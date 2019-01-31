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Госстат Украины назвал сумму долгов украинцев за коммунальные услуги
31 января 2019, 22:24 • 23 • Украина
Государственная служба статистики Украины рассказала, сколько денег украинцы задолжали за потреблённые жилищно-коммунальные услуги.
РИА Новости
Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на ведомство, задолженность в декабре 2018 года увеличилась на 17,1%, или на 7,38 млрд гривен, — до 50,75 млрд гривен по сравнению с ноябрём.
Уточняется, что в ноябре долг населения за потреблённые жилищно-коммунальные услуги увеличился на 21% (на 7,51 млрд гривен) — до 43,37 млрд гривен по сравнению с октябрём.
Ранее Госстат Украины назвал сумму долгов по выплате зарплаты в стране.
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