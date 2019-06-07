«Готова отказаться от американского паспорта»: в США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей в РФ

В США суд приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы после того, как она вывезла собственных детей в Россию. Осипову осудили по статьям за похищение и вымогательство — так расценили требование женщины к отцу её детей о выплате алиментов. Ранее российский суд признал право Осиповой воспитывать своих детей, сейчас они находятся в Калининградской области под опекой родной тёти Богданы. В генеральном консульстве РФ в Хьюстоне назвали приговор россиянке несправедливым. Как заявили в дипмиссии, они будут добиваться его пересмотра.

Гражданку РФ Богдану Осипову (Мобли) приговорили в США к семи годам тюремного заключения после того, как она вывезла своих детей в Россию.

Федеральный окружной суд Канзаса приговорил Осипову к трём годам заключения за похищение и семи годам тюрьмы за два эпизода вымогательства (так в США расценили требование об уплате алиментов, которое Осипова предъявила к бывшему мужу). Наказание она будет отбывать с учётом уже проведённых за решёткой 22 месяцев.

Кроме того, в течение трёх лет после освобождения Осипова будет находиться под надзором американских властей. Суд также запретил ей покидать США и потребовал, чтобы россиянка оказала содействие в возвращении своих детей в Штаты в качестве условия освобождения.

Сама Осипова заявила о желании отказаться от гражданства США и вернуться в Россию.

«Я готова отказаться от гражданства США. Мне жаль, что я стала гражданкой США», — приводит РИА Новости заявление россиянки в ходе заседания. Она уточнила, что хочет вернуться в Россию к детям. Суд расценил это высказывание как нежелание содействовать их возвращению в США.

Как отмечает агентство, россиянка присутствовала в зале суда в оранжевом тюремном комбинезоне, в кандалах и наручниках. Её бывший муж находился в зале вместе с третьей женой. Он требовал от суда максимального срока наказания.

По словам матери осуждённой в США россиянки Юлианы Филипюк, здоровью её дочери в американской тюрьме нанесли огромный вред.

«Мало того что во время ареста над ней издевались, они нанесли ужасный вред её здоровью», — цитирует Филипюк РИА Новости.

Она рассказала, что Осипову медикаментозным путём сделали недееспособной, а позднее лечили на протяжении восьми месяцев. По словам Филипюк, у Осиповой «до сих пор потеря памяти».

Сама россиянка в суде также подчеркнула, что едва не погибла во время заключения. Как отмечает агентство, в зале суда прокурор это заявление высмеял и заявил, что родственники Осиповой «продвигают теории о том, что её кто-то отравил».

«Считаем этот приговор несправедливым и негуманным»

Россиянка Богдана Осипова, имеющая также гражданство США, была арестована ФБР в 2017 году по обвинению в похищении собственных детей.

В 2014 году Осипова вывезла в Россию сына от первого брака и дочь. При этом россиянка была беременна третьим ребёнком. Бывший муж Осиповой, гражданин США Брайан Мобли, в американском суде получил развод и добился полной опеки над их общими детьми.

В итоге на имя Осиповой был выдан ордер на арест. Однако женщина смогла добиться его отмены, убедив американские власти в том, что бывший муж знает о местонахождении детей и общается с ними.

В сентябре 2017 года Осипова прибыла в США, чтобы оспорить решение о лишении её родительских прав и решить вопрос совместной опеки над детьми. Американский суд принял поданные россиянкой документы и выбрал дату для начала слушаний, однако вскоре её задержали в рамках уголовного дела, инициированного бывшим мужем.

Дети Богданы Осиповой всё это время оставались в России под опекой родной тёти россиянки Елены Осиповой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников осуждённой в США женщины, они намерены добиваться её освобождения из американской тюрьмы.

Вместе с тем Елена Осипова отметила, что с точки зрения российского правосудия дети должны остаться в РФ.

«Как я могу пойти против государства? Государство закрыло границу и считает, что российские дети должны здесь жить», — заявила она, комментируя вероятность возвращения детей в США.

В свою очередь, присутствовавший на заседании суда по делу Осиповой представитель консульства РФ в Хьюстоне заявил о нарушении прав россиянки.

«Её приговорили к семи годам заключения фактически за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты. Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Сегодня в г.Вичита (Канзас) состоялся суд над матерью троих детей Богданой Осиповой. Ее приговорили к 7 годам заключения фактически за то, что она попросила своего бывшего мужа платить алименты. Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра. — Russia in Houston (@RusCons_TX) June 7, 2019

Кроме того, ранее глава МИД Сергей Лавров передал госсекретарю Соединённых Штатов Майку Помпео в ходе встречи письмо от детей Осиповой. До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от властей США освободить россиянку.

«Налицо откровенный и низкий шантаж — в обмен на свободу у неё хотят отобрать детей. Причём их права тоже явным образом нарушены, так как они уже сейчас лишены матери, а американский отец никакой финансовой помощи им не предоставляет», — сообщила Захарова в апреле.

«Тюремное заключение за кражу своих же детей»

Ранее RT рассказывал о ситуации с гражданином РФ Денисом Лисовым, которого задержали в Варшаве в конце марта при попытке вывезти трёх родных дочерей в РФ.

В 2012 году Лисов с женой и ребёнком переехал в Швецию. В этой стране у семьи родились ещё двое детей, а затем супруга Лисова тяжело заболела.

Шведские органы опеки посчитали, что отец не воспитает своих дочерей один, и в результате детей Лисова отдали в приёмную мусульманскую семью. Отец тайно вывез дочерей в Польшу, чтобы оттуда улететь в Россию, но в Варшаве его задержали.

Как рассказал сам Лисов RT в мае, эта ситуация сильно сказалась на здоровье его дочерей, но в Польше получить медицинскую помощь они не могут.

«На территории Швеции мне грозит тюремное заключение за кражу своих же детей у чужих людей. Я боюсь не за себя, а в первую очередь за дочерей: что с ними будет, если меня передадут Швеции? Сейчас для меня главное — любыми способами добиться лечения дочери. Она в критическом состоянии, я за неё очень переживаю», — рассказал Лисов RT.