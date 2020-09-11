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Государство — против АУЕ*, оппозиция — против государства

11 сентября 2020, 10:15  •  173 • Аналитика
© AFP 2020 / Hector Mata
В Екатеринбурге впервые вынесен приговор за организацию ячейки АУЕ* ("Арестантский устав един"*). Это произошло спустя меньше месяца после того, как движение было признано Верховным судом России экстремистским.
На удивление реакция прогрессивной общественности, последние годы трубившей на всех углах о катастрофе из-за роста популярности криминальной субкультуры в молодежной среде, оказалась довольно сдержанной. Вместо ожидаемой поддержки государства, которое наконец стало предпринимать жесткие меры по борьбе с опасным явлением, нередко можно увидеть явное неодобрение избыточно суровым решением суда: двое обвиняемых получили реальные сроки — семь лет и три года девять месяцев, а третья — четыре года условно. И все это за такую "мелочь", как ведение интернет-пабликов и продажу товаров с соответствующей символикой. Об этом сказал и один из адвокатов, работавших по делу: "Да, репостили спорный контент, да, продавали мерч, да, они создавали группы в соцсетях, но никак не для подготовки совершения преступлений против сотрудников полиции и ФСБ".
То есть все делали, но на самом деле ничего такого не подразумевали и уж тем более не планировали воплощать в действительность. В конце концов, осужденные — взрослые люди с устроенной жизнью и даже небольшим бизнесом, построенном на основе любимого увлечения. К чему им совершать тяжкие преступления? Они просто реализовывали свое право на свободу слова, предпринимательства и самовыражения. А если аудитория и клиенты, вдохновленные их деятельностью, вдруг займутся чем-то противозаконным, то с них самих и спрашивать надо.
Похожие аргументы, кстати, иногда можно услышать и в защиту осужденных администраторов "групп смерти": они же просто общались онлайн, а то, что по результатам этой коммуникации подростки оказывались на грани самоубийства, так это особенность их личной нервной и душевной организации.
Несколько неожиданно между этими двумя очень разными феноменами, которые в последние годы всколыхнули российское общество, действительно оказалось много общего. И дело не только в том, что главной целью и АУЕ*, и "групп смерти" является совсем юное поколение. Не менее важно, насколько похоже развивались — и продолжают развиваться — события вокруг этих тем в медийном и общественно-политическом поле.
Появившаяся и реально набравшая силу социальная проблема в какой-то момент оказалась раскручена в серьезную шумиху, причем в первую очередь антигосударственными силами. Ее главным лейтмотивом стало обвинение в происходящем властей, которые в одном случае неспособны защитить детей от опасностей интернета, а в другом — беспомощны перед нарастающим движением подростковых банд, очарованных уголовной романтикой и терроризирующих иногда целые населенные пункты.
Однако стоило государству приступить к конкретным действиям против возникшей общественной угрозы, на него посыпались упреки в несправедливости и необоснованной жесткости, а также неправильно выбранном векторе действий.
Деструктивные общественные движения сродни дракону, у которого на месте одной отрубленной головы вырастает десяток новых и победить которого можно, только уничтожив саму его суть. А за любыми вредоносными явлениями, объектом которых является юное поколение, всегда стоят взрослые люди с вполне конкретными корыстными интересами. Если "группы смерти" в основном давали возможность своим администраторам самоутверждаться за счет участников, то за аббревиатурой АУЕ* скрываются в том числе и банальные бизнес-интересы конкретных людей. Что подтвердило и первое дело против миссионеров криминальной романтики.
В результате государство абсолютно обоснованно основные свои усилия направляет на то, чтобы уничтожить корни опасного феномена, бьет по его выгодополучателям, выбивает почву из-под ног тех, кто использует в своих корыстных целях детей, стараясь оставаться анонимным или внешне непричастным к происходящему.
И в этом государство получает безоговорочную поддержку большей части российского общества, также заинтересованного уничтожить угрожающие движения и осознающего верность выбранной стратегии действий.
Вот только у сил, бескомпромиссно борющихся с властями, явно свои соображения, и реальная ликвидация АУЕ* (как и "групп смерти") вовсе не входит в их приоритеты. Зато успехи на этом пути порождают плохо скрываемое разочарование утратой очередного аргумента для обличения Кремля, ведущего страну к катастрофе.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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