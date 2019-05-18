Госстат Украины рассказал о сокращении численности населения страны

Государственная служба статистики Украины рассказала о сокращении численности населения страны за три месяца 2019 года.

Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ведомство, в течение января — марта 2019 года численность населения Украины сократилась на 73,7 тыс. человек.

По данным ведомства, численность населения Украины на 1 апреля составляет 42 079,5 тыс. человек.

Вместе с этим отмечается, что превышение количества умерших над количеством рождённых остаётся существенным: на 100 умерших приходится 48 новорождённых.

В феврале бывший глава правительства Украины Николай Азаров в беседе с НСН прокомментировал данные о сокращении численности населения Украины.