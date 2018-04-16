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Государственная служба статистики заявила о снижении числа безработных на Украине
16 апреля 2018, 16:09 • 27 • Украина
На Украине в марте официальный уровень безработицы сократился на 0,1 процентного пункта — до 1,4%.
РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Число безработных составляет 366,9 тыс. Отмечается, что число вакансий в марте увеличилось до 93 тыс., на одну позицию в среднем претендуют четыре человека.
В феврале число безработных на Украине составило 383 тыс.
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