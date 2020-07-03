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Гостеприимная "бойня": все больше натовских солдат на границе России

03 июля 2020, 13:00  •  129 • Аналитика
© Фото : U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton Firstbrook
Автор Николай Николаев, радио Sputnik, Эстония
В конце июня в небольшом эстонском городке с весьма неоднозначным названием Тапа торжественно открылся комплектационный центр, предназначенный для размещения дополнительных сил НАТО. То, что именно в этом населенном пункте располагаются многочисленные иноземные военные формирования – своего рода указующий перст и мрачная усмешка судьбы.
Taпa переводится с эстонского, как "убить" или "бойня", и есть в этом некий мрачный символ. Оркестры в этот день играли марши и гимны, произносились речи, но все было слегка скомкано по воле небесной канцелярии, которая вылила на головы военнослужащих и иже с ними потоки воды. Похоже, кому-то там на облаках не очень нравится то, что происходит на территории Эстонской Республики.
Однако этого нельзя сказать о людях, собравшихся ради столь радостного, с их точки зрения, события на этом новом военном объекте. Восторженные мысли и яркие образы плескались в их возбужденном воображении и носились в воздухе. Выразителем военизированной радости стал один из журналистов, допущенных на это пиршество милитаристского духа.
"Традиционная ленточка была не разрезана, а в буквальном смысле слова намотана на гусеницы британского танка, словно кишки вражеской пехоты", – такую фразу корреспондент, подготовивший материал для эстонского телевидения, произнес, радостно порыкивая в микрофон. Откуда подобная кровожадность у человека, никогда не нюхавшего пороха, понять сложно, однако стоит отметить, что за подобными фантазиями явно прослеживается некое отклонение.
Новый комлектационный центр – это всего лишь дополнение к весьма солидной военной базе, на которой развернуты эстонские и натовские воинские подразделения. Но дополнение весьма солидное – 11 зданий, а также площадки для танков и иной бронетехники. Постоянно расширяющееся присутствие войск НАТО на территории Эстонии, за которое в силу разных и вовсе не бескорыстных интересов ратует политическая элита страны, вызывает у обыкновенных граждан чувство тревоги и дискомфорта. Натовские военные базы делают жителей страны потенциальными жертвами возможного вооруженного конфликта и значительно ухудшают отношения с Россией.
Это присутствие весомо и зримо, в том числе за счет постоянно увеличивающегося количества тяжелой военной техники, что создает возможность в случае необходимости очень быстро развернуть на границе с восточным соседом внушительную боевую группировку. Стоит добавить, что комплектационные центры, подобные эстонскому, создаются во всех странах Балтии, а также в Польше, Болгарии и Румынии.
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