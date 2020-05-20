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Готов на все: Зеленский решился на переговоры с Путиным

20 мая 2020, 14:55  •  178 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Глава Украины признал, что дал слишком много обещаний в предвыборную кампанию
Президент Украины Владимир Зеленский осознал, что при урегулировании ситуации с Донбассом без поддержки главы России Владимира Путина не обойтись. Поэтому он готов на двусторонние переговоры. Об этом Зеленский заявил в среду, 20 мая, на пресс-конференции, посвященной итогам первого года его работы в качестве президента Незалежной.
"Мы должны с ним (Путиным – прим.ред.) договариваться, – сказал Зеленский. – Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. К любому формату. Мне все равно. Нам нужен результат", – передает УНИАН.
По мнению Зеленского, сейчас все страны заняты своими проблемами из-за коронавируса, поэтому даже по телефону обсудить Донбасс некогда, в том числе с Кремлем. Но после окончания эпидемии нужно возвращаться к переговорам по обмену пленными, организовывать встречу в "нормандском формате". По его словам, Париж и Берлин уже согласились на "нормандский саммит" "сразу после спада пандемии COVID-19".
Теперь главное – чтобы этот борьба с коронавирусом не затянулась. Поскольку Зеленский уже признал, что ему совершенно не хватает времени. Даже свои предвыборные обещания в пятилетний срок выполнить он не успеет, передает "Царьград". Насчет второго срока на посту президента Зеленский сказал, что подумает.
По итогам соцопроса, проведенного в мае, большинство жителей Украины оценивают работу нынешнего президента на "тройку".
Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Выборы проходили в два тура. Во втором Зеленский набрал 73,22% голосов, значительно опередив Петра Порошенко.

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