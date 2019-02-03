«Государство должно нести ответственность»: во Франции «жёлтые жилеты» вышли на акцию против полицейского насилия

Десятки тысяч сторонников движения «Жёлтые жилеты» вышли на 12-ю по счёту акцию во Франции. Ключевой темой выступлений активистов стал протест против полицейского насилия. По предварительным данным МВД Франции, на улицы вышли более 58,6 тыс. человек, тогда как организаторы манифестаций говорят более чем о 73 тыс. В демонстрациях приняли участие активисты, которые получили ранения в ходе предыдущих выступлений «жёлтых жилетов». При этом в преддверии новой акции правозащитники пытались законодательно ограничить применение силовиками резиновых пуль и других спецсредств, но государство отклонило эту инициативу.

Один из лидеров «жёлтых жилетов» Жером Родригез (слева) на акции протеста в Париже AFP © Zakaria ABDELKAFI

В субботу, 2 февраля, во Франции в 12-й раз прошла массовая акция протестов «жёлтых жилетов». На сей раз основной темой, которую подняли протестующие, стало полицейское насилие при разгоне манифестаций.

«Более чем 90 случаев получения серьёзных травм зафиксировано с момента начала движения «жёлтых жилетов». Мы должны положить конец чрезмерной силе, к применению которой прибегает власть в борьбе с недовольными», — говорится в описании одной из групп в Facebook, посвящённой этому мероприятию.

В Париже «жёлтые жилеты» начали марш на площади Феликса Эбуэ около полудня. Причём отдельной группой двигались манифестанты, которые получили ранения в ходе прошлых демонстраций. Их окружали волонтёры из числа сторонников протестного движения, которые обеспечивали защиту своим соратникам.

Beaucoup de #GiletsJaunes grimés en blessés pour cet #ActeXII de la mobilisation #Daumesnilpic.twitter.com/pu5bIl9a6o — Dorian_RTFrance (@Dorian_RTFrance) February 2, 2019

В соответствии с тематикой акции демонстранты взяли с собой транспаранты, призывающие остановить полицейское насилие и запретить использование спецсредств в ходе разгона митингов. На плакатах демонстрантов были изображены перечёркнутые оружие и гранаты.

Многие участники Акта XII, как называют субботние выступления сами «жёлтые жилеты», надели декоративные аксессуары: испачканные бутафорской кровью бинты и повязки на глаза. Один из демонстрантов принёс с собой зонт белого цвета со следами прикосновения «кровавых» ладоней и прикреплёнными по краям театральными масками с нарисованными на них гематомами.

Одной из центральных фигур новой серии протестов стал Жером Родригез. Неделю назад мужчина получил тяжёлую травму глаза в ходе 11-й волны протестов и в одночасье оказался негласным символом движения. Его стилизованные изображения появились на одежде и других предметах в руках демонстрантов. В ходе акции собравшиеся не раз скандировали: «Жером!»

Les banderoles et pancartes à l'effigie de Jérôme #Rodrigues présentes en nombre pour l'#ActeXII des #GiletsJaunes. Gravement blessé à l'oeil la semaine précédente, cette figure médiatique du mouvement est devenu le symbole des manifestants éborgnés et mutilés depuis novembre. pic.twitter.com/4jTKayEjqQ — Dorian_RTFrance (@Dorian_RTFrance) February 2, 2019

Накануне 12-й акции «жёлтых жилетов» Родригез побывал в студии RT France и дал интервью телеканалу. По его словам, правительство Франции «страдает глухотой» и не желает слышать требования манифестантов. При этом, несмотря на серьёзную травму, Родригез пришёл и на новые выступления «жилетов» 2 февраля.

«Было важно сегодня прийти, хотя бы для того чтобы поддержать выступающих и в особенности успокоить всех тех, кто поддерживал меня, чтобы они увидели, что я стою на двух ногах, чтобы иметь возможность дать им дополнительную мотивацию оставаться в этом движении пацифистов, говорить о своих требованиях и кричать о своём негодовании на улице», — сказал RT Родригез.

Представитель «жёлтых жилетов» добавил, что всё ещё ждёт прогноза врачей о том, сможет ли его повреждённый глаз видеть. Сейчас правоохранительные органы ведут расследование инцидента, который привёл к травме, и Родригез надеется, что виновных найдут.

«Речь идёт о насилии, а мы живём в стране, где я как отец семейства, как должностное лицо компании несу определённую ответственность. Государство должно нести свою ответственность, так же как и человек, который это сделал», — заключил он.

Напомним, впервые «жёлтые жилеты» вышли на массовые акции протеста 17 ноября 2018 года. Причиной их недовольства изначально послужило запланированное повышение акцизной ставки на автомобильное топливо. В ответ на уличные выступления французские власти отказались от этой инициативы, введя мораторий.

Однако протесты продолжились — активисты стали выступать против социальных реформ президента Макрона и ухудшения экономической ситуации во Франции в целом.

Водомёты и газ

Шествие в Париже 2 февраля длилось примерно до 15 часов местному времени, после чего колонна манифестантов встретилась с полицейским кордоном, который начал оттеснять толпу назад, к площади Республики.

В ходе стычек полиция пустила в ход водомёты и газовые гранаты, а протестующие в ответ бросали в силовиков камни и бутылки. Отступая, митингующие пытались формировать импровизированные баррикады из подручных предметов, однако полицейских это особо не замедляло.

По предварительным данным французского МВД, 2 февраля в акциях протеста по всей стране приняли участие 58,6 тыс. человек (14 тыс. из них — в Париже). При этом представители «жёлтых жилетов» приводят другую статистику. Согласно их подсчётам, уже к 18:00 по местному времени на улицы вышли более 73 тыс. человек.

При этом на юго-востоке Франции местные власти насчитали около 5,4 тыс. митингующих, что стало рекордом для этого региона. Прежний пиковый показатель был достигнут 5 января и составил 3,5 тыс. человек.

В городе Валанс местные власти ожидали массовые выступления с прогнозом численности около 10 тыс. человек. В результате в Валансе оказались закрыты почти все объекты, которые могли пострадать в ходе беспорядков.

В городе был организован защитный периметр, однако людей на улицы вышло почти вдвое меньше, чем планировалось. В ходе досмотра людей полицейские обнаружили несколько опасных объектов, которые выставили на всеобщее обозрение в Twitter. В результате 14 активистов, у которых нашли при себе эти вещи, были арестованы.

В Страсбурге протестующие собрались на свою акцию возле здания Европарламента. Причём этот город стал одним из первых, где в ходе 12-го акта протестов полиция воспользовалась газом для разгона митингующих.

La préfecture de la #Drôme annonce 14 interpellations, de personnes qui transportaient des objets dangereux en marge de la manif régionale des gilets jaunes à Valence (photos fournies par @Prefet26) pic.twitter.com/k1J4CbA3Y7 — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) February 2, 2019

«Приехал в Париж, чтобы мирно поучаствовать в демонстрации»

Добавим, что пострадавшие от действий полиции на прежних акциях утверждают, что ехали на мирную демонстрацию, но в результате получили серьёзные травмы от действий силовиков.

«Во время Акта II, 24 ноября, я приехал с друзьями в Париж, чтобы мирно поучаствовать в демонстрации, высказать свое недовольство с типовыми слоганами «Макрона — в отставку». В 16:30 один из отрядов полицейского спецназа (CRS) атаковал двигавшуюся толпу, граната типа GLI-F4 попала мне в ноги и взорвалась», — рассказал один из раненых манифестантов RT France.

По его словам, полученная травма ноги привела к разрыву связок и потере чувствительности.

«Прошло уже 2,5 месяца, но я всё ещё не могу опираться на ногу, ещё месяц я не смогу работать, а потом нужно будет восстанавливаться», — отметил активист.

Ещё один пострадавший сторонник «жёлтых жилетов», который передвигается на инвалидной коляске, рассказал RT France об отношении движения к травмированным активистам.

«Я принадлежу к движению «жёлтых жилетов» с 7 ноября, но даже если эти покалеченные люди не участвовали в нашем движении, мы рады будем их видеть, чтобы они могли рассказать о том, как опасно такое оружие, о том, что это реальность: для запугивания народа, чтобы заставить выступающих оставаться дома, используется военное оружие», — заявил активист.

В свою очередь, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер накануне Акта XII похвалил одобренный Национальным собранием законопроект о противодействии погромщикам, назвав документ «одним из ответов на ситуацию». Кастанер уточнил, что не считает эту инициативу подавляющей свободу.

Кроме того, глава французского МВД положительно высказался о решении Государственного совета, который отказался запретить использование полицией резиновых пуль. На отказе от этих спецсредств настаивали французские правозащитники, которые связывали применение этих боеприпасов с множеством травм, полученных участниками акций.

По словам министра, в случае одобрения инициативы полицейским пришлось бы вести рукопашный бой или применять табельное огнестрельное оружие.

Как пишет France24 со ссылкой на официальные данные, за три месяца протестов во Франции пострадали около 1900 манифестантов и порядка 1200 стражей порядка.

В числе пострадавших оказались журналисты RT, которые освещают акции «жёлтых жилетов» с самого начала протестов в середине ноября 2018 года и за это время добились признания своей работы среди самих протестующих.