Готов ли Владимир Зеленский к переговорам о прямых поставках российского газа

К новому году задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла до рекордных 66,1 млрд грн. Госстатистика сообщила: за месяц долги увеличились на 18,6%.

Тарифный кризис назрел

Легкие на подъем и опытные в протестах украинцы обновили старые транспаранты, соорудили новые и вышли на дороги. Акции прошли в Харькове, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Полтаве, Сумах и других городах страны под лозунгами: «Хватит повышать – уже нечего жрать!», «Нет тарифному геноциду», «Повышайте пенсии, а не тарифы», «Тарифы ЖКХ – грабеж украинцев». Люди возмущены тем, что власти повышают тарифы на ЖКХ в столь сложный период. Где-то местные жители пришли с протестами под городские и областные советы, другие, чтобы их лучше слышали, перекрыли оживленные трассы: Харьков – Симферополь, Ивано–Франковск–Черновцы, дорогу международного значения Киев – Харьков (под Лубнами).

К теперешнему положению вещей привели не только неутолимые аппетиты украинских олигархов, владеющих облгазами, но и непоследовательная политика украинских властей.

Реверс

Предыдущая власть (Арсений Яценюк) отказалась от закупки газа у Российской Федерации. Российский газ стали подавать в котельные и на кухни украинцев кружным путем, формально называя его словацким – оттуда он идет реверсом. Цену привязали к европейскому рынку, хотя до некоторых пор государство регулировало конечную цену.

Снижение коммунальных тарифов являлось одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Придя к власти, «команда Зе» быстро провела реформу ценообразования. Было лето, газ дешев, тарифы для украинцев втрое упали, все радовались, правительство хвасталось успехами. Но, как всегда неожиданно, в Европу и на Украину пришла холодная зима, газ подорожал. Платить стало тяжело, обыватели оделись потеплее и прикрутили вентили. У жителей многоквартирных домов вообще не оказалось возможности экономить на отоплении.

В абсолютных цифрах в январе ситуация выглядит так. Средняя зарплата в стране составляет 12000 грн, средняя пенсия – 3430 грн. Цены на газ в странах ЕС превысили $250 за 1 тыс кубометров, тариф для украинцев в отдельных регионах страны с учетом доставки взлетел до 10,8 грн. за кубометр (более $300 за тысячу кубов).

Объем транзитного газа из России через Украину в 2020 году сократился на 38% - до минимума за 30 лет.

Опыт Тимошенко

Здесь уместно вспомнить предновогодние скандальные газовые контракты и украинскую «газовую принцессу» Юлию Тимошенко. Ее неприятности начались в 2008 году, когда она договорилась с российским премьером Владимиром Путиным о цене российского газа для Украины в $235 дол на 2009 год (доллар тогда стоил 5 грн, а не 28, как теперь). В 2010 году она проиграла президентские выборы Виктору Януковичу с разницей в 3% голосов, и вскоре села в тюрьму именно за эти договоренности и эту цену газа. Освободил ее Майдан – через 2,5 года, в дни бегства Януковича.

За полтора года правления Зеленского его не раз призывали «вылезти из теплой ванны», в которой он комфортно пребывает, и заняться делом. Но власть, которя, похоже, до сих пор уверена в своей популярности и уповала на то, что Covid-19 все спишет, на этот раз реально испугалась тарифных протестов. Очередной майдан в разгар пандемии не просто снесет всех слуг народа – в самом широком смысле, независимо от партийной принадлежности – а просто оставит страну без населения или Европу без Украины.

Сын социалистки и другие чиновники

Врио главы Минэнерго Украины Юрий Витренко (сын некогда шумной главы партии прогрессивных социалистов Натальи Витренко) предложил, по сути, вернуть фиксированные цены на газ для населения, ограничив их с февраля на год для «уязвимых потребителей». А к таковым отнесено почти все население страны.

Из конечной цены предлагается исключить стоимость доставки газа от европейского хаба до украинского облгаза. По фактическим ценам немецкой биржи на конец минувшего года это составит примерно $175 за тысячу кубометров — 4,9 грн за кубометр, то есть значительно дешевле, чем в январе. Для справки: в минувшем году Белоруссия покупала российский газ по $127 за 1 тыс кубометров.

Значит, теоретически, российский газ напрямую мог бы стоить украинцам дешевле, но любые разговоры об этом возвращают газ из хозяйственной плоскости в политическую. Для «идейных» представителей украинской власти категорически неприемлемы ни российский газ, ни спасительная вакцина российского происхождения, даже если она будет изготовлена на украинском предприятии.

Солнце приходит с востока

Нынешние чиновники вряд ли хотят повторить опыт Тимошенко и оценить удобства обновленных украинских тюрем после того, как следующая власть обвинит их в «зраде» (предательстве). Даже если некоторые из них мыслят здраво. Тем не менее, на днях из офиса президента Украины (ОПУ) протекла интересная информация. 12 января в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров государств — участников «нормандского формата». На Украине обсуждения назвали непростыми, но конструктивными: «Украинская сторона удовлетворена тем обстоятельством, что стороны коснулись всех вопросов повестки дня — от безопасности до гуманитарных».

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак оценил итоги встречи иначе: «Похвастаться нечем. Решений не удалось достигнуть ни по одному вопросу». Но интересно, что по окончании «нормандской встречи» в Берлине сразу несколько источников, близких к АПУ, сообщили подробности о ней. Они утверждают, что у политсоветников главным вопросом в повестке дня был не Донбасс, а возобновление российско-украинского сотрудничества в энергетической сфере. Глава ОПУ Андрей Ермак обсуждал там со своим российским визави Дмитрием Козаком тему цены на газ и покупки Украиной его напрямую у России.

Может в ОПУ вспомнили старый хит «Машины времени»: «Мы себе давали слово – не сходить с пути прямого, но так уж суждено...»? Ведь, по информации неназванных источников, близких к этой структуре, якобы когда Зе говорил, что «дал задание представить план по снижению тарифов», он однозначно имел ввиду возобновление сотрудничества с Кремлём. В «нормандской» дискуссии был объявлен перерыв, и можно предположить, что в числе гуманитарных вопросов политсоветники могут коснуться и вопросов функционирования русского языка на Украине, и подачи днепровской воды в Крым.