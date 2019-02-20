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«Готов использовать свой авторитет»: председатель ОБСЕ заявил о намерении отстаивать права Кирилла Вышинского
20 февраля 2019, 00:39 • 23 • Украина
Вопрос урегулирования дела арестованного украинскими властями руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может быть вынесен «на уровень председательствующего» в ОБСЕ. Такое мнение высказал министр иностранных дел Словакии и действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак. В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров пообещал, что Москва поддержит любые усилия европейской организации в этом направлении. Между тем сам Вышинский, которому 19 февраля исполнилось 52 года, назвал обвинения в свой адрес абсурдными и поблагодарил за поддержку российского лидера Владимира Путина. Как отметили эксперты, бездействие Запада только усиливает гонения на свободу слова на Украине.
РИА Новости
Мирослав Лайчак в ходе пресс-конференции по итогам переговоров Сергеем Лавровым заявил, что поспособствует разрешению ситуации с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, который был арестован украинскими властями в мае 2018 года.
В свою очередь, Сергей Лавров отметил, что Москва держит этот вопрос на контроле. Кроме того, Россия сама будет принимать все необходимые меры, а также активно поддерживать усилия ОБСЕ, о которых заявил Лайчак.
«Будем добиваться того, чтобы это очередное вопиющее проявление полного неуважения к профессии журналиста было устранено. Когда человека за его профессиональную, журналистскую деятельность — это не запрещённая профессия — обвиняют в государственной измене, это уже чересчур», — пояснил глава МИД РФ.
По его словам, российская сторона будет биться за Вышинского «до достижения положительного результата».
Ранее генсек ОБСЕ Томас Гремингер неоднократно заявлял о том, что организация с обеспокоенностью следит за продолжительным досудебным заключением руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Письмо Вышинского
Отметим, что во вторник, 19 февраля, руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому исполнилось 52 года. В настоящее время он находится в следственном изоляторе Херсона. По его словам, все выдвигаемые в отношении него обвинения абсурдны, а доказательства СБУ опровергают её же эксперты.
«У моего «дела» очевидная политическая подоплёка — в канун президентских выборов украинской власти нужен был очередной повод для антироссийской истерии и способ закрутить гайки в СМИ», — говорится в письме.
Наряду с этим журналист поблагодарил за поддержку президента России Владимира Путина, который теперь стал для него не просто человеком «из ленты новостей».
«Он говорил об этом во время встречи со своей коллегой Ангелой Меркель, заявил об этом во время прямой линии с россиянами летом 2018-го. Для журналиста, который сидит в тюрьме по сфабрикованному обвинению, такая поддержка — личная поддержка — дорогого стоит», — добавил журналист.
Напомним, что судебная тяжба против главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского ведётся с 15 мая 2018 года, когда его задержали по обвинению в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и государственной измене. По этой статье журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Срок содержания Вышинского под стражей неоднократно продлевался — согласно последнему судебному решению его арест продлён до 8 апреля.
Между тем 20 марта в Верховном суде Украины состоится заседание о законности ареста журналиста, на котором будет присутствовать сам Вышинский.
«На Украине существуют диктат и гонения в отношении свободы слова»
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT отметил, что на Украине, с одной стороны, заявляют о свободе слова, а с другой — беспощадно расправляются с неугодными журналистами. Притом международное сообщество, по его словам, предпочитает закрывать на это глаза.
«Киевские власти действуют как могут и обеспечивают продолжение существования той группировки, которая пришла к власти незаконным способом», — добавил он.
Политолог также напомнил, что на Украине были случаи откровенной расправы над журналистами, которые выражали отличную от государственной точку зрения. К сожалению, арест журналиста на Украине — не самое ужасное, что может случиться с представителем этой профессии.
«Киевская власть пытается контролировать СМИ. Преследования настолько многогранные, что то, что Вышинский остался жив, большая удача. Это практика захвата людей, это никого не волнует и не заботит», — заключил Почта, добавив, что настало время активных действий.
Находясь в заключении, Кирилл Вышинский ведёт себя очень достойно и мужественно, несмотря на то что его законные права грубо попираются. Такое мнение в беседе с RT выcказал замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Этот пример и масса других свидетельствуют о том, что нынешняя украинская власть нарушает все нормы права. Он является ярким символом попрания норм международного права и прав человека со стороны якобы демократического государства, ничего подобного невозможно представить в нормальной демократической стране», — отметил политолог.
По мнению эксперта, необходимо прорвать брешь равнодушия западных стран, с чьего молчаливого согласия происходят эти правонарушения. Как он считает, дело Вышинского нужно обсуждать во всех международных инстанциях, начиная с ООН.
«Ситуация не только вопиющая, но и ярко демонстрирующая пренебрежение правами человека со стороны США и других западных стран, которые фактически дают добро украинскому режиму на проведение подобного рода устрашающих действий в отношении журналистов. Уже сейчас на Украине существуют диктат и гонения в отношении свободы слова — это особенно тревожно в преддверии президентских выборов», — подчеркнул эксперт.
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