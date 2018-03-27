Государственный переворот под знаменем Савченко • 211 • Аналитика



Странная история странной женщины в странном государстве. Наверное, так можно сегодня коротко определить то, что происходит на Украине по отношению к народному депутату, герою Украины Надежде Савченко.



Государственный переворот силами парочки достаточно известных людей... Куча оружия в автомобиле популярного украинского "генерала в отставке"... Миномет на центральной площади столицы для обстрела правительственных зданий...





Сегодня Украина разделилась. Разделилась на тех, кто безусловно верит в виновность Савченко и Рубана. И тех, кто видит абсурдность обвинений и явно притянутые за уши доказательства прокуратуры.



Про Юрия Луценко мы потом скажем отдельно.







Среди специалистов-аналитиков существует несколько версий случившегося. Причем некоторые из них достаточно хорошо объясняют суть действий Киева. Другие явно рассчитаны на массовое потребление. Необходимо внедрить в умы людей те мысли, ради которых вся игра и задумывалась.



Вначале о проколах украинской власти в этом деле.



С момента освобождения Савченко всем стало понятно, что её, мягко говоря, экстравагантное поведение в российском суде отнюдь не "героизм и презрение к агрессору", а черта характера.



Если угодно, норма для этого человека.



А те конфетки, которые ей были предложила власть, скорее подтвердили правильность такого поведения. Сделать из национальной героини послушную куклу Барби не получилось. Ни у Тимошенко, ни у Порошенко.











И вот тут оказалось, что Савченко не вписывается ни в одну из существующих сегодня политических партий. Человек вне... Более того, она явно пытается занять место именно национальной героини. Героини из народа. Героини, которую будут вспоминать даже после смерти.



Но – просчиталась. Надя решила сыграть в игры с людьми, которые играли на профессиональном уровне, когда она еще в школу ходила.







Кампанию по исчезновению из медиапространства Украины неудобного депутата внутри страны провести достаточно просто. Оппозиционных СМИ практически нет. Остальные прекрасно управляются из правительственных кабинетов.



Раз – и депутата не стало в эфирах.



Европа же по привычке продолжает слушать Савченко. Но что до той Европы, и кому Европа теперь в Украине нужна?



И Савченко, соответственно, тоже не нужна. За ненадобностью и несговорчивостью.



Плюс Надя та еще «обезьяна с гранатой», к тому же не пойми, что там с ее мозгами в России сделали. Сегодня, спустя два года, многие на эту тему задают вопросы…







Таким образом, становится понятным почему эта кандидатура прекрасно подходит на должность руководителя "кровавого переворота". Даже то, что Савченко большую часть времени проводит в Европе, должно было сыграть на руку власти.



Нормальный человек в случае опасности ареста должен был бы остаться где-нибудь в Брюсселе и участвовать в политической жизни страны уже оттуда. Элементарный инстинкт самосохранения. На это и рассчитывала власть. Уже сам факт того, что Савченко осталась бы в ЕС, подтверждал бы её причастность к гипотетическому перевороту.



И поэтому в украинских медиа прошла целая кампания по поиску депутата. Сегодня об этом стараются не говорить, но перед её приездом в Киев почти все ведущие СМИ говорили о Москве, как о месте, куда она выехала. Не Брюссель, а Москва. Российский СПГ: от Арктики до АТР



Савченко отработала классно. Сперва устроив фотосессию в Европарламенте, а он 146% в Брюсселе, а не в Москве, крыть нечем. А потом, зная, в принципе, к чему идет дело, все-таки вернулась на Украину.



Для чего такая сложная многоходовка была придумана? Для того, чтобы уверить народ в подготовке насильственного свержения власти? Для дискредитации возможных конкурентов на выборах? Для стимуляции интереса Европы и США к Украине?



Самая популярная версия — начало предвыборной кампании Порошенко. Мы уже писали о том, как активизировались социологические службы Украины именно сейчас. Опросы проводятся практически еженедельно. Рейтинги анализируются и в администрации президента Украины, и в штабах политических партий и движений, и в научных учреждениях.



Версия достойная. Действительно, готовь сани летом, а телегу зимой. Президент за год действительно сможет очернить любого конкурента. Ресурса достаточно. Однако, если вдуматься: можем ли мы сегодня назвать хотя бы одного украинского политика или общественного деятеля, которого бы не подозревали в работе на Порошенко? Есть ли те, кто остались "белыми и пушистыми"?



Главным конкурентом действующего президента на сегодня считается Юлия Тимошенко. Именно она сегодня в лидерах. И, теоретически, Порошенко заинтересован в снижении её рейтинга. А практически? Мы же прекрасно понимаем, что компромата на Тимошенко у власти достаточно. И единственное, что может остановить слив этого компромата в нужное время, — то, как отреагируют на это за океаном.



Как это может быть связано с Савченко? Опять же, чисто теоретически. Во-первых, скандал сегодня можно превратить в перемогу завтра. Представьте себе ситуацию, когда через несколько месяцев следствия окажется, что Савченко не виновна. Сегодня рейтинг Надежды 0%. А после триумфальной победы над прокуратурой? Гербарий уродов. В нём тоже виноват Путин?



Выиграть президентские выборы она все равно не сможет. А вот "выбить из седла" газовую принцессу — вполне.



Выбить тем, что отнимет какое-то количество голосов. Таким образом, можно прийти к мысли о том, что "кровавый переворот" дело рук, точнее мозгов, администрации Порошенко.



Во-вторых, в случае, если суд все-таки признает Савченко виновной, конкуренты обязательно вспомнят список "Батькивщины" на прошлых выборах в Раду. Ведь именно то, что первым номером там шла Надежда Савченко, тогда ещё "узник российского КГБ", обеспечило объединению достаточный процент голосов для избрания в депутаты Рады.



И в-третьих, Савченко не просто так привязывают к Рубану. Именно Рубан достаточно успешно занимался переговорами по пленным. А кто у нас ещё занимался пленными? Причем занимался гораздо успешнее президента? Медведчук! Таким образом, легко переплетаются уже 4 фамилии. Рубан, Савченко, Тимошенко и Медведчук. А это уже "агент Кремля". Наверное, нет на Украине издания, которое бы не упоминало бы это имя в таком контексте.



В целом же создается такое впечатление, что цель у данной "успешной операции СБУ и прокуратуры" совершенно другая. Точнее, цели.



Первая цель очевидна. Власть, понимая, что управление страной теряется, таким образом предупреждает конкурентов о возможности силового решения. О "закручивании гаек", если угодно.



Кстати, сюда прекрасно вписываются и некоторые другие события. Вроде обыска в штабе Национальной дружины или блокировании полицией штаба Национального корпуса во время слушаний дела Савченко в суде.



И вторая цель. Увы, цель тривиальная. Страна сегодня находится в глубоком экономическом кризисе. Социально-экономические проблемы настолько глубокие, что замалчивать их становится сложно. Повышение тарифов и цен, безработица, обесценивание гривны, отток трудоспособного населения.



Добавьте к этому государственный долг и необходимость оплаты процентов. Добавьте требования МВФ о непопулярных реформах. Добавьте постоянные отсрочки траншей. Ведь все это напрямую коснется каждого украинца. Возродится ли «русский бой удалый, наш рукопашный бой»?



А значит, власти необходимо создать такой информационный бум, который бы полностью отвлек внимание народа именно от этих проблем. и ведь получилось. Кто-то обратил внимание на увольнение Валерии Гонтаревой? Бывшей главы Национального банка Украины? А ведь глава Нацбанка — фигура ключевая.



В любом случае, то, что началось сегодня на Украине, – это начало целой цепочки событий.



Что станет финалом, сегодня предсказать сложно. Слишком много составляющих, слишком велика зависимость Украины от действий сторонних игроков на мировой арене, в том числе и России.



Скажем так: заинтересованность России тут даже больше, чем у США. Почему? Да все просто. Зоопарк все равно рано или поздно надо будет закрывать на капремонт. Тут главное – не прогадать, не продешевить и лишнего не потратить. Странная история странной женщины в странном государстве. Наверное, так можно сегодня коротко определить то, что происходит на Украине по отношению к народному депутату, герою Украины Надежде Савченко.Государственный переворот силами парочки достаточно известных людей... Куча оружия в автомобиле популярного украинского "генерала в отставке"... Миномет на центральной площади столицы для обстрела правительственных зданий...Сегодня Украина разделилась. Разделилась на тех, кто безусловно верит в виновность Савченко и Рубана. И тех, кто видит абсурдность обвинений и явно притянутые за уши доказательства прокуратуры.Про Юрия Луценко мы потом скажем отдельно.Среди специалистов-аналитиков существует несколько версий случившегося. Причем некоторые из них достаточно хорошо объясняют суть действий Киева. Другие явно рассчитаны на массовое потребление. Необходимо внедрить в умы людей те мысли, ради которых вся игра и задумывалась.Вначале о проколах украинской власти в этом деле.С момента освобождения Савченко всем стало понятно, что её, мягко говоря, экстравагантное поведение в российском суде отнюдь не "героизм и презрение к агрессору", а черта характера.Если угодно, норма для этого человека.А те конфетки, которые ей были предложила власть, скорее подтвердили правильность такого поведения. Сделать из национальной героини послушную куклу Барби не получилось. Ни у Тимошенко, ни у Порошенко.И вот тут оказалось, что Савченко не вписывается ни в одну из существующих сегодня политических партий. Человек вне... Более того, она явно пытается занять место именно национальной героини. Героини из народа. Героини, которую будут вспоминать даже после смерти.Но – просчиталась. Надя решила сыграть в игры с людьми, которые играли на профессиональном уровне, когда она еще в школу ходила.Кампанию по исчезновению из медиапространства Украины неудобного депутата внутри страны провести достаточно просто. Оппозиционных СМИ практически нет. Остальные прекрасно управляются из правительственных кабинетов.Раз – и депутата не стало в эфирах.Европа же по привычке продолжает слушать Савченко. Но что до той Европы, и кому Европа теперь в Украине нужна?И Савченко, соответственно, тоже не нужна. За ненадобностью и несговорчивостью.Плюс Надя та еще «обезьяна с гранатой», к тому же не пойми, что там с ее мозгами в России сделали. Сегодня, спустя два года, многие на эту тему задают вопросы…Таким образом, становится понятным почему эта кандидатура прекрасно подходит на должность руководителя "кровавого переворота". Даже то, что Савченко большую часть времени проводит в Европе, должно было сыграть на руку власти.Нормальный человек в случае опасности ареста должен был бы остаться где-нибудь в Брюсселе и участвовать в политической жизни страны уже оттуда. Элементарный инстинкт самосохранения. На это и рассчитывала власть. Уже сам факт того, что Савченко осталась бы в ЕС, подтверждал бы её причастность к гипотетическому перевороту.И поэтому в украинских медиа прошла целая кампания по поиску депутата. Сегодня об этом стараются не говорить, но перед её приездом в Киев почти все ведущие СМИ говорили о Москве, как о месте, куда она выехала. Не Брюссель, а Москва.Савченко отработала классно. Сперва устроив фотосессию в Европарламенте, а он 146% в Брюсселе, а не в Москве, крыть нечем. А потом, зная, в принципе, к чему идет дело, все-таки вернулась на Украину.Для чего такая сложная многоходовка была придумана? Для того, чтобы уверить народ в подготовке насильственного свержения власти? Для дискредитации возможных конкурентов на выборах? Для стимуляции интереса Европы и США к Украине?Самая популярная версия — начало предвыборной кампании Порошенко. Мы уже писали о том, как активизировались социологические службы Украины именно сейчас. Опросы проводятся практически еженедельно. Рейтинги анализируются и в администрации президента Украины, и в штабах политических партий и движений, и в научных учреждениях.Версия достойная. Действительно, готовь сани летом, а телегу зимой. Президент за год действительно сможет очернить любого конкурента. Ресурса достаточно. Однако, если вдуматься: можем ли мы сегодня назвать хотя бы одного украинского политика или общественного деятеля, которого бы не подозревали в работе на Порошенко? Есть ли те, кто остались "белыми и пушистыми"?Главным конкурентом действующего президента на сегодня считается Юлия Тимошенко. Именно она сегодня в лидерах. И, теоретически, Порошенко заинтересован в снижении её рейтинга. А практически? Мы же прекрасно понимаем, что компромата на Тимошенко у власти достаточно. И единственное, что может остановить слив этого компромата в нужное время, — то, как отреагируют на это за океаном.Как это может быть связано с Савченко? Опять же, чисто теоретически. Во-первых, скандал сегодня можно превратить в перемогу завтра. Представьте себе ситуацию, когда через несколько месяцев следствия окажется, что Савченко не виновна. Сегодня рейтинг Надежды 0%. А после триумфальной победы над прокуратурой?Выиграть президентские выборы она все равно не сможет. А вот "выбить из седла" газовую принцессу — вполне.Выбить тем, что отнимет какое-то количество голосов. Таким образом, можно прийти к мысли о том, что "кровавый переворот" дело рук, точнее мозгов, администрации Порошенко.Во-вторых, в случае, если суд все-таки признает Савченко виновной, конкуренты обязательно вспомнят список "Батькивщины" на прошлых выборах в Раду. Ведь именно то, что первым номером там шла Надежда Савченко, тогда ещё "узник российского КГБ", обеспечило объединению достаточный процент голосов для избрания в депутаты Рады.И в-третьих, Савченко не просто так привязывают к Рубану. Именно Рубан достаточно успешно занимался переговорами по пленным. А кто у нас ещё занимался пленными? Причем занимался гораздо успешнее президента? Медведчук! Таким образом, легко переплетаются уже 4 фамилии. Рубан, Савченко, Тимошенко и Медведчук. А это уже "агент Кремля". Наверное, нет на Украине издания, которое бы не упоминало бы это имя в таком контексте.В целом же создается такое впечатление, что цель у данной "успешной операции СБУ и прокуратуры" совершенно другая. Точнее, цели.Первая цель очевидна. Власть, понимая, что управление страной теряется, таким образом предупреждает конкурентов о возможности силового решения. О "закручивании гаек", если угодно.Кстати, сюда прекрасно вписываются и некоторые другие события. Вроде обыска в штабе Национальной дружины или блокировании полицией штаба Национального корпуса во время слушаний дела Савченко в суде.И вторая цель. Увы, цель тривиальная. Страна сегодня находится в глубоком экономическом кризисе. Социально-экономические проблемы настолько глубокие, что замалчивать их становится сложно. Повышение тарифов и цен, безработица, обесценивание гривны, отток трудоспособного населения.Добавьте к этому государственный долг и необходимость оплаты процентов. Добавьте требования МВФ о непопулярных реформах. Добавьте постоянные отсрочки траншей. Ведь все это напрямую коснется каждого украинца.А значит, власти необходимо создать такой информационный бум, который бы полностью отвлек внимание народа именно от этих проблем. и ведь получилось. Кто-то обратил внимание на увольнение Валерии Гонтаревой? Бывшей главы Национального банка Украины? А ведь глава Нацбанка — фигура ключевая.В любом случае, то, что началось сегодня на Украине, – это начало целой цепочки событий.Что станет финалом, сегодня предсказать сложно. Слишком много составляющих, слишком велика зависимость Украины от действий сторонних игроков на мировой арене, в том числе и России.Скажем так: заинтересованность России тут даже больше, чем у США. Почему? Да все просто. Зоопарк все равно рано или поздно надо будет закрывать на капремонт. Тут главное – не прогадать, не продешевить и лишнего не потратить. Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 211 Источник Похожие новости Сценарии уничтожения России Убийство как метод: Сорос берет власть в непокорных странах Дело Скрипаля: построение перед атакой

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