Госсоветский союз • 12 • Аналитика Зачитывали послание Федеральному собранию, а послали в итоге правительство, пошутил политолог Марат Баширов. Да, правительство у нас будет новое, но обновиться придётся и всему управленческому укладу, всей системе власти в стране. Не говоря уже о Конституции, в которой предстоит закрепить давно назревшие перемены. Чего ждать? И станет ли нам с вами лучше от этих перемен? Тех, кто давно читает «Нашу Версию», перемены, о которых объявил президент, едва ли застали врасплох. О том, что роль Госсовета существенно усилится, мы сообщили впервые ещё в 2012 году, пожалуй, одними из первых, если не первыми, по итогам келейных обсуждений в президентской администрации. А три года назад мы обрисовали и подробности функционирования обновлённого Госсовета. Обратите внимание, как неожиданно бурно отреагировали на послание президента левые издания. Заголовок в «Завтра»: «Сильнейшее послание Путина»! Левые, похоже, в восторге. И их несложно понять. Особый акцент Путин сделал на социальных вопросах. Даже не так. По сути, провозглашён новый государственный курс – на построение социального государства. Ни слова не сказано о «среднем классе» как опоре строя и правящего класса. Зато сделан акцент на бюджетниках и социально незащищённых слоях населения. На них-то и будет отныне опираться российская власть. А ведь мы и об этом писали примерно три года назад… Речь шла о ключевых требованиях наших стратегических партнёров из Пекина, озвученных по итогам визита в Москву комиссии организационного отдела ЦК КПК. Вкратце напомним, о чём велась речь. Китайцы поставили нам условие: мол, основным стратегическим партнёром Пекина может быть если не социалистическое государство, то по крайней мере социальное. Потому будьте так любезны – преобразуйте общественный строй. Так вот, когда мы три года назад написали, что Россию ждёт разворот к социализму (статья «СССР с китайским лицом»), над нами посмеивались. А зря, как теперь выясняется. И о назревших изменениях в Конституцию мы тоже писали не раз, дивясь, как меняется мнение одного из ключевых разработчиков действующего Основного закона, Олега Румянцева, от резкого неприятия любых изменений до полного одобрения по итогам нынешнего президентского послания. Кстати, об изменениях в Конституции. Поправки коснутся гарантии МРОТ и индексации пенсий, социальных выплат и компенсаций. Другими словами, в Основном законе будут прописаны ключевые нормы социального государства. Всё, как мы и предсказывали. Вот и объяснение восторженным заголовкам в «Завтра». «Политбюро, версия вторая» Мы действительно возвращаемся к проверенным советским стандартам государственного управления и функционирования. С той лишь разницей, что опорой советского строя считались рабочие и крестьяне, а теперь ею станут бюджетники и незащищённые слои населения. И это, пожалуй, главное в президентском послании. Хотя ничуть не менее важны и другие акценты выступления Путина. Чего стоит только признание приоритета национального права над международным. «Требования международного законодательства и договоров, решения международных органов, – акцентировал президент, – могут действовать только в той части, в которой не противоречат нашей Конституции». «Министры, губернаторы, депутаты, сенаторы и пр., а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства». По теме 589 Nissan опроверг информацию о распаде альянса с Renault и Mitsubishi Представители Nissan назвали спекуляцией появившуюся в СМИ информации о решении компании прекратить сотрудничество с Renault и Mitsubishi. В случае распада бывшим партнёрам пришлось бы искать новых союзников из-за невозможности конкурировать на рынке по одиночке. Издевательская тирада Збига Бжезинского, сказанная в отношении российской элиты («это ещё ваша элита или уже наша?») вскоре утратит свой смысл? Хотя чиновникам и без того запрещено иметь чужие паспорта, однако оппозиция упорно продолжает перечислять фамилии тех, кто в добавок к домику на тёплых берегах имеет ещё и вид на жительство… Всё же особое внимание следует заострить на роли и месте Госсовета в новой конфигурации власти. Процитируем сами себя. Восемь лет назад «Наша Версия» предупреждала, что Госсовет «не являясь органом власти и не обладая властными полномочиями» «трансформируется в политический орган стратегического назначения». И вот старт этой трансформации дан. Одновременно с «добром» на ревизию Конституции. И здесь невозможно не акцентировать внимания на роли личности в истории. К примеру, вот что «Наша Версия» писала три года назад: «Немногие помнят, что нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин на заре своей столичной карьеры, 17 лет назад, инициировал похожий законопроект о конституционном собрании. Это была третья попытка изменить конституционный строй, предпринятая в новейшей истории: первую, в 1997 году, предпринял не кто иной, как Геннадий Зюганов (правда, он сам впоследствии и отозвал свой законопроект). С аналогичными инициативами выступали депутаты Виктор Алкснис, Сергей Бабурин и Евгений Фёдоров. И даже – не поверите! – правозащитник Сергей Ковалёв. А в 2016 году полезную идею решено было отряхнуть от пыли и вновь воплотить в жизнь (с подачи спикера Госдумы Володина). Проект условно назвали «Политбюро, версия вторая». Если вкратце, не углубляясь в детали, суть в следующем: высшая власть передаётся от президента главе Госсовета, а Госсовет формируется на принципах советского Политбюро ЦК КПСС или, если угодно, «великолепной семёрки», Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая». Управленческая вертикаль Госсовета будет прорастать из регионов. А её базовым фундаментом станут губернаторы и их команды. «Хорошая фраза была у одного монархиста времён Французской революции, – отмечает в этой связи социолог Борис Кагарлицкий. – «Для того чтобы всё осталось по-старому, всё должно измениться». Так или иначе, следует признать: у Володина получилось. И с Госсоветом, и с кардинальной ревизией Конституции. А если к этому добавить то, что новый премьер тоже протеже спикера Госдумы, можно вести речь о настоящем управленческом триумфе Володина. Президент главный. Но председатель – главнее? (Художник: Темур Козаев) Три года назад, работая над статьёй «СССР с китайским лицом», автор этих строк много общался с китайскими ответственными товарищами из организационного отдела ЦК КПК, которые приезжали тогда в Москву «на ревизию». Проработали они у нас, к слову, больше месяца, и в беспрецедентном составе – приехало порядка сотни специалистов. Поскольку концепцию работы новой властной конфигурации (Госсовет – Совбез – президент) нам пока внятно никто не изложил, повторю то, как виделась она три года назад из Пекина. Собственно, именно там и разрабатывались соответствующие рекомендации. Итак, высшая власть в государстве – президиум Госсовета во главе с председателем президиума. Это главный стратегический орган в стране. Идеально, считали китайцы, чтобы президента страны «делегировал» президиум Госсовета. Но если президента и далее будут избирать, президиуму Госсовета тогда предстоит утверждать его в должности. За президентом будет закреплено исполнение представительских функций, и он же станет почитаться гарантом соблюдения Основного закона. Также президент управляет Совбезом – тактическим внешне- и внутреннеполитическим «органом быстрого реагирования». В общем, формально президент остаётся главой государства, но при этом за ним будет присматривать коллективное всевидящее око – Госсовет. С председателем президиума во главе. По теме Опасные учения НАТО: немецкие политики выступили против планов США 3201 Генсек НАТО сообщил о готовности к диалогу с Россией Йенс Столтенберг, генсек НАТО, сообщил о том, что он является сильным сторонником диалога с РФ и уверен в отсутствии противоречий между диалогом с Россией. Не исключено, впрочем, что вся вышеописанная схема в новых отечественных реалиях будет значительно отредактирована. Китайские товарищи из организационного отдела, надо сказать, не слишком-то привлекали к своей работе российских экспертов, но для одного всё же сделали исключение. Собственно, по этой причине политолог Валерий Соловей три года назад и оказался самым информированным по теме Госсовета. Вот как он определял его роль: «Обсуждается идея создания Госсовета не вместо должности президента, а наряду с ней. Стратегические вопросы перейдут в ведение Госсовета, а оперативные и ритуальные останутся за президентом. Реальная власть в этом случае будет находиться у главы Госсовета (сами понимаете кого), а отвечать за последствия кризиса перед возмущённым народом придётся новоиспечённому президенту». Соловей, на наш взгляд, конечно, несколько утрирует, но механизм тем не менее демонстрирует довольно наглядно. Впрочем, за последствия кризиса основной спрос всё же будет с правительства, а не с президента. «Путинская» Конституция «долгого» государства Теперь об изменениях в Конституции. Долгое время в правящем классе высказываться на тему таких изменений считалось признаком дурного тона, как будто речь шла о скрижалях с господними заповедями. Между тем ельцинский Основной закон мало того что содержит целый ряд сомнительных норм, ещё и изрядно подустарел. Радикальная ревизия Конституции для нашей страны, в общем-то, норма. На смену ленинской Конституции 1924 года пришла сталинская, принятая в 1936-м. А её, в свою очередь, сменила брежневская, 1977 года. Ельцинскую Конституцию приняли в 1993-м – так что с её принятия, согласитесь, немало воды утекло. Про то, что Конституцию изменить в целом несложно, «Наша Версия» тоже написала несколько лет назад. Работая над действующим Основным законом, один из его «архитекторов», Олег Румянцев, как мог «обезопасил» статьи, в которых были прописаны основы конституционного строя. Но он же придумал зацепку, позволяющую устроить ревизию Основного закона, – 135-ю статью, предусматривающую формирование конституционного собрания. Если три пятых части состава Госдумы и Совета Федерации поддержат эту идею, основы конституционного строя могут быть пересмотрены. Как и вся система государственного управления вообще. Нет сомнений, что уже в самое ближайшее время ельцинскую Конституцию сменит новая, убеждён политолог Алексей Чеснаков: «Сейчас уже можно сказать, что после окончательного оформления поправок в России будет по-настоящему путинская Конституция. Это не формальный, а смысловой момент. Путин не только выстроил за 20 лет новую систему российской власти, но и придал ей конституционный каркас, в котором она будет существовать как «долгое» государство». Китайское СМИ: После удара Израиля по объекту КСИР в Сирии иранские военные бежали к курдам Кому-то президентское послание – рутина, кому-то – тревога, а кому-то и радость... Резюмируем общую суть перемен. Ревизия Конституции позволит решить вопрос преемственности власти – при помощи условного Политбюро в виде Госсовета это сделать проще простого. Роль Госсовета закрепляется в новой Конституции. Круг замыкается. По сути, в новой конфигурации в стране властвует президент, а правит председатель президиума Госсовета. Правительство занимается хозяйственными вопросами, а тактические вопросы внешней и внутренней политики решает Совбез. У Володина получилось. И с Госсоветом, и с кардинальной ревизией Конституции. А если к этому добавить то, что новый премьер тоже протеже спикера Госдумы, можно вести речь о настоящем управленческом триумфе Володина Расширяются полномочия Госдумы и Совета Федерации – теперь это не просто структуры законодательной власти. Нижняя палата парламента утверждает состав правительства – от премьера до министров. Президент будет обязан назначить тех, кого утвердил парламент. При этом президент сможет увольнять премьера и его замов. В свою очередь, верхняя палата согласовывает с президентом назначение руководителей силовых ведомств. Сенат, таким образом, становится официальной «крышей» силовиков. Раз парламент назначает правительство, то и ориентироваться министры экономического блока будут в большей мере на руководство Госдумы, а не на президента. В свою очередь, силовики будут ориентироваться не только на президента, но и на Сенат. Участие в Госсовете укрепит роль губернаторов, и, возможно, в стране снова появятся «региональные зубры», как в 90-х. Кроме того, сенаторы смогут отстранять судей Верховного и Конституционного судов по представлению президента. В результате судебная власть попадает в зависимость от власти законодательной. В целом это, наверное, неплохо – даже независимых судей, как показывает практика, хорошо бы контролировать кому-то со стороны, а не только самой судебной корпорации. Но наверняка у руководства Верховного суда найдутся на сей счёт некоторые возражения. У Конституционного их пока не нашлось, и эту покладистость уже оценили где надо – в новой властной конфигурации КС сможет оценивать по запросу президента конституционность законов и отменять их. Налицо система сдержек и противовесов двух ветвей власти – законодательной и судебной. По теме 821 Адвокат Ассанжа сообщила о его готовности сотрудничать с властями Швеции Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который был арестован в Лондоне на минувшей неделе, готов к сотрудничеству с властями Швеции, если в отношении него будет возобновлено расследование по делу о сексуальных домогательствах. И ещё из важного – новые конституционные нормы исключают исполнение Россией решений международных трибуналов, которые ей невыгодны. «По нынешней Конституции международные законы превалируют над внутренними, – разъяснял коммунист Владимир Бортко, три года назад инициировавший изменение Основного закона. Выходит, что наша Конституция вторична, важнее законы, которые принимаются за пределами нашей страны. Ещё есть странное упоминание о том, что мы руководствуемся общепринятыми принципами. Эта фраза повторяется только в двух конституциях мира – Австрии и Германии. Они их получили после поражения во Второй мировой войне, это конституции проигравших государств!» Кому на Руси станет жить хорошо? Опорой советского строя считались рабочие и крестьяне, а теперь ею станут бюджетники и незащищённые слои населения. И это, пожалуй, главное в президентском послании. У аварии Су-57 именно во время приёмо-сдаточных испытаний есть свой плюс Вы наверняка спросите: ну а нам-то, народу, какой толк от всех этих перестановок и перегруппировок? Что они изменят в нашей с вами повседневной жизни? Мы точно станем жить лучше? Или будет как прежде – у власти своё кино, а у народа – своё? Беднейшим слоям – пенсионерам, бюджетникам, многодетным семьям и пр. – однозначно станет лучше. Социальное государство – их выигрыш. Путин в своём выступлении об этом очень подробно поведал. Государству важно выправить демографию – значит, ради этого оно готово платить. Увеличат и проиндексируют пособия, отрегулируют ипотеку, пересмотрят кредитную политику. Причём президент подчеркнул: это будут не копеечные подачки – на реализацию новой социальной политики будут брошены «серьёзные материальные ресурсы» и ради этого даже пересмотрят текущий бюджет, так что перемен к лучшему можно ждать уже завтра. Может быть, на 616 тыс. материнского капитала за второго ребёнка столичных хором и не купишь, но сменить однокомнатную квартиру на двухкомнатную где-нибудь в провинции вполне можно. А с рождением третьего ребёнка государство может и вовсе погасить ипотечный кредит. Главное – соблюсти важную тонкость, которую никто и не думает соблюдать сейчас, – чтобы государственные выплаты в первую очередь получали граждане России, а не заезжие многодетные семьи из той же Киргизии и прочих бывших республик Союза. Поддержка «бюджетного» образования и медицины тоже значительное социальное подспорье. В общем, тем, кто небогат, можно смело надеяться на улучшения. Самым богатым, впрочем, тоже будет неплохо – ни о прогрессивной налоговой шкале, ни о других беспокойствах в президентском послании не было ни слова. А вот остальным – среднему классу, торговому сословию и всем, кто не бедствует, но и особо не жирует, лучше и проще жить, наверное, не станет. Про средний класс президент и вовсе не обмолвился в послании. Социальное государство – оно такое. В общем, скоро будем жить, как в Китае. А уж хорошо это или плохо, пусть каждый сам решит для себя. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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