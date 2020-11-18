Готова ли Майя Санду к диалогу с Тирасполем?

Ещё пару месяцев назад Санду уверяла, что переговоры с ПМР бесполезны

В Тирасполе состоялось рабочее совещание руководства Приднестровской Молдавской Республики, в ходе которого обсудили и прошедшие в Молдавии президентские выборы, в них приняли участие около 32 тысяч жителей ПМР, имеющих молдавский паспорт.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что руководство республики готово работать с любым законно избранным президентом Молдавии.

«Руководство Приднестровья будет взаимодействовать с любым должностным лицом, избранным молдавским народом. Главное – обеспечить выполнение прав и свобод граждан, проживающих на обоих берегах Днестра, активизировать переговорный процесс, наладить продуктивный диалог, избегая разговоров посредством пустых лозунгов»,

– отметил глава ПМР.

Вопрос лишь в том, захочет ли новый президент Молдовы Майя Санду вести диалог с Приднестровьем.

Сегодня она уверяет, что в её планах – выстроить хорошие отношения с Российской Федерацией, отстаивать права всех граждан Молдовы, независимо от того, на каком языке они говорят, а приднестровскую проблему решать только дипломатическим путём.

«Конечно, проблема Приднестровья – это самая серьёзная проблема, и Россия – часть переговорного формата, и мы будем обсуждать. Есть вещи, которые мы можем сделать здесь в Кишинёве, – это борьба с коррупцией и контрабандой, но есть вещи, которые мы должны сделать вместе. Мы должны найти это решение, я считаю, что решение Приднестровского конфликта надо найти внутри страны, надо договариваться со всеми политическими партиями, нужно, чтобы всё общество поддерживало такое решение. Но мы знаем, что есть важные региональные игроки в этом вопросе, и мы надеемся, что сможем найти политическое решение этому конфликту»,

– рассказала Санду в интервью BBC сразу после второго тура президентских выборов.

На вопрос корреспондента ВВС, не является ли для Майи Санду примером разрешение карабахского конфликта военным путём, она заверила, что для неё приемлем только мирный путь решения этого вопроса.

«Проблема Приднестровья не имеет никакого военного разрешения. Мы ищем и будем искать политическое решение Приднестровскому конфликту»,

– заявила глава государства.

Однако совсем недавно, всего пару месяцев назад, Санду, которая тогда ещё была просто экс-премьером и лидером оппозиционной партии PAS, настаивала на том, что существующий формат переговоров с Приднестровьем ни к чему не приведёт.

Напомним, в настоящее время переговоры ведутся в формате «5+2», в котором ОБСЕ, Россия и Украина являются посредниками и гарантами в переговорах противоборствующих сторон, а США и ЕС – наблюдателями.

«Возможно, нам следует обсудить эффективность этого формата и посмотреть, каким образом его можно изменить или улучшить»,

– говорила Санду.

Ещё не так давно она была уверена: вести переговоры с главой ПМР не следует, так как эти переговоры ничего не дают, а обсуждать Кишинёву с Тирасполем нечего. По её стойкому убеждению, в Приднестровье всё руководство занимается контрабандой и коррупцией, если же ликвидировать все преступные схемы, то Тирасполь сам попросится вернуться в состав Молдовы.

И если Тирасполь готов вести диалог с любым избранным президентом Молдовы, то пока не ясно, готов ли Кишинёв ответить тем же.