Госстат Украины назвал сумму долгов украинцев за коммунальные услуги

Государственная служба статистики Украины рассказала, сколько денег украинцы задолжали за потреблённые жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на ведомство, задолженность в декабре 2018 года увеличилась на 17,1%, или на 7,38 млрд гривен, — до 50,75 млрд гривен по сравнению с ноябрём.

Уточняется, что в ноябре долг населения за потреблённые жилищно-коммунальные услуги увеличился на 21% (на 7,51 млрд гривен) — до 43,37 млрд гривен по сравнению с октябрём.

Ранее Госстат Украины назвал сумму долгов по выплате зарплаты в стране.