Госсовет России выходит из тени • 12 • Аналитика

Когда-то в СССР был такой государственный орган – Политбюро ЦК КПСС. Именно он определял внутреннюю и внешнюю политику государства, его стратегию и тактику. В Российской Федерации подобного органа не существует, но он вполне может возникнуть. И имя ему – Госсовет.





В России есть президент, двухпалатный парламент и правительство. Стратегию развития страны определяет президент, Федеральное собрание принимает законы, а правительство выполняет функцию исполнительной власти. Но ведь определять стратегию такой огромной страны как Россия одному человеку, даже при наличии грамотных советников, достаточно сложно. А вот если бы рядом с ним был ограниченный круг умных, честных и грамотных специалистов, отлично разбирающихся в экономике, юриспруденции, политике, военном деле и других сферах!



Они помогали бы президенту решать стратегические вопросы управления государством. Может, именно с этой целью и появился Государственный совет Российской Федерации?



Люди, хорошо разбирающиеся в устройстве нашего государства, могут возразить, что действующий сегодня Госсовет появился не сейчас, а еще пару десятков лет назад, в 2000 году. И будут абсолютно правы. Все верно, но принятая в этом году одна из поправок к Конституции РФ меняет структуру и функции Государственного совета РФ коренным образом. И самое интересное, что она вообще не про Госсовет, а про полномочия Президента. Она представляет собой пункт к статье 83 Конституции, где говорится, что Президент РФ:



…формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства; статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом;

Я не юрист, но попробую разобраться в формулировке без помощи специальных знаний, руководствуясь обычной бытовой логикой. Если Госсовет обеспечивает функционирование и взаимодействие всех органов власти, значит, они ему подчиняются. То есть он – самый главный. Об этом и идет речь дальше в поправке, ведь именно он определяет основные (то есть стратегические) направления развития государство, его внешнюю и внутреннюю политику.





И вы действительно считаете, что такая мощная структура с такими широкими полномочиями ограничится, к примеру, реализацией нацпроектов и оценкой качества жизни в регионах? Вы серьезно так считаете?



Кстати, о функциях и полномочиях. Согласно принятой поправке, статус Госсовета определяет федеральный закон. Его пока нет, но его, видимо, примут. И уже там пропишут все права и обязанности этого органа. Проще говоря, о других важных госструктурах все подробно написано в Конституции, а о самой главной там сказано крайне мало, а все остальное пропишут в отдельно и принятом законе. То есть там может появиться практически любой функционал, и это будет конституционно.



И если раньше Госсовет состоял только из председателей обеих палат Федерального собрания, глав регионов РФ и лидеров парламентских фракций, то теперь там может оказаться практически любой гражданин Российской Федерации. Конечно, не любой, а только достойный, которого назначит лидер государства. Прочтите еще раз поправку, там об этом тоже сказано – Госсовет формируется президентом, это часть его полномочий.



Кстати, именно президент и предложил внести это изменение в Конституцию.



Какие выводы можно сделать из всего вышесказанного? До тех пор, пока не примут соответствующий федеральный закон, где будут подробно описаны полномочия Государственного совета РФ. Тогда и поймем, станет ли Госсовет главной властной структурой в нашей стране, или его функционал останется прежним. Когда-то в СССР был такой государственный орган – Политбюро ЦК КПСС. Именно он определял внутреннюю и внешнюю политику государства, его стратегию и тактику. В Российской Федерации подобного органа не существует, но он вполне может возникнуть. И имя ему – Госсовет.В России есть президент, двухпалатный парламент и правительство. Стратегию развития страны определяет президент, Федеральное собрание принимает законы, а правительство выполняет функцию исполнительной власти. Но ведь определять стратегию такой огромной страны как Россия одному человеку, даже при наличии грамотных советников, достаточно сложно. А вот если бы рядом с ним был ограниченный круг умных, честных и грамотных специалистов, отлично разбирающихся в экономике, юриспруденции, политике, военном деле и других сферах!Они помогали бы президенту решать стратегические вопросы управления государством. Может, именно с этой целью и появился Государственный совет Российской Федерации?Люди, хорошо разбирающиеся в устройстве нашего государства, могут возразить, что действующий сегодня Госсовет появился не сейчас, а еще пару десятков лет назад, в 2000 году. И будут абсолютно правы. Все верно, но принятая в этом году одна из поправок к Конституции РФ меняет структуру и функции Государственного совета РФ коренным образом. И самое интересное, что она вообще не про Госсовет, а про полномочия Президента. Она представляет собой пункт к статье 83 Конституции, где говорится, что Президент РФ:Я не юрист, но попробую разобраться в формулировке без помощи специальных знаний, руководствуясь обычной бытовой логикой. Если Госсовет обеспечивает функционирование и взаимодействие всех органов власти, значит, они ему подчиняются. То есть он – самый главный. Об этом и идет речь дальше в поправке, ведь именно он определяет основные (то есть стратегические) направления развития государство, его внешнюю и внутреннюю политику.И вы действительно считаете, что такая мощная структура с такими широкими полномочиями ограничится, к примеру, реализацией нацпроектов и оценкой качества жизни в регионах? Вы серьезно так считаете?Кстати, о функциях и полномочиях. Согласно принятой поправке, статус Госсовета определяет федеральный закон. Его пока нет, но его, видимо, примут. И уже там пропишут все права и обязанности этого органа. Проще говоря, о других важных госструктурах все подробно написано в Конституции, а о самой главной там сказано крайне мало, а все остальное пропишут в отдельно и принятом законе. То есть там может появиться практически любой функционал, и это будет конституционно.И если раньше Госсовет состоял только из председателей обеих палат Федерального собрания, глав регионов РФ и лидеров парламентских фракций, то теперь там может оказаться практически любой гражданин Российской Федерации. Конечно, не любой, а только достойный, которого назначит лидер государства. Прочтите еще раз поправку, там об этом тоже сказано – Госсовет формируется президентом, это часть его полномочий.Кстати, именно президент и предложил внести это изменение в Конституцию.Какие выводы можно сделать из всего вышесказанного? До тех пор, пока не примут соответствующий федеральный закон, где будут подробно описаны полномочия Государственного совета РФ. Тогда и поймем, станет ли Госсовет главной властной структурой в нашей стране, или его функционал останется прежним. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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