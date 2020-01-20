«Гостиница не имела эвакуационного выхода»: пять человек погибли в пермском отеле из-за прорыва теплоцентрали

Жертвами прорыва транзитной трубы отопления в Перми стали четверо взрослых и ребёнок, остановившиеся в одном из мини-отелей города. Ещё несколько человек пострадали, трое из них госпитализированы с ожогами. Одной из причин трагедии стало то, что ЧП произошло ночью, а у расположенного в подвале хостела не было эвакуационных выходов. Созданной в регионе спецкомиссии предстоит выяснить, как вода попала в помещения гостиницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, назначены проверки ответственных за подготовку теплосетей и работу гостиницы.

Пять человек погибли и ещё несколько пострадали в результате прорыва трубы отопления, после которого горячая вода затопила помещения расположенного в подвале мини-отеля «Карамель» в Перми, сообщили RT в пресс-службе краевого управления МЧС.

«В ходе проведения работ по откачиванию горячего теплоносителя и проверки помещений были обнаружены, к сожалению, пятеро погибших, их личности устанавливаются», — сказала глава пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю Ирина Гомзикова.

Позднее в региональном Минздраве уточнили, что одной из жертв трагедии стал ребёнок.

По словам Гомзиковой, троим пострадавшим удалось самостоятельно покинуть помещение. Из-за полученных ожогов они были госпитализированы. Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в реанимации ожогового центра. По словам его заведующего Андрея Бабикова, у женщины обожжено 35% тела. Ещё двое мужчин госпитализированы в состоянии средней тяжести, их наблюдают врачи. Остальные от госпитализации отказались.

«Поступила женщина, 33 года, общая площадь ожоговых ран — 35%. Также поступили двое мужчин: у 35-летнего мужчины площадь ожоговых ран — 20%, у 28-летнего — 15%», — рассказал Бабиков.

Также в пресс-службе краевого управления МЧС сообщили, что спасатели проверили все помещения гостиницы, на месте продолжается работа по откачке воды.

По данным местных СМИ, ЧП произошло в районе четырёх часов ночи по местному времени (02:00 мск). Расположенная в подвальном помещении гостиница «Карамель» находится по адресу улица Советской Армии, 21. Обслуживанием этого дома занимается управляющая компания «Профи-Дом». Комментируя произошедшую в мини-отеле трагедию, там отметили, что одной из её причин стал прорыв транзитной трубы 1962 года постройки, которая долгое время была бесхозной.

«Долгое время данная тепловая централь была бесхозной, 12 декабря 2019 года её передали в управление ООО «Пермская сетевая компания». Также одной из причин трагедии стало то, что мини-гостиница располагалась в подвале и не имела эвакуационного выхода», — сообщили в УК.

Там добавили, что в результате аварии 20 домов оказались без горячей воды и отопления. В причинах инцидента разбирается специальная комиссия, которой предстоит выяснить, как горячая вода попала в помещения гостиницы и почему был закрыт эвакуационный выход.

Как отметили в администрации Пермского края, скорая помощь приехала к месту ЧП за десять минут. Помощь пострадавшим оказывали семь бригад. На место трагедии также прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников, который провёл оперативное совещание.

«Губернатор... поручил краевому Министерству территориальной безопасности держать ситуацию под контролем, а также Министерству здравоохранения и Министерству социального развития оказать помощь всем пострадавшим и семьям погибших», — сообщили в администрации края.

Комментируя обстоятельства ЧП, очевидец в беседе с порталом 59.ru рассказал, что вода достигала порога мини-отеля: «Вода дошла до порога гостиницы. Это был кипяток. Страшно представить, что было внутри здания. Я живу здесь недалеко. Моя жена выглянула в 04:00, видит — медики стоят тут».

«На месте продолжают работать следователи»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в Центральный аппарат СКР. Помимо этого, для оказания помощи в Пермь были направлены наиболее опытные криминалисты.

«В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи районного следственного отдела, следователи-криминалисты, которые допрашивают потерпевших, очевидцев, назначают необходимые судебные экспертизы, проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. После ликвидации последствий аварии следователи приступят к осмотру места происшествия», — сообщили в Следкоме.

В свою очередь, прокуратура региона поручила провести проверки юридических вопросов, связанных с подготовкой тепловых сетей и организации работы гостиницы в этом месте.

«В ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана правовая оценка законности действий всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, безопасности оказания и предоставления услуг, а также законность организации и размещения граждан на данном объекте», — говорится на сайте ведомства.

В связи с трагедией в Перми глава комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко заявил о намерении поднять вопрос размещения гостиниц и хостелов в подвальных помещениях. По его словам, «размещения хостелов в подвалах, где проходят все коммуникации, быть не должно».