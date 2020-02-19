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Готов ли кто бороться за спасение памяти героев Великой Отечественной войны?

19 февраля 2020, 08:39  •  82 • Война

Некоторое время назад на страницах «Военного обозрения» была опубликована моя статья «Создать мемориал спасённым героям». Статья посвящена проблеме осквернения памятников советским воинам в зарубежных странах, поруганию чести и священной памяти наших отцов и дедов. Предложен и вариант решения этой проблемы – возвращение на Родину памятников, подвергающихся вандализму. Вывезенные памятники предложено разместить в специально создаваемом мемориале спасённым героям.


Казалось бы, подобная идея должна найти широкий отклик в умах и сердцах соотечественников. Ведь 27 миллионов жертв войны! Миллионы участников войны, которые имеют сыновей, внуков и правнуков. Члены ветеранских общественных организаций, патриотические организации молодёжи – сколько членов они насчитывают? Увы, на сегодня статья получила всего 47 комментариев и 7 лайков. Отрадно, что хоть большая часть комментариев положительные. Хотелось бы остановиться на некоторых из них, заслуживающих, с моей точки зрения, внимания.



Читатель под ником Сергей С. предложил расположить спасённые памятники вдоль Пулковского шоссе, по дороге из аэропорта Санкт-Петербурга в город. Идея феноменальная с точки зрения убийственного воздействия на гостей из негостеприимных стран. Конечно, её не реализовать, но ход мыслей Сергея отображает его отношение к бесчинствам вандалов XXI века.

Противоположное мнение высказал читатель под ником Вождь краснокожих, он назвал идею «маниловщиной»:

«Можно только помечтать о том, что будут вывалены огромные материальные и технические средства на перемещение мемориалов. Не будет этого в нынешних реалиях».

Позволю себе возразить Вождю краснокожих. Моя идея не нова. Вот только несколько примеров. Псковитяне готовы выкупить советские памятники у Литвы [1], в Москве готовы выкупить памятник Суворову у Киева [2]. Российские предприниматели предложили Польше выкупить памятники советским воинам [3].


Есть много других подобных предложений. Кстати, один из моих читателей под ником PO-tzan тоже предложил скинуться на спасение памятников путём отчисления 10 процентов зарплаты со всех желающих принять участие в проекте. «Желающих» пока набралось немного.

Тем не менее, это не маниловщина, потому что люди, у которых болит сердце за павших героев, смотрят на вещи трезво и предлагают выкупить памятники, причём не за счёт бюджета, как считает Вождь краснокожих, а за счёт народных средств, средств коммерческих организаций, например, «Аванти» (гендиректор Рахман Янсуков). Справедливости ради стоит отметить, что его предложение, опубликованное в августе 2017 года, подобно моему воззванию, набрало всего 714 просмотров и получило 1 (один!) лайк.


Где же ты, воспетая в сказаниях загадочная русская душа?


Читатель под ником Фил77 написал:

«А с братскими могилами погибших воинов что делать? А вам не кажется, что именно этого и добиваются те, кто занимается вандализмом: стереть всю память о войне, о тех, кто освобождал их города ценой собственной жизни? Если мы уберём памятники погибшим солдатам, то будущие поколения европейцев вообще не будут знать о роли бойцов Красной армии в разгроме нацизма. Как бороться с вандализмом? Надо думать!»

Разберём комментарий по пунктам. Во-первых, почему так происходит? Ответ лежит на поверхности: с распадом СССР, Организации Варшавского договора, Совета экономической взаимопомощи и многих других общественных и межгосударственных отношений общественное сознание в странах Восточной Европы в корне изменилось. Люди вернулись к прежним, довоенным ценностям. На это наложилась искусственно нагнетаемая современными политиками атмосфера русофобии, искажения исторической правды о причинах Второй мировой войны, о вкладе СССР и Красной армии в победу над фашизмом. Люди стали забывать, что в период фашистской оккупации их отцы и деды не считались гитлеровцами за полноценных людей, поскольку не принадлежали к так называемой высшей расе, арийцам. А посему подлежали или ликвидации, или переводу в статус подлинных рабов.

Таким образом, памятники советским воинам, установленные в европейских городах, в глазах существенной части общественности, а особенно властей и политиков, выглядят чужеродно. Это стало вполне естественным в ходе развёрнутой информационной войны. А из этой массы выделилась наиболее маргинальная часть – вандалы, которые вымещают свою ненависть ко всему русскому на памятниках. Именно поэтому памятники советским воинам, где они подвергаются поругаю, подлежат безусловной эвакуации на Родину. Нельзя допускать осквернение чести и памяти павших героев, которые уже не могут постоять за себя.

Во-вторых, о братских могилах. Это совсем другое дело. На территории 36 зарубежных стран насчитывается 12141 захоронение, в которых лежат останки 4124156 погибших воинов, из которых поимённо известны лишь 837261 [4]. Не следует тревожить могилы. Практически во всех культурах, мировых и даже региональных религиях, в законодательствах любых стран осквернение могил осуждается и преследуется уголовным законодательством. Политическую волю в применении законов о фактах осквернения воинских захоронений следует оставить на совести представителей местных властей, а также на настойчивость и твёрдость позиции МИД России.

Уважаемые читатели! Я опубликовал статью не для паблисити, и не ради вознаграждения, от него я отказался. Совместно с указанными в статье организациями были направлены письма в адрес президента РФ В.В. Путина и губернатора Ленинградской области. К настоящему моменту мы получили от этих инстанций обратную связь.

Поскольку отправить обращение непосредственно В.В. Путину из личного кабинета сервиса обращений граждан к президенту РФ не удалось, я оформил жалобу ответственному должностному лицу. Ответ занимает полторы страницы текста, исполненного в канцелярском стиле. Основная суть ответа сводится вот к чему:



«Сайт является интерактивным сервисом, где действуют особые алгоритмы обработки информации в целях обеспечения равной доступности пользователям Сайта каналов связи для реализации права граждан на обращение в адрес Президента Российской Федерации и Администрации Президента Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц, поэтому в целях обеспечения реализации права на обращение других граждан через Сайт и обеспечения информационной безопасности срабатывает защита, в связи с этим временной интервал между направлениями текстов в форме электронного документа от одного и того же адресата может автоматически увеличиваться».

В итоге предложили писать обычной почтой на Ильинку. Представляю, сколько времени пройдёт, пока у кого-то дойдут руки до бумажного письма, если сам сайт падает от потока обращений. Остаётся надеяться, что кто-то из администрации президента просмотрит статью в форме открытого письма В.В. Путину и, возможно, доложит ему. И можно только гадать, в каком ключе идея дойдёт до адресата. Разумеется, если бы под статьёй было не 7 лайков, а пара миллионов, это поспособствовало бы ускорению.
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На наше письмо губернатору Ленинградской области о создании мемориала пришёл ответ от комитета по молодёжной политике администрации Ленинградской области. Надо отметить, что не простая отписка: комитет в лице первого заместителя председателя М. А. Соколова предложил изложить идею проекта более детально для углубленного рассмотрения. Уже что-то. Работаем.

Откликнулась и депутат Законодательного собрания Ленинградской области от «Справедливой России». Она проект оценила положительно, как идею и необходимость, но высказала сомнение в том, что администрация области плотно займётся этим вопросом на фоне суеты с приближающимися выборами губернатора области.

Таким образом, в сухом остатке имеем:

• хоть и осторожную, но положительную реакцию региональных властей;

• равнодушие российского народа в лице аудитории «Военного обозрения», если рассматривать её как фокус-группу российского общества, причастную к военному делу;

• отсутствие официального ответа от президента России (пока спишем на малый срок с момента публикации). Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», может, и запряжёт Кремль коней.

В заключение выражаю пожелание тем читателям «Военного обозрения», которые готовы бороться за спасение чести и священной памяти погибших героев Великой Отечественной войны, распространять информацию о проекте среди своих родных, друзей и знакомых, пусть почитают статью «Создать мемориал спасённым героям» на «Военном обозрении». Пусть оставят свои комментарии, поставят лайки, если поддерживают проект. Ведь почти каждая семья в стране не дождалась кого-то из своих предков с войны.

Анатолий Лукашев

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