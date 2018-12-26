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Готов "вести переговоры с Путиным": Зеленский разыгрывает "карту" Донбасса после заявления о президентстве

26 декабря 2018, 11:39  •  262 • Политика
Украинский актер и шоумен Владимир Зеленский заявил о возможном президентстве - он обсуждает кампанию с семьей. Кроме того, актер готов "вести переговоры с Путиным" о конфликте на юго-востоке Украины, таким образом, Зеленский разыгрывает "карту" Донбасса.
Украинский актер и шоумен Владимир Зеленский, который сегодня заявил и о своей политической карьере, готов "вести переговоры с Путиным", чтобы "сохранить людей" в Донбассе. Заявление Зеленского сегодня цитируют украинские средства массовой информации.
Зеленский считает, что "Минские соглашения не работают". В то же время он не думает, что Киев должен наращивать военное вмешательство на юго-востоке страны. Впрочем, говорит он это, по всей видимости, предполагая, что Киев и не воюет в Донбассе.
"Идти туда войной? Я против... - размышляет Зеленский. - Наша цель - сохранить людей. И придется говорить, хотим мы или нет. Хоть с чертом лысым готов говорить, лишь бы не умирали люди".
Зеленский надеется на скорое прекращение стрельбы и дальнейшее развитие Украины.
Заявил политик-актер и о том, что переговоры следует вести "не только с Путиным", но и "с другими российскими политиками и дипломатами", потому что в республиках Донбасса "ничего не решают", а значит, "нужно говорить с этими (Кремлем)".
Кстати, обсуждается и еще одна деталь. Часть украинских изданий отмечает, что Зеленский заявил о своих президентских амбициях - "я об этом думаю... склоняюсь". Сейчас шоумен обсуждает решение с членами семьи.
Зеленского цитирует сегодня украинский "Обозреватель". "Гордон" настаивает на президентских амбициях актера.

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