|
«Государство не теряет светский характер»: в Кремле пояснили предложение упомянуть Бога в Конституции
03 марта 2020, 21:30 • 38 • В России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что предложение внести упоминание о Боге в российскую Конституцию не влияет на светский характер государства. Он также добавил, что до принятия поправок пройдёт кампания по их разъяснению. В свою очередь, в РПЦ отметили, что поправка является «констатацией факта» роли религии в российской истории.
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Российское государство не теряет свой светский характер, несмотря на предложение внести в текст Конституции упоминание о Боге. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет», — цитирует его РИА Новости.
Накануне президент Владимир Путин внёс в Госдуму поправки к проекту закона об изменении Конституции, среди которых есть предложение упомянуть в документе Бога. Текст поправки зачитал на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.
При этом Песков добавил, что до принятия поправок пройдёт кампания по их разъяснению.
«Разумеется, до принятия (поправок), до голосования будет широкая кампания по разъяснению этих поправок и этого текста. Об этом неоднократно говорил и президент сам, и участники рабочей группы», — подчеркнул он.
В свою очередь, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что подобная поправка является «констатацией факта» роли религии в российской истории.
«Это никак не нарушает светского характера, поскольку не меняет той ситуации, в которой мы сегодня находимся. И то упоминание о вере в Бога, которое вносится, — это констатация, что это вера в Бога, которая «передана нашими предками». Упоминается конкретный исторический факт», — заявил он.
Легойда добавил, что в конституциях ряда стран, светский характер которых не вызывает вопросов, Бог и Святая Троица упоминаются намного более определённо.
Предложение о закреплении упоминания Бога в Конституции является воззванием для всех конфессий и не будет ущемлять взгляды атеистов. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Комментируя предложенные поправки, она высказала мнение, что «понятия справедливости, добра и зла» имеют в настоящее время особую ценность.
«Поэтому обращение к вере, к нравственным истокам, наверное, заслуживает внимания, тем более что Бог един, это воззвание для всех конфессий, и я думаю, что это не будет как-то ущемлять взгляды атеистов», — подтвердила она.
Как пояснял в конце февраля сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию, сенатор Андрей Клишас, тезисы о Боге будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции, но в основном законе всё равно останется принцип светского государства.
«Принцип светского государства останется в Конституции, как это и предусмотрено её 14-й и 28-й статьями. Эти положения останутся незыблемыми», — сказал он.
Сенатор пояснил, что в третьей главе Конституции будет прописана необходимость уважения к памяти предков, которые «с верой в Бога передали нам великую страну».
«Если в гимне может быть «хранимая Богом родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — заявлял патриарх.
Напомним, как сообщил Вячеслав Володин, поправки «изложены на 24 страницах» и направлены в профильный комитет по государственному строительству и законодательству.
Помимо положения о Боге, инициативы содержат, в частности, предложение закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины, распространить требование об отсутствии иностранного гражданства на уполномоченного по правам человека и прокуроров, скорректировать конституционные нормы о вотуме недоверия правительству.
Ряд конституционных поправок 15 января вынес на обсуждение президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным обращением к Федеральному собранию. Второе чтение соответствующего законопроекта запланировано в Госдуме на 10 марта.
В частности, Путин заявил о необходимости прописать в Конституции, что минимальный размер оплаты труда в стране не может быть меньше прожиточного минимума. Также он призвал закрепить в Основном законе, что в России гарантируется достойное пенсионное обеспечение и регулярная индексация пенсий. Глава государства также затронул тему повышения роли Конституции и её приоритета над международными правовыми нормами.
Также лидер страны считает необходимым поручить Госдуме не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьер-министра. Помимо этого, он предложил усилить роль Конституционного суда, наделив его правом по запросу президента проверять конституционность законопроектов и других документов.
Наряду с этим глава государства заявил о необходимости сделать более значимым участие губернаторов в принятии решений федерального значения, а также закрепить в Конституции роль и статус Госсовета. Кроме того, Путин предложил включить в Основной закон страны требование к лицам, претендующим на президентское кресло: они должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 марта 2020, 11:35
|
02 марта 2020, 06:39
|
27 февраля 2020, 01:54
|
26 февраля 2020, 03:09
|
02 марта 2020, 15:35
|
29 февраля 2020, 22:09
|
02 марта 2020, 03:24