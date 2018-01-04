Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Под угрозами ядерного апокалипсиса
Надо меньше пить. Горилки
Осторожно, двери закрываются: в России могут появиться чёрные списки дебоширов н...
Инфляция прогнозов: что ждёт экономику Украины в 2018 году
Главная / Аналитика

Государственный переворот как метод американской дипломатии

04 января 2018, 16:24  •  79 • Аналитика


ИГИЛ в Сирии официально побеждено. Уж кому-кому, а американской стороне, незаконно, но все же присутствующей на территории арабской республики, следовало быть в курсе происходящего. А еще лучше признать факт разгрома террористической организации во всех населенных пунктах. Исключение составляют лишь районы, подконтрольные тем же американцам, где из бывших палачей и головорезов сегодня формируется вооруженное образование – «Новая сирийская армия» - проект, лоббируемый Вашингтоном еще с начала 2015 года.

О том, что в качестве подопечных США выступают вчерашние террористы говорят не только в СМИ России или Сирии. Упоминания о военной подготовке зарубежными инструкторами радикальных экстремистов для борьбы с сирийским правительством все чаще просачиваются в западную прессу, становясь достоянием гласности для международной общественности. Возможно, все это нелегко признать рядовому европейцу. Тем не менее, тренировочные центры по переквалификации игиловцев в бойцов «Новой сирийской армии» действительно существуют в провинциях Хасеке и Хомс. Именно здесь, на военных базах США, расположившихся в аккурат поблизости лагерей для беженцев, бывшие носители идей великого халифата постигают новые для себя идеологические вершины и принципы – демократические ценности и свободы Запада.



Однако подобные «шалости» - лишь верхушка айсберга. Для возвращения своего влияния на Ближнем Востоке США задействовали целый комплекс мероприятий. В результате под прицелом Америки оказалась не только Сирия, но и страны поддерживающие официальный Дамаск.

Еще с 28 декабря в крупных населенных пунктах Ирана начались массовые беспорядки. Словно позабыв, к чему привела «демократия» американского образца в некогда процветающих Ираке и Ливии, иранцы требуют «перемен». На улицы Тегарана, Мешхеде и других городов вышли протестующие, скандирующие политические и экономические требования. Разумеется, массовые волнения не обошла стороной политическая элита Запада. Жертвами демонстраций уже стали несколько десятков человек, а американский президент выразил сочувствие жителям лишь в связи с «репрессиями» Тегерана, недостатком в еде и свободе. Кроме того, Трамп обвинил власти Исламской Республики в поддержке терроризма, что, по мнению главы Белого дома, и спровоцировало недовольство местного населения.

На фоне неспокойной обстановки в Иране, которую политические лидеры этой страны связывают с вмешательством США, Тегеран в свою очередь выразил обеспокоенность военным присутствием США в Сирии.

О том, что нахождение вооруженных сил США в Сирии претит всем международным нормам, Вашингтону напомнил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани. В интервью телеканалу «Al Mayadeen» он отметил, что в отличие от Ирана и России США не согласовали с официальным Дамаском отправку контингентов в Сирию. Это является оккупацией суверенного государства, а беспорядки в городах Исламской Республики - следствием вмешательства США, Великобритании и Саудовской Аравии, которые таким образом пытаются избавить Дамаск от помощи союзников.

Это не первая попытка Запада взбунтовать народ и организовать в Иране что-то наподобие «цветной революции». Ранее в иранском внешнеполитическом ведомстве напоминали, что США на протяжении 70 лет вмешивались во внутренние дела Ирана. По словам пресс-секретаря МИД Ирана Бахрама Касеми, США стояли во главе переворота в 1953 году. Более того, США спровоцировали ирано-иракскую войну, а теперь делают все возможное, чтобы представить акции протеста в стране, как массовые, разжигая их и освещая события в зарубежных СМИ по своему усмотрению.

Сегодня эти попытки остаются безуспешными. Да и Сирия для Ирана слишком важный и давний союзник. Тегеран поддерживает сторонников Асада с самого начала кризиса в Сирии в 2011 году, предоставляя миллиарды долларов для экономики, направляя советников, а также военных. Не намерены в ИРИ отворачиваться от законных сирийских властей и сейчас, несмотря на внешнее вмешательство. Шамхани недвусмысленно дал понять, что Иран будет добиваться не только вывода США со всей сирийской территории, но и продолжать оказывать содействие в проведении Конгресса национального диалога для определения будущего этой страны.
Автор: Александр Викторов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

79
Источник
Похожие новости
03 января 2018, 11:09
Без права на сосуществование
04 января 2018, 09:54
2017-ый: между двумя взрывами
04 января 2018, 09:54
Надо меньше пить. Горилки

03 января 2018, 11:09
«Лихие 90-е» для Аргентины
04 января 2018, 09:54
Корейская Олимпиада Васи Булкина
04 января 2018, 09:54
Беспорядки в Иране спровоцированы чтобы начать очередную войну
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
28 декабря 2017, 20:28
Сколько стоило место на обмен?
03 января 2018, 06:28
40-лeтние дeти или истоpия однoго бeзyмия
01 января 2018, 15:28
Как Порошенко Новый Год испортили
01 января 2018, 16:54
Уже никто не хихикает при словах "русский флот". А в НАТО откровенно паникуют
03 января 2018, 01:24
Без методов СССР пенсий скоро не станет
30 декабря 2017, 16:09
Южноосетинский сценарий для Донбасса
30 декабря 2017, 06:24
Иван-царевич и Кощеево царство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.