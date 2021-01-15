Государству хотят запретить покупать банки. Но есть четыре исключения

Источник, близкий к кабинету министров, подтвердил РБК подлинность доработанного Минэкономразвития законопроекта, в соответствии с которым планируется запретить государству покупать банки. Документ, как уточняется, уже внесён на рассмотрение в правительство.

Речь идёт об ограничении для госструктур и госбанков (где государству подконтрольно больше 50%), в том числе ЦБ, становиться собственниками кредитных организаций, приобретать их доли или акции. Но есть четыре исключения, которые позволят преодолеть этот запрет.

Поправки касаются дополнительной главы в законе "О защите конкуренции". В частности, о возможном участии государства в банковском капитале. В случае нарушения табу на покупку сделку через суд могут признать ничтожной.

Что касается исключений, то они могут быть сделаны в том случае, когда речь идёт о финансовой организации, которая попала под американские санкции или же рестрикции других государств. Но для этого необходимо распоряжение президента России или правительства.

Кроме того, исключением из запрета становятся рыночные сделки (сделки РЕПО сроком до 30 дней), проводимые под залог ценных бумаг.

Есть возможность вкладывать "пенсионные" деньги. Речь идёт о приобретении долей или акций за счёт пенсионных накоплений, а также пенсионных и страховых резервов.

Ещё одно исключение касается Банка России, но и тут его ограничили сроками владения - дали только пять лет. При необходимости пролонгации ЦБ придётся просить разрешения у президента России.

Представитель министерства объяснил, что ограничение не будет распространяться на банки, которые уже попали под контроль Центробанка в результате санации.