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Готов ответить силой: Кедми заявил об опасной для Запада непредсказуемости Путина
24 августа 2020, 22:25 • 114 • Политика
Эксперт уверен: Кремль трудно "развести" на необдуманную политику
Президент РФ Владимир Путин имеет ряд качеств, из-за которых Западу трудно предугадать действия России. Такое заявление сделал политический эксперт Яков Кедми.
По словам специалиста, действия российской стороны в ситуации с белорусским кризисом расходится с ожиданиями оппозиции. Западная пропаганда не исключает, что Москва может сделать резкий ход в любое время, однако пока что этого не происходит. Как считает Кедми, дело в том, что Запад пытается спровоцировать Кремль на неразумные решения, однако это невозможно сделать из-за рационального поведения российского лидера.
Эксперт указал, что Кремль не чурается применения силовых методов – это подтверждает сирийская кампания. Но на такие меры Москва идет в самом крайне случае. По этой причине заявления о появлении в Белоруссии "зеленых человечков" бессмысленны.
"Путин готов к применению силы – Сирия это показала. Но он будет вести разумную политику, с определенными целями", – заявил Кедми в эфире ЮТуб-канала ITON-TV.
По этой причине, считает специалист, не стоит ожидать ухудшений российско-белорусских отношений. Минск всегда будет выстраивать благоразумную линию по отношению к Москве, вне зависимости от происходящих событий.
Ранее Кедми заявил, что с каждым годом РФ удается сокращать время, за которое возможно полностью разрушить Соединенные Штаты.
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