Государственный переворот как метод американской дипломатии • 79 • Аналитика



ИГИЛ в Сирии официально побеждено. Уж кому-кому, а американской стороне, незаконно, но все же присутствующей на территории арабской республики, следовало быть в курсе происходящего. А еще лучше признать факт разгрома террористической организации во всех населенных пунктах. Исключение составляют лишь районы, подконтрольные тем же американцам, где из бывших палачей и головорезов сегодня формируется вооруженное образование – «Новая сирийская армия» - проект, лоббируемый Вашингтоном еще с начала 2015 года.



О том, что в качестве подопечных США выступают вчерашние террористы говорят не только в СМИ России или Сирии. Упоминания о военной подготовке зарубежными инструкторами радикальных экстремистов для борьбы с сирийским правительством все чаще просачиваются в западную прессу, становясь достоянием гласности для международной общественности. Возможно, все это нелегко признать рядовому европейцу. Тем не менее, тренировочные центры по переквалификации игиловцев в бойцов «Новой сирийской армии» действительно существуют в провинциях Хасеке и Хомс. Именно здесь, на военных базах США, расположившихся в аккурат поблизости лагерей для беженцев, бывшие носители идей великого халифата постигают новые для себя идеологические вершины и принципы – демократические ценности и свободы Запада.





Однако подобные «шалости» - лишь верхушка айсберга. Для возвращения своего влияния на Ближнем Востоке США задействовали целый комплекс мероприятий. В результате под прицелом Америки оказалась не только Сирия, но и страны поддерживающие официальный Дамаск.



Еще с 28 декабря в крупных населенных пунктах Ирана начались массовые беспорядки. Словно позабыв, к чему привела «демократия» американского образца в некогда процветающих Ираке и Ливии, иранцы требуют «перемен». На улицы Тегарана, Мешхеде и других городов вышли протестующие, скандирующие политические и экономические требования. Разумеется, массовые волнения не обошла стороной политическая элита Запада. Жертвами демонстраций уже стали несколько десятков человек, а американский президент выразил сочувствие жителям лишь в связи с «репрессиями» Тегерана, недостатком в еде и свободе. Кроме того, Трамп обвинил власти Исламской Республики в поддержке терроризма, что, по мнению главы Белого дома, и спровоцировало недовольство местного населения.



На фоне неспокойной обстановки в Иране, которую политические лидеры этой страны связывают с вмешательством США, Тегеран в свою очередь выразил обеспокоенность военным присутствием США в Сирии.



О том, что нахождение вооруженных сил США в Сирии претит всем международным нормам, Вашингтону напомнил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани. В интервью телеканалу «Al Mayadeen» он отметил, что в отличие от Ирана и России США не согласовали с официальным Дамаском отправку контингентов в Сирию. Это является оккупацией суверенного государства, а беспорядки в городах Исламской Республики - следствием вмешательства США, Великобритании и Саудовской Аравии, которые таким образом пытаются избавить Дамаск от помощи союзников.



Это не первая попытка Запада взбунтовать народ и организовать в Иране что-то наподобие «цветной революции». Ранее в иранском внешнеполитическом ведомстве напоминали, что США на протяжении 70 лет вмешивались во внутренние дела Ирана. По словам пресс-секретаря МИД Ирана Бахрама Касеми, США стояли во главе переворота в 1953 году. Более того, США спровоцировали ирано-иракскую войну, а теперь делают все возможное, чтобы представить акции протеста в стране, как массовые, разжигая их и освещая события в зарубежных СМИ по своему усмотрению.



Сегодня эти попытки остаются безуспешными. Да и Сирия для Ирана слишком важный и давний союзник. Тегеран поддерживает сторонников Асада с самого начала кризиса в Сирии в 2011 году, предоставляя миллиарды долларов для экономики, направляя советников, а также военных. Не намерены в ИРИ отворачиваться от законных сирийских властей и сейчас, несмотря на внешнее вмешательство. Шамхани недвусмысленно дал понять, что Иран будет добиваться не только вывода США со всей сирийской территории, но и продолжать оказывать содействие в проведении Конгресса национального диалога для определения будущего этой страны. ИГИЛ в Сирии официально побеждено. Уж кому-кому, а американской стороне, незаконно, но все же присутствующей на территории арабской республики, следовало быть в курсе происходящего. А еще лучше признать факт разгрома террористической организации во всех населенных пунктах. Исключение составляют лишь районы, подконтрольные тем же американцам, где из бывших палачей и головорезов сегодня формируется вооруженное образование – «Новая сирийская армия» - проект, лоббируемый Вашингтоном еще с начала 2015 года.О том, что в качестве подопечных США выступают вчерашние террористы говорят не только в СМИ России или Сирии. Упоминания о военной подготовке зарубежными инструкторами радикальных экстремистов для борьбы с сирийским правительством все чаще просачиваются в западную прессу, становясь достоянием гласности для международной общественности. Возможно, все это нелегко признать рядовому европейцу. Тем не менее, тренировочные центры по переквалификации игиловцев в бойцов «Новой сирийской армии» действительно существуют в провинциях Хасеке и Хомс. Именно здесь, на военных базах США, расположившихся в аккурат поблизости лагерей для беженцев, бывшие носители идей великого халифата постигают новые для себя идеологические вершины и принципы – демократические ценности и свободы Запада.Однако подобные «шалости» - лишь верхушка айсберга. Для возвращения своего влияния на Ближнем Востоке США задействовали целый комплекс мероприятий. В результате под прицелом Америки оказалась не только Сирия, но и страны поддерживающие официальный Дамаск.Еще с 28 декабря в крупных населенных пунктах Ирана начались массовые беспорядки. Словно позабыв, к чему привела «демократия» американского образца в некогда процветающих Ираке и Ливии, иранцы требуют «перемен». На улицы Тегарана, Мешхеде и других городов вышли протестующие, скандирующие политические и экономические требования. Разумеется, массовые волнения не обошла стороной политическая элита Запада. Жертвами демонстраций уже стали несколько десятков человек, а американский президент выразил сочувствие жителям лишь в связи с «репрессиями» Тегерана, недостатком в еде и свободе. Кроме того, Трамп обвинил власти Исламской Республики в поддержке терроризма, что, по мнению главы Белого дома, и спровоцировало недовольство местного населения.На фоне неспокойной обстановки в Иране, которую политические лидеры этой страны связывают с вмешательством США, Тегеран в свою очередь выразил обеспокоенность военным присутствием США в Сирии.О том, что нахождение вооруженных сил США в Сирии претит всем международным нормам, Вашингтону напомнил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани. В интервью телеканалу «Al Mayadeen» он отметил, что в отличие от Ирана и России США не согласовали с официальным Дамаском отправку контингентов в Сирию. Это является оккупацией суверенного государства, а беспорядки в городах Исламской Республики - следствием вмешательства США, Великобритании и Саудовской Аравии, которые таким образом пытаются избавить Дамаск от помощи союзников.Это не первая попытка Запада взбунтовать народ и организовать в Иране что-то наподобие «цветной революции». Ранее в иранском внешнеполитическом ведомстве напоминали, что США на протяжении 70 лет вмешивались во внутренние дела Ирана. По словам пресс-секретаря МИД Ирана Бахрама Касеми, США стояли во главе переворота в 1953 году. Более того, США спровоцировали ирано-иракскую войну, а теперь делают все возможное, чтобы представить акции протеста в стране, как массовые, разжигая их и освещая события в зарубежных СМИ по своему усмотрению.Сегодня эти попытки остаются безуспешными. Да и Сирия для Ирана слишком важный и давний союзник. Тегеран поддерживает сторонников Асада с самого начала кризиса в Сирии в 2011 году, предоставляя миллиарды долларов для экономики, направляя советников, а также военных. Не намерены в ИРИ отворачиваться от законных сирийских властей и сейчас, несмотря на внешнее вмешательство. Шамхани недвусмысленно дал понять, что Иран будет добиваться не только вывода США со всей сирийской территории, но и продолжать оказывать содействие в проведении Конгресса национального диалога для определения будущего этой страны. Автор: Александр Викторов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 79 Источник Похожие новости Без права на сосуществование 2017-ый: между двумя взрывами Надо меньше пить. Горилки

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