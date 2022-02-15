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Гости Норкина расхохотались, услышав прогноз по Украине: "Просто вот так вот кх-х!"
15 февраля 2022, 18:05 • 102 • Политика
Украинский политолог Вячеслав Ковтун насмешил гостей ток-шоу Андрея Норкина оригинальным прогнозом будущего Украины. Он рассказал, что будет с бизнесом беглых украинских олигархов, которые не вернутся на родину.
Темой очередного выпуска ток-шоу "Место встречи" на НТВ стала непростая ситуация на Украине и никак не начинающееся "вторжение России". В какой-то момент речь зашла об олигархах, покинувших страну вместе с семьями, и о просьбе к ним Зеленского как можно скорее вернуться домой.
Комментируя происходящее, украинский политолог Вячеслав Ковтун, на днях вернувшийся в Россию, предсказал, что будет с этими олигархами, если они не выполнят требование Зеленского. "Через три месяца вступит в силу закон об олигархах, - напомнил он, - и их бизнес просто вот так вот кх-х!" Своё грозное предсказание эксперт сопроводил характерным жестом, чем ещё больше позабавил публику, - студия разразилась смехом, а ведущий Андрей Норкин отрезал: "Это ваша история".
Саму ситуацию с побегом олигархов с Украины Норкин, как водится, тонко высмеял анекдотом.
- поведал ведущий, чем в очередной раз снискал аплодисменты и смех студии.
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