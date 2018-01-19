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Госучреждения в США оказались на грани закрытия из-за споров в Конгрессе

19 января 2018, 13:54  •  67 • Политика
Государственные учреждения в США прекратят работу в ближайшие дни из-за нерешенного вопроса о финансировании
Разногласия в Конгрессе США могут стать причиной прекращения работы всех госучреждений в стране, за исключением экстренных служб.
Такая ситуация сложилась из-за того, что 18 января сенат не принял проект резолюции о продлении временного финансирования федеральных ведомств, оставив их без средств.
В настоящее время в США не принят федеральный бюджет на 2018 году. Поэтому правительство и все ведомства работают на базе временной резолюции, которая истекает в ночь на 20 января.
В Палате представителей приняли резолюцию, по которой финансирование госучреждения продлено до 16 февраля. Она также продлевает на шесть лет программу льготного медобслуживания детей из некоторых семей. Документ отменяет налоговые выплаты по программе медстрахования Obamacare.
Демократы выступают против нового варианта резолюции из-за отсутствия мер по защите от депортации нелегальных иммигрантов, прибывших в США несовершеннолетними. Документ должен набрать 60 голосов из 100 для принятия. Однако республиканцы контролируют только 51 место.
Если сенаторы не примут резолюцию, то федеральные госучреждения не будут работать.

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