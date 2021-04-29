Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки...
Главная / Политика

"Государство Х" строило планы по отключению энергосистемы в Белоруссии - Песков

29 апреля 2021, 19:45  •  194 • Политика
Дмитрий Песков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В Москве понимают весь объем провалившегося госпереворота в Республике
Иностранное государство руководило белорусскими заговорщиками, строившими планы по ликвидации президента страны Александра Лукашенко и блокировке всей энергосистемы Республики. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.
Он отметил, что без помощи или поручения "государства Х" такие операции невозможно планировать и выполнять.
"Группа эмигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны", – цитирует РИА "Новости" голос Кремля.
Песков подчеркнул, что руководство РФ осознает весь масштаб попытки госпереворота в Белоруссии.
"Есть понимание: мы все слышали признательные показания и мы представляем объем заговора", – сказал пресс-секретарь главы государства.
Также Песков добавил, что участники заговора против Лукашенко и членов его семьи уже дали признательные показания.
Накануне белорусский телеканал ОНТ выпустил документальный фильм, в котором трое из четырех фигурантов громкого дела рассказали, как планировалась ликвидация бацьки, а также захват ряда стратегических объектов в стране. Под видеокамеру эти люди, арестованные ранее совместно с КГБ и ФСБ – юрист Юрий Зенкович, лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев и политолог Александр Федута, – признали свою вину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



194
Источник
Похожие новости
29 апреля 2021, 00:30
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозможно - историк
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
29 апреля 2021, 00:30
"Наблюдается многолетняя деградация": Даже газовая афера Зеленского не поднимет народ – экономист
29 апреля 2021, 17:00
Болгария выслала российского дипломата и попросила у Москвы помощи
29 апреля 2021, 11:30
Готовили массовые убийства: в России задержали украинских радикалов
29 апреля 2021, 13:20
"Чтобы даже мысли не возникало": Россию предложили обезопасить от "скакунов" "методом Путина"
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 апреля 2021, 00:30
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозможно - ...
29 апреля 2021, 06:00
Киев неправильно истолковал намёк Шойгу. Россия может развернуть войска за сутки
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
29 апреля 2021, 04:10
Нацистский марш в центре Киева: "Наследники" дивизии СС "Галичина"...
29 апреля 2021, 00:30
"Наблюдается многолетняя деградация": Даже газовая афера Зеленского не подн...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 апреля 2021, 00:00
Скрывала три дня, но коллега "сдала": Немецкая медсестра подменила вакцину от COVID
26 апреля 2021, 07:20
"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
23 апреля 2021, 08:45
Россия расставила точки над Україной
24 апреля 2021, 21:25
Заявление Байдена вынудило Эрдогана сделать неудобное признание об армянах
26 апреля 2021, 15:35
"Ух, как много сейчас можно отжать": За опрометчивые слова Зеленского поплатится Украина
28 апреля 2021, 03:20
США нужна индульгенция для войны с Россией: Эксперт о просьбе американских военных
25 апреля 2021, 18:30
"Нетрадиционные" пельмени из Нью-Йорка вызвали отвращение у русских: "Ешьте сами"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.