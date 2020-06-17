Государство и борьба за власть • 28 • Аналитика





«Государство существует не для того, чтобы превращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад» Николай Александрович Бердяев

«Ценность идеала в том, что он удаляется по мере приближения к нему» Махатма Ганди



В любые времена нормальные люди хотели жить лучше, иметь такую власть и такое государство, которые будут защищать интересы большей части общества. Можно немного порассуждать, а что такое вообще власть и государство. В данном случае предлагаю начать со времени позднего СССР конца 80-х годов. Возникает вопрос, а что именно простой советский человек знал о власти в СССР? Практически ничего, кроме большого количества её внешних атрибутов – Политбюро ЦК КПСС, Верховный Совет, обкомы (райкомы, горкомы) КПСС и других организаций. Имелась строгая иерархия власти, в которой все деятели КПСС были почти совершенно одинаковыми, верными соратниками, большевиками-коммунистами ленинской принципиальности. Частично так и было до 1985 года, а потом странным образом, при поддержке части верхушки КПСС один из них – Горбачев очень быстро (всего за 6 лет) развалил великую державу, которую сам и возглавлял. Осуществить это действие он смог, ловко выдавая себя за честного коммуниста, сторонника идей марксизма-ленинизма. А потом его самого вышибли из власти другие, ещё более беспринципные, бывшие члены КПСС под предводительством Ельцина.



В итоге этой борьбы за власть мы все лишились своей большой Родины – Союза Советских Социалистических Республик. В случае продолжения борьбы за власть такими способами мы можем лишить своих потомков и остатков великой Родины – России в её нынешних границах.



Власть простому человеку из числа условных рабочих, служащих и крестьян почти всегда кажется монолитной и сплоченной. Ведь её представители заседают на одних собраниях, делают умные и многозначительные лица, говорят одинаковые слова. Жмут друг другу руки, улыбаются.



На самом деле монолитного единства во власти практически никогда не бывает. Общее правило таково: в подавляющем большинстве переворотов, революций, заговоров и мятежей власть у её держателя собираются отнять люди из его ближайшего окружения, используя при этом любые методы, в том числе и общественную деятельность людей, недовольных в различной степени действующей властью.



Советский Союз развалила, если так можно сказать, определенная часть высших функционеров КПСС, которые осознано отказались от рывка в будущее. Причём отказались тогда, когда самые тяжелые и кровавые этапы становления государства уже были пройдены. Они очень желали лично для себя возможности жить так, как живет элита в США и других западных странах и думали, что западные элиты примут их в свое сообщество на равных правах. Но не срослось – их обманули в лучших традициях капиталистического общества, возглавляемого англосаксами. А народ СССР в основной массе соблазнили джинсами, макдональдсами, жвачкой, большим количеством сортов колбасы и западным шоу-бизнесом. Без дестабилизирующего воздействия западных спецслужб, конечно, не обошлось, но это воздействие не было определяющим.



«Борьба за власть вчера и сегодня»

В современной России так же продолжается борьба за власть. Никто из действующих политиков не обладает всеобъемлющей полнотой власти, всем приходится балансировать, договариваться, идти на компромиссы. И очень часто одним из орудий в борьбе за власть является использование общественного мнения, в том числе и на просторах Рунета. Оно конечно, не является определяющим, но определенное влияние на ситуацию оказывает.



На текущий момент главными раздражителями для определенной категории всегда и всем недовольных граждан нашего государства и тех, кто ими (гражданами) притворяется, являются такие составляющие государства, как президент России, правительство России и одна из силовых структур - Росгвардия. Всё это подозрительно совпадает с мнением и действиями руководства стран НАТО, пропагандой западных НКО и с общей направленностью статей в западной прессе.



Как только на различных сайтах появляются статьи с упоминанием вышеперечисленных фигурантов (причем тематика статей не так уж важна), сразу слетается определенная категория комментаторов. Этих персонажей не так уж и много – не более 10-30% (в зависимости от сайта), но они очень активны и организованы – пишут один комментарий за другим, «обличают» режим, ставят плюсы своим «соратникам», минусы – всем тем, кто посмел иметь противоположную точку зрения, при этом не гнушаются использовать в комментариях хамство, прямые оскорбления, нагнетание эмоций и провокации. Всеми силами стремятся убедить всех в том, что они и есть большинство (в частности используют для этого множество аккаунтов). То есть, как говорил М.Н. Задорнов «Хороших людей больше, но плохие люди лучше организованы».



Причем, вместо реальной конструктивной критики, с предложениями о том, что и как надо исправить, переделать – звучат, как правило, грубые ругательства, гипертрофированный сарказм, какие-то детские дразнилки, перекраивание и переиначивание фамилий, имен и т.д. Если что-то не устраивает во мнении оппонентов, то их будут пытаться унизить и оскорбить всеми возможными способами. И неважно о ком они говорят – о женщине, ветеране ВОВ. Если кто-то «посмел» иметь иную точку зрения, то значит, их надо морально растоптать.



Очень часто ряд авторов статей и комментаторов из вышеуказанной категории проникновенно обращаются к читателям и делают заявления от имени всего народа России, явно не имея на это никакого права.



При этом литьё помоев производится в любом случае, даже если гипотетически допустить, что президент и правительство РФ произведет выборку пожеланий разных сообществ Рунета и воплотит большую их часть в жизнь – то все равно будет масса недовольных способами, сроками и другими аспектами исполнения. В общем, из глубины веков звучит призыв: «Карфаген должен быть разрушен» или более свежий современный девиз – «Асад (Путин и другие неугодные – можно вписывать любого политика) должен уйти» - это показывает, что методички если и переписывают, то редко и незначительно.



Не считаю себя поклонником именно Путина В.В. – он далеко не идеален (как и любой другой политик и вообще - человек). Личность в политике конечно важна, но для меня главное – это то, чтобы государство, из-за внутренней борьбы за власть, не рухнуло на головы своих сограждан, как это уже было дважды за последние 100 лет, а до этого в смутное время начала 17 века.



Стремиться к лучшему, бороться за свои права и против коррупции – это конечно хорошо, но в ходе всех этих преобразований можно разрушить свою страну и её осколки, потом уже не склеишь – это не чайная чашка. Присказка о том, что «Риск благородное дело» не всегда подходит к сфере государственного управления – до сих пор вспоминаются такие фантомы 90-х годов, как «Уральская республика», «Республика Ичкерия», «Сибирская республика» и другие попытки местечкового сепаратизма, некоторые из них обернулись впоследствии большой кровью.



Чем больше времени проходит после 90-х годов, тем больше голосов звучит о том, что Путин В.В. ничего особенного и не сделал – Россия, как единое государство, имеющее какой-либо вес на мировой арене и внутреннюю стабильность, сохранилась как бы сама собой. Аналогичные утверждения были про СССР – дескать, советский народ победил Гитлера не благодаря, а вопреки Сталину И.В. Во избежание излишней критики в том, как я мог посметь сравнить этих двух руководителей нашего государства – довожу свое мнение: Путин В.В. как руководитель государства, к сожалению, на порядок слабее Сталина И.В. Общественное мнение в отношениях Москвы и Минска



Президент Путин В.В. после выборов марта 2018 года совершил только одну крупную ошибку – это увеличение пенсионного возраста. Зачем он это сделал, я не знаю, да и те, кто постоянно муссирует эту тему, тоже доподлинно ничего не знают, только озвучивают собственные и чужие догадки. А вообще интересно читать комментарии некоторых «солдат интернетного фронта» к статье, например про принятие на вооружение ВС РФ новой техники, звучащие по принципу: «Новая техника – это конечно хорошо, но вот Путин должен уйти, потому что …..». Лично я не против смены власти, но только таким способом, чтобы последствия её смены не привели к полномасштабной гражданской войне. А в случае попытки смены власти путем проведения «майданно-цветных» мероприятий, вероятность гражданского конфликта очень велика.



«Смена власти: через выборы или через насилие»

Один из основных доводов людей призывающих к смене Президента РФ – это то, что незаменимых политиков нет и из 146 миллионов граждан России можно найти много достойных кандидатов. Я с данным доводом согласен, но только с одним условием: эти кандидаты должны иметь опыт руководящей работы на уровне руководителя (заместителя) одного из регионов России или, как минимум, одного из министерств правительства РФ. И в последующем, после избрания, иметь возможность собрать необходимую команду профессионалов для работы того же правительства и желательно, что бы это не было аналогом «Квартала 95».



Интересно, что в среде ряда интернет-сообществ, при обсуждении проблем внутренней политики нашей страны, прогрессирует мнение о том, что если сегодня поменять человека на должности президента РФ (по их мнению, поставить можно любого – хоть колхозника, хоть писателя – историка, без команды, без какого-либо опыта управления), то завтра или, в крайнем случае, послезавтра – заживем, так, что даже США и страны ЕС будут нам безумно завидовать. Ничего не напоминает? Причем, судя по ряду комментаторов – так считают люди, вероятно имеющие большой жизненный опыт. Но видимо не всегда возраст добавляет человеку мудрости.



Самое плохое в том, что некоторые комментаторы в несколько закамуфлированной форме, а иногда очень даже открыто призывают произвести смену человека на должности президента РФ, мягко говоря, неконституционным способом – набор средств для этого не такой уж большой – «майданы», «цветные революции», «революции достоинства», политические убийства и остальной «джентльменский набор». Войной на нас именно для смены власти, как на Ирак или Ливию, скорее всего, никто не пойдет – ибо страшно.



Таким образом, остается главный вопрос: каким способом осуществлять смену главы государства? Если путем революции с последующей гражданской войной – то думаю, что большинство граждан нашей страны будут против такого сценария. И совершено не факт, что власть, которая придет на смену, будет лучше предыдущей. Глядя на события последних десятилетий, можно утверждать, что те страны, где произошли «разноцветные революции» стали жить хуже, чем было при свергнутых «волей народа кровавых диктаторах». Особенно смешно, что в свое время кровавым диктатором называли Януковича. Те, кто пришли после него, гораздо более кровавые личности.



«Как и для чего создают лживые новости»

Конечной целью дискредитации какого-либо субъекта является его расчеловечивание и представление в гротескной форме, позволяющей оправдать применение в отношении его насилия, при этом используются геббельсовские принципы, выражающиеся в том, что любая ложь возможна, если она ведет к необходимой цели. Например - одной из известных мистификаций является то, что современный государственный флаг России является «власовским», т.е. использовался РОА. На самом деле это не так – флагом РОА был белый с косым лазоревым крестом, более известный как Андреевский и надписью РОА, нарукавный шеврон РОА так же представлял собой Андреевский флажок с красным кантом. Единственное документально зафиксированное использование трехцветного флага власовцами – это т.н. парад 1-й бригады РОА в оккупированном Пскове 22 июня 1943 года, однако в дальнейшем гитлеровское командование такой самодеятельности РОА больше не допускало. Но ведь для определенной категории людей правда – это не главное, главное запустить провокацию в массы, и даже если потом ложь разоблачат, то осадок всё равно останется. И кстати, вишистское правительство Франции, дивизия СС «Шарлемань» использовали национальный флаг, но почему то после войны ни кому в голову не пришло, что от него необходимо отказаться, т.к. его использовали предатели родины. Для отчёта перед Москвой власти Карелии строят концлагерь



В настоящее время дискредитируются такие, ранее положительные понятия, как «национальные скрепы», «православный народ», «православная церковь», нежелание «раскачивать лодку». Слово патриот переиначено в презрительное «ура-патриот» или в еще более обидное «урякалка» - так смогли опошлить одновременно два понятия: боевой клич русских и определение людей, которые любят свою Родину. Сейчас, если применять в аргументации данные термины, то над ними будут насмехаться и иронизировать люди, которые, как не странно, позиционируют себя, как раз как патриоты своей страны.



Очень странно, что эти «патриоты» предлагают вывести, как они считают, крыс и тараканов (воров, взяточников и олигархов) из нашего общего дома путем его полного сожжения – а как ещё можно расценить призывы к насильственной смене власти. Очень ущербная логика – ведь в событиях развала Российской Империи и становления СССР ничего заранее не было предопределено. Если бы не решительные действия В.И. Ленина и последующее укрепление позиций СССР И.В. Сталиным (имел место элемент везения – что именно эти люди оказались в нужное время в нужном месте), мы могли полностью лишиться своей великой Родины, только из-за того что, кому-то захотелось быстрых и кардинальных перемен.



В 2018 году на выборах президента РФ Путина В.В., скорее всего нарушения были, но они навряд-ли существенно повлияли на общий результат. Очень часто, в качестве доказательств нарушений на выборах, используют непонятно где сделанные фотографии. Причем иногда настолько невнимательно проверяют их, прежде чем выложить, что часто можно увидеть на урнах для голосования или где-нибудь еще, гербы и флаги других государств. Но это тоже никого не смущает – главное что-нибудь вбросить, а правда это или нет – не важно.



Очень странный способ подсчетов голосов на выборах описывают некоторые комментаторы. Они заявляют, что после выборов президента России в марте 2018 года, опросили своих родственников и знакомых, а так же всех своих сослуживцев на работе, жильцов своего многоквартирного дома. И в результате этих опросов выяснили, что все опрошенные, якобы, голосовали не за Путина В.В. Такой бред ещё надо придумать. Если бы у меня на работе или дома кто-нибудь бегал и опрашивал, за кого я голосовал – я бы его послал куда подальше. Ещё есть определенный моральный аспект - многие люди стесняются своей позиции из-за того, что в некоторых сообществах иногда бывает «немодно» голосовать за власть.



«А если не ………, то кто?»

Некоторый диссонанс испытываешь, когда слышишь от поклонников КПРФ, что их кандидат в случае его избрания на пост президента РФ, восстановит социальную справедливость в частности и Советский Союз в целом. Это при том, что в 1996 году товарищ Зюганов выборы президента РФ реально выиграл, но испугался воспользоваться их результатами и променял мнение народа на «печеньки» от действующей, на тот момент, власти. А о чём можно говорить сейчас, когда членами КПРФ являются, в том числе, и «пламенные коммунисты» - долларовые миллионеры, махровые капиталисты. Они прямо таки и горят желанием поделиться своими особняками, земельными участками и миллиардами рублей с народом. Эксперт объяснил бессмысленность сноса памятников ради борьбы с расизмом

Данными примерами я хочу сказать, что КПРФ, многие другие организации и отдельные люди, позиционирующие себя, как коммунисты, на самом деле таковыми не являются и своими действиями никак не могут способствовать возрождению СССР, зато могут поспособствовать развалу нынешней России.



Интернет дарит людям возможность быть теми, кем они на самом деле не являются, а именно – очень часто статьи, тексты комментариев к ним, лайки или дизлайки, плюсы или минусы ставят люди, которые не являются гражданами нашей страны или вообще являются не людьми, а программами-ботами. Самые явные примеры – это откровения «дочери крымского офицера» и попытки внести панику и недоверие к местным властям во время трагедии в Кемерово. Сегодня уже точно известно, что отличились т.н. блоггеры из Украины, а ведь было достаточно много людей уже внутри России, которые верили на слово украинским провокаторам и тут же начинали рьяно критиковать тех, на кого им указали.



А разве можно считать, что киберподразделения стран НАТО, которые не испытывают недостатка в финансировании, ничего не делают и не пытаются создать определенных настроений на просторах Рунета.



Иногда в комментариях проскальзывают такие моменты, касающиеся действующего президента России – «у него трусливый и бегающий взгляд», «испугавшись своего народа, спрятался в бункер», «неуверенность и панические настроения» и т.п. В данном случае это просто стремление тех, кто пишет эти перлы, выдать свои желания за действительность. Даже если кого-то ненавидишь, то все равно необходимо соблюдать минимум приличий и попытаться быть хотя бы чуть-чуть объективным. В любые времена нормальные люди хотели жить лучше, иметь такую власть и такое государство, которые будут защищать интересы большей части общества. Можно немного порассуждать, а что такое вообще власть и государство. В данном случае предлагаю начать со времени позднего СССР конца 80-х годов. Возникает вопрос, а что именно простой советский человек знал о власти в СССР? Практически ничего, кроме большого количества её внешних атрибутов – Политбюро ЦК КПСС, Верховный Совет, обкомы (райкомы, горкомы) КПСС и других организаций. Имелась строгая иерархия власти, в которой все деятели КПСС были почти совершенно одинаковыми, верными соратниками, большевиками-коммунистами ленинской принципиальности. Частично так и было до 1985 года, а потом странным образом, при поддержке части верхушки КПСС один из них – Горбачев очень быстро (всего за 6 лет) развалил великую державу, которую сам и возглавлял. Осуществить это действие он смог, ловко выдавая себя за честного коммуниста, сторонника идей марксизма-ленинизма. А потом его самого вышибли из власти другие, ещё более беспринципные, бывшие члены КПСС под предводительством Ельцина.В итоге этой борьбы за власть мы все лишились своей большой Родины – Союза Советских Социалистических Республик. В случае продолжения борьбы за власть такими способами мы можем лишить своих потомков и остатков великой Родины – России в её нынешних границах.Власть простому человеку из числа условных рабочих, служащих и крестьян почти всегда кажется монолитной и сплоченной. Ведь её представители заседают на одних собраниях, делают умные и многозначительные лица, говорят одинаковые слова. Жмут друг другу руки, улыбаются.На самом деле монолитного единства во власти практически никогда не бывает. Общее правило таково: в подавляющем большинстве переворотов, революций, заговоров и мятежей власть у её держателя собираются отнять люди из его ближайшего окружения, используя при этом любые методы, в том числе и общественную деятельность людей, недовольных в различной степени действующей властью.Советский Союз развалила, если так можно сказать, определенная часть высших функционеров КПСС, которые осознано отказались от рывка в будущее. Причём отказались тогда, когда самые тяжелые и кровавые этапы становления государства уже были пройдены. Они очень желали лично для себя возможности жить так, как живет элита в США и других западных странах и думали, что западные элиты примут их в свое сообщество на равных правах. Но не срослось – их обманули в лучших традициях капиталистического общества, возглавляемого англосаксами. А народ СССР в основной массе соблазнили джинсами, макдональдсами, жвачкой, большим количеством сортов колбасы и западным шоу-бизнесом. Без дестабилизирующего воздействия западных спецслужб, конечно, не обошлось, но это воздействие не было определяющим.«Борьба за власть вчера и сегодня»В современной России так же продолжается борьба за власть. Никто из действующих политиков не обладает всеобъемлющей полнотой власти, всем приходится балансировать, договариваться, идти на компромиссы. И очень часто одним из орудий в борьбе за власть является использование общественного мнения, в том числе и на просторах Рунета. Оно конечно, не является определяющим, но определенное влияние на ситуацию оказывает.На текущий момент главными раздражителями для определенной категории всегда и всем недовольных граждан нашего государства и тех, кто ими (гражданами) притворяется, являются такие составляющие государства, как президент России, правительство России и одна из силовых структур - Росгвардия. Всё это подозрительно совпадает с мнением и действиями руководства стран НАТО, пропагандой западных НКО и с общей направленностью статей в западной прессе.Как только на различных сайтах появляются статьи с упоминанием вышеперечисленных фигурантов (причем тематика статей не так уж важна), сразу слетается определенная категория комментаторов. Этих персонажей не так уж и много – не более 10-30% (в зависимости от сайта), но они очень активны и организованы – пишут один комментарий за другим, «обличают» режим, ставят плюсы своим «соратникам», минусы – всем тем, кто посмел иметь противоположную точку зрения, при этом не гнушаются использовать в комментариях хамство, прямые оскорбления, нагнетание эмоций и провокации. Всеми силами стремятся убедить всех в том, что они и есть большинство (в частности используют для этого множество аккаунтов). То есть, как говорил М.Н. Задорнов «Хороших людей больше, но плохие люди лучше организованы».Причем, вместо реальной конструктивной критики, с предложениями о том, что и как надо исправить, переделать – звучат, как правило, грубые ругательства, гипертрофированный сарказм, какие-то детские дразнилки, перекраивание и переиначивание фамилий, имен и т.д. Если что-то не устраивает во мнении оппонентов, то их будут пытаться унизить и оскорбить всеми возможными способами. И неважно о ком они говорят – о женщине, ветеране ВОВ. Если кто-то «посмел» иметь иную точку зрения, то значит, их надо морально растоптать.Очень часто ряд авторов статей и комментаторов из вышеуказанной категории проникновенно обращаются к читателям и делают заявления от имени всего народа России, явно не имея на это никакого права.При этом литьё помоев производится в любом случае, даже если гипотетически допустить, что президент и правительство РФ произведет выборку пожеланий разных сообществ Рунета и воплотит большую их часть в жизнь – то все равно будет масса недовольных способами, сроками и другими аспектами исполнения. В общем, из глубины веков звучит призыв: «Карфаген должен быть разрушен» или более свежий современный девиз – «Асад (Путин и другие неугодные – можно вписывать любого политика) должен уйти» - это показывает, что методички если и переписывают, то редко и незначительно.Не считаю себя поклонником именно Путина В.В. – он далеко не идеален (как и любой другой политик и вообще - человек). Личность в политике конечно важна, но для меня главное – это то, чтобы государство, из-за внутренней борьбы за власть, не рухнуло на головы своих сограждан, как это уже было дважды за последние 100 лет, а до этого в смутное время начала 17 века.Стремиться к лучшему, бороться за свои права и против коррупции – это конечно хорошо, но в ходе всех этих преобразований можно разрушить свою страну и её осколки, потом уже не склеишь – это не чайная чашка. Присказка о том, что «Риск благородное дело» не всегда подходит к сфере государственного управления – до сих пор вспоминаются такие фантомы 90-х годов, как «Уральская республика», «Республика Ичкерия», «Сибирская республика» и другие попытки местечкового сепаратизма, некоторые из них обернулись впоследствии большой кровью.Чем больше времени проходит после 90-х годов, тем больше голосов звучит о том, что Путин В.В. ничего особенного и не сделал – Россия, как единое государство, имеющее какой-либо вес на мировой арене и внутреннюю стабильность, сохранилась как бы сама собой. Аналогичные утверждения были про СССР – дескать, советский народ победил Гитлера не благодаря, а вопреки Сталину И.В. Во избежание излишней критики в том, как я мог посметь сравнить этих двух руководителей нашего государства – довожу свое мнение: Путин В.В. как руководитель государства, к сожалению, на порядок слабее Сталина И.В.Президент Путин В.В. после выборов марта 2018 года совершил только одну крупную ошибку – это увеличение пенсионного возраста. Зачем он это сделал, я не знаю, да и те, кто постоянно муссирует эту тему, тоже доподлинно ничего не знают, только озвучивают собственные и чужие догадки. А вообще интересно читать комментарии некоторых «солдат интернетного фронта» к статье, например про принятие на вооружение ВС РФ новой техники, звучащие по принципу: «Новая техника – это конечно хорошо, но вот Путин должен уйти, потому что …..». Лично я не против смены власти, но только таким способом, чтобы последствия её смены не привели к полномасштабной гражданской войне. А в случае попытки смены власти путем проведения «майданно-цветных» мероприятий, вероятность гражданского конфликта очень велика.«Смена власти: через выборы или через насилие»Один из основных доводов людей призывающих к смене Президента РФ – это то, что незаменимых политиков нет и из 146 миллионов граждан России можно найти много достойных кандидатов. Я с данным доводом согласен, но только с одним условием: эти кандидаты должны иметь опыт руководящей работы на уровне руководителя (заместителя) одного из регионов России или, как минимум, одного из министерств правительства РФ. И в последующем, после избрания, иметь возможность собрать необходимую команду профессионалов для работы того же правительства и желательно, что бы это не было аналогом «Квартала 95».Интересно, что в среде ряда интернет-сообществ, при обсуждении проблем внутренней политики нашей страны, прогрессирует мнение о том, что если сегодня поменять человека на должности президента РФ (по их мнению, поставить можно любого – хоть колхозника, хоть писателя – историка, без команды, без какого-либо опыта управления), то завтра или, в крайнем случае, послезавтра – заживем, так, что даже США и страны ЕС будут нам безумно завидовать. Ничего не напоминает? Причем, судя по ряду комментаторов – так считают люди, вероятно имеющие большой жизненный опыт. Но видимо не всегда возраст добавляет человеку мудрости.Самое плохое в том, что некоторые комментаторы в несколько закамуфлированной форме, а иногда очень даже открыто призывают произвести смену человека на должности президента РФ, мягко говоря, неконституционным способом – набор средств для этого не такой уж большой – «майданы», «цветные революции», «революции достоинства», политические убийства и остальной «джентльменский набор». Войной на нас именно для смены власти, как на Ирак или Ливию, скорее всего, никто не пойдет – ибо страшно.Таким образом, остается главный вопрос: каким способом осуществлять смену главы государства? Если путем революции с последующей гражданской войной – то думаю, что большинство граждан нашей страны будут против такого сценария. И совершено не факт, что власть, которая придет на смену, будет лучше предыдущей. Глядя на события последних десятилетий, можно утверждать, что те страны, где произошли «разноцветные революции» стали жить хуже, чем было при свергнутых «волей народа кровавых диктаторах». Особенно смешно, что в свое время кровавым диктатором называли Януковича. Те, кто пришли после него, гораздо более кровавые личности.«Как и для чего создают лживые новости»Конечной целью дискредитации какого-либо субъекта является его расчеловечивание и представление в гротескной форме, позволяющей оправдать применение в отношении его насилия, при этом используются геббельсовские принципы, выражающиеся в том, что любая ложь возможна, если она ведет к необходимой цели. Например - одной из известных мистификаций является то, что современный государственный флаг России является «власовским», т.е. использовался РОА. На самом деле это не так – флагом РОА был белый с косым лазоревым крестом, более известный как Андреевский и надписью РОА, нарукавный шеврон РОА так же представлял собой Андреевский флажок с красным кантом. Единственное документально зафиксированное использование трехцветного флага власовцами – это т.н. парад 1-й бригады РОА в оккупированном Пскове 22 июня 1943 года, однако в дальнейшем гитлеровское командование такой самодеятельности РОА больше не допускало. Но ведь для определенной категории людей правда – это не главное, главное запустить провокацию в массы, и даже если потом ложь разоблачат, то осадок всё равно останется. И кстати, вишистское правительство Франции, дивизия СС «Шарлемань» использовали национальный флаг, но почему то после войны ни кому в голову не пришло, что от него необходимо отказаться, т.к. его использовали предатели родины.В настоящее время дискредитируются такие, ранее положительные понятия, как «национальные скрепы», «православный народ», «православная церковь», нежелание «раскачивать лодку». Слово патриот переиначено в презрительное «ура-патриот» или в еще более обидное «урякалка» - так смогли опошлить одновременно два понятия: боевой клич русских и определение людей, которые любят свою Родину. Сейчас, если применять в аргументации данные термины, то над ними будут насмехаться и иронизировать люди, которые, как не странно, позиционируют себя, как раз как патриоты своей страны.Очень странно, что эти «патриоты» предлагают вывести, как они считают, крыс и тараканов (воров, взяточников и олигархов) из нашего общего дома путем его полного сожжения – а как ещё можно расценить призывы к насильственной смене власти. Очень ущербная логика – ведь в событиях развала Российской Империи и становления СССР ничего заранее не было предопределено. Если бы не решительные действия В.И. Ленина и последующее укрепление позиций СССР И.В. Сталиным (имел место элемент везения – что именно эти люди оказались в нужное время в нужном месте), мы могли полностью лишиться своей великой Родины, только из-за того что, кому-то захотелось быстрых и кардинальных перемен.В 2018 году на выборах президента РФ Путина В.В., скорее всего нарушения были, но они навряд-ли существенно повлияли на общий результат. Очень часто, в качестве доказательств нарушений на выборах, используют непонятно где сделанные фотографии. Причем иногда настолько невнимательно проверяют их, прежде чем выложить, что часто можно увидеть на урнах для голосования или где-нибудь еще, гербы и флаги других государств. Но это тоже никого не смущает – главное что-нибудь вбросить, а правда это или нет – не важно.Очень странный способ подсчетов голосов на выборах описывают некоторые комментаторы. Они заявляют, что после выборов президента России в марте 2018 года, опросили своих родственников и знакомых, а так же всех своих сослуживцев на работе, жильцов своего многоквартирного дома. И в результате этих опросов выяснили, что все опрошенные, якобы, голосовали не за Путина В.В. Такой бред ещё надо придумать. Если бы у меня на работе или дома кто-нибудь бегал и опрашивал, за кого я голосовал – я бы его послал куда подальше. Ещё есть определенный моральный аспект - многие люди стесняются своей позиции из-за того, что в некоторых сообществах иногда бывает «немодно» голосовать за власть.«А если не ………, то кто?»Некоторый диссонанс испытываешь, когда слышишь от поклонников КПРФ, что их кандидат в случае его избрания на пост президента РФ, восстановит социальную справедливость в частности и Советский Союз в целом. Это при том, что в 1996 году товарищ Зюганов выборы президента РФ реально выиграл, но испугался воспользоваться их результатами и променял мнение народа на «печеньки» от действующей, на тот момент, власти. А о чём можно говорить сейчас, когда членами КПРФ являются, в том числе, и «пламенные коммунисты» - долларовые миллионеры, махровые капиталисты. Они прямо таки и горят желанием поделиться своими особняками, земельными участками и миллиардами рублей с народом.Данными примерами я хочу сказать, что КПРФ, многие другие организации и отдельные люди, позиционирующие себя, как коммунисты, на самом деле таковыми не являются и своими действиями никак не могут способствовать возрождению СССР, зато могут поспособствовать развалу нынешней России.Интернет дарит людям возможность быть теми, кем они на самом деле не являются, а именно – очень часто статьи, тексты комментариев к ним, лайки или дизлайки, плюсы или минусы ставят люди, которые не являются гражданами нашей страны или вообще являются не людьми, а программами-ботами. Самые явные примеры – это откровения «дочери крымского офицера» и попытки внести панику и недоверие к местным властям во время трагедии в Кемерово. Сегодня уже точно известно, что отличились т.н. блоггеры из Украины, а ведь было достаточно много людей уже внутри России, которые верили на слово украинским провокаторам и тут же начинали рьяно критиковать тех, на кого им указали.А разве можно считать, что киберподразделения стран НАТО, которые не испытывают недостатка в финансировании, ничего не делают и не пытаются создать определенных настроений на просторах Рунета.Иногда в комментариях проскальзывают такие моменты, касающиеся действующего президента России – «у него трусливый и бегающий взгляд», «испугавшись своего народа, спрятался в бункер», «неуверенность и панические настроения» и т.п. В данном случае это просто стремление тех, кто пишет эти перлы, выдать свои желания за действительность. Даже если кого-то ненавидишь, то все равно необходимо соблюдать минимум приличий и попытаться быть хотя бы чуть-чуть объективным. Лесников Дмитрий Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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