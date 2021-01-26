Государством – союзником России управляет разоблачённый английский шпион

Автор:

Армен Асриян

Агент "Омега"

Бывший посол Армении в Ватикане Микаел Минасян в своём видеообращении в сети Facebook обвинил спикера парламента Арарата Мирзояна в том, что он уж больше 15 лет назад был завербован турецкими спецслужбами. Спустя несколько лет его, по словам Минасяна, разоблачила СНБ (Служба национальной безопасности) Армении, после чего Мирзоян был вынужден стать "двойным агентом", передавая информацию турецким кураторам уже под контролем СНБ. В том же видеообращении бывший посол продемонстрировал скриншот рукописной расписки Мирзояна о согласии сотрудничать с СНБ:

Я, Арарат Самвелович Мирзоян, осознавая роль Службы национальной безопасности в деле защиты интересов Республики Армения и её граждан от зарубежных спецслужб, даю своё согласие в рамках Конституции и законов РА и своих возможностей содействовать СНБ РА. В этом контексте обязуюсь сохранять в тайне все ставшие мне известными сведения, которые могут содержать государственную либо национальную тайну.

Реакции на обвинения были неожиданными. Самой парадоксальной оказалась реакция парламента – он обвинение просто проигнорировал. Можно было бы ожидать вопросов (пусть даже откровенно провокационных) к спикеру. Можно было бы ожидать "гневного отпора клеветнику-контрреволюционеру": "В ответ на мерзкие происки и подлые выпады сотрудника Борисохлебского, попросившего внеочередной отпуск, мы, геркулесовцы, как один человек, ответим…" Чего никак нельзя было ожидать – так это гробового молчания. Парламент, как ни в чём ни бывало, продолжал обсуждать второстепенные хозяйственные вопросы.

Расписка Арарата Самвеловича Мирзояна. Фото предоставлено источником Царьграда

Тут надо отметить, что послевоенная деятельность контролируемого пашиняновской фракцией "Мой шаг" вообще поражает воображение внешнего наблюдателя. По его повестке невозможно понять, что это – законодательный орган страны, пережившей тяжелейшую катастрофу. Оппозиционные партии бойкотируют его заседания, благодушное же поведение депутатов от правящей партии и обсуждаемые ими вопросы оставляют впечатление, что заседает собрание второстепенной, но вполне благополучной европейской провинции – какого-нибудь швейцарского кантона или австрийской федеральной земли, не имеющих более важных проблем, чем дополнения в Земельный кодекс или порядок автотранспортного техосмотра…

Неожиданной оказалась и реакция самого спикера. Второй человек государства на тяжелейшее обвинение ответил всего лишь меланхоличной записью в том же Facebook:

Очередной вздор М. Минасяна должен удостоиться должной уголовно-правовой оценки, и Минасян должен ответить также за этот ложный донос.

Вообще, по примеру премьера Пашиняна, высшие должностные лица Армении уже второй год принимают за выполнение своих обязанностей фейсбучную болтовню. Так что интерес вызывает только то обстоятельство, что за прошедшие полторы недели Мирзоян так и не удосужился попытаться защитить свои "честь и достоинство" обращением в суд – так что вопрос, каким же образом "ложный донос" "должен удостоиться должной уголовно-правовой оценки", так и повис в воздухе. При этом спикер не счёл нужным уточнить, являются ли "вздором" оба утверждения бывшего посла или только одно из них? В смысле: на турок работал, а на СНБ – никогда? Или – наоборот?

Наконец, последовала реакция самой СНБ. Тоже довольно парадоксальная. Было опубликовано официальное опровержение:

Служба национальной безопасности (СНБ) сообщает, что информация, опубликованная бывшим послом Армении в Ватикане Микаелом Минасяном, о том, что спикер парламента Армении Арарат Мирзоян является агентом спецслужб, и распространённая им информация о других документах являются заведомо ложными и не имеют ничего общего с действительностью. Служба национальной безопасности призывает этого человека, а также всех лиц и организации, использующие аналогичные недопустимые методы, исключить дезинформацию или введение общественности в заблуждение, а наших соотечественников призывает не поддаваться на фальшивые публикации, доверяя официальной информации, предоставляемой соответствующими органами Республики Армения.

Вегетарианское заявление, достойное пресс-службы какого-нибудь скромного агрохолдинга – но никак не службы безопасности страны, пережившей тяжёлую военную катастрофу и переживающей сейчас не менее тяжёлую политическую и дипломатическую… Уголовное дело тоже не заведено. Возможно, по тем же причинам, по которым не стал защищать "честь и достоинство" и сам спикер – расследование никак не сможет обойти необходимость проведения почерковедческой экспертизы опубликованной расписки. Не этого ли стремятся избежать любой ценой и премьер, и спикер, и правящая партия, и охраняющая их покой вместо выполнения своих прямых обязанностей СНБ?

Так или иначе, с сайта parliament.am электронная подпись спикера молниеносно исчезла. В оппозиционной прессе спикер именуется не иначе как "агент "Омега", а юристы горько шутят: "Если СНБ решила проявить такую несвойственную ей сверхпрозрачность, срочно заявив, что А. Мирзоян не агент, то не мешало бы конторе объявить: а кто ещё там у них не агент, а кто, наоборот, агент среди оставшихся мойшаговцев. Как говорится, огласите весь список, пожалуйста".

Агент "Редактор"

Спустя полторы недели следующее, ещё более сенсационное обвинение выдвинул телеграм-канал ArmVoice:

Никол Пашинян был завербован сотрудником британской разведки МИ-6 в 2004 году в Грузии, г. Батуми. После получил псевдоним "Редактор"... По поручению и при содействии МИ-6 организовал массовые беспорядки в Ереване 1 марта 2008 года… Начиная с мая 2015 года по поручению МИ-6 "Редактор" собирал команду для проведения революции. В команду были внедрены как агенты МИ-6, так и агенты турецкого "МИТ". В 2018 году при помощи МИ-6 и МИТ и с негласного согласия премьера РА, "Редактор" и команда совершили революцию. Для обеспечения дальнейших мероприятий и безопасности заранее на пост президента был назначен Армен Саргсян, который тесно сотрудничает с МИ-6… "Редактор" должен был осуществлять выгодную для Великобритании политику в регионе, отстраняясь от РФ и Ирана, по существу сближаясь с Турцией. Через территорию РА должны были проведены экономические артерии для интересов Великобритании и Турции. Совместные планы вышеуказанных государств провалились 9 ноября 2020 года, когда В. Путин вмешался в развязанную "Редактором" войну, которую он должен был проиграть согласно плану ("Редактором" было запланировано сдать всё за 10 дней, но за счёт патриотов в рядах армии это затянулось на более чем 40 дней).

Обвинение страшное. Ещё более страшное потому, что похоже на правду, учитывая известные вехи биографии Никола Пашиняна.

На этот раз молчат все. Молчит сам премьер. Молчит парламент. Даже СНБ, на удивление, не выскакивает со срочными опровержениями. Наверное, вежливо уступает право на опровержение самой МИ-6. Но МИ-6 – вот неожиданность! – тоже молчит…

Между тем шпионская версия исчерпывающе объясняет практически все странности в сегодняшней политической жизни Армении. Демонстративное игнорирование армянскими властями всех жизненных интересов страны. Вопиющее подыгрывание противникам, чрезмерное даже для соросовских грантососов. Речь не только о проигранной войне – хотя вопросов хватает и тут. Когда, например, в ответ на вопросы, почему уступаются территории Кубатлу и Зангелана, села Гадрутского района, которые по состоянию на 9 ноября (момент подписания договора о прекращении огня) находились под контролем армянской стороны – звучит жалобное невразумительное блеяние о том, что "в ходе переговоров было достигнуто понимание…" Почему это "понимание" не нашло своего отражения в подписанных документах, так и остаётся не прояснённым.

Сегодня речь идёт ещё и о сознательно закладываемых минах под будущее Армении. Когда Пашинян, вопреки историческим фактам, публично объявляет Шуши "азербайджанским городом" – это тяжелейший удар, катастрофическое ослабление позиций армянской дипломатии как минимум на ближайшие десятилетия. Когда в вопросах демаркации государственной границы азербайджанскому государству противостоят только главы сельских общин – потому что власти более высокого уровня полностью устранились от участия в вопросе. Когда СНБ официально распространяет номер телефона, по которому "следует звонить, если вас взяли в плен"… Мирных граждан, едущих по своим делам по территории Армении – "в плен"! Что за чудо последует после такого звонка, правда, не уточняется. Как не уточняется, что делать, если похищающие граждан Армении "азербайджанские военнослужащие" вдруг догадаются первым делом отобрать у жертвы телефон.

Но зачем вообще вербовать в английскую спецслужбу армянского политика? Зачем такой шпион Англии?

Британские интересы в регионе очевидны. Компания British Petroleum выразила поддержку правительству Азербайджана ещё в первые дни войны. Компания Anglo Asian Mining PLC заявила, что "находится на связи с властями Азербайджана по вопросам, связанным с эксплуатацией золотоносных месторождений в Зангеланском районе". Сюда же следует добавить британские интересы в Транcадриатическом (TAP - Trans Adriatic Pipeline) и Трансанатолийском газопроводах (TANAP - Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline) – ключевые составляющие т. н. "Южного газового коридора", позволяющего Азербайджану поставлять газ в Европу в обход России.

Эти слова "в обход России", как представляется, исчерпывающе объясняют всё, что делают иностранные агенты в сегодняшней Армении.

И не просто иностранные – а именно английские агенты. Тяжелейший политический кризис в США, который надолго заставит эту страну сосредоточиться на внутренних проблемах, развязал Британии руки. А Передняя Азия и Кавказ являются зоной первоочередных британских интересов уже без малого три века…

Так что нам предстоит в ближайшем будущем узнать много нового. А шпионский детектив в Ереване будет развиваться своим чередом…