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Госстат Украины рассказал о сокращении численности населения страны

18 мая 2019, 22:54  •  21 • Украина
Государственная служба статистики Украины рассказала о сокращении численности населения страны за три месяца 2019 года.
 
Reuters
 

Как сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ведомство, в течение января — марта 2019 года численность населения Украины сократилась на 73,7 тыс. человек.

По данным ведомства, численность населения Украины на 1 апреля составляет 42 079,5 тыс. человек.

Вместе с этим отмечается, что превышение количества умерших над количеством рождённых остаётся существенным: на 100 умерших приходится 48 новорождённых. 

В феврале бывший глава правительства Украины Николай Азаров в беседе с НСН прокомментировал данные о сокращении численности населения Украины.

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