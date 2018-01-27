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Госсовет Крыма раскрыл реальную цель создания украинской полиции по Крыму и Севастополю
27 января 2018, 23:39 • 403 • Политика
Глава МВД Украины объявил, что создаст патрульную полицию для работы в Крыму.
В Государственном совете Крыма объяснили, что на самом деле стоит за словами министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о создании патрульной полиции по Крыму и Севастополю. По словам депутата Владислава Ганжары, "виртуальная" украинская полиция нужна для разворовывания остатков бюджета Украины.
Политик объясняет, что никаких реальных полномочий создаваемая Киевом патрульная полиция не имеет и иметь не может, так как Крым это территория России. Истинная цель создания такой полиции - получение тех немногих средств, что ещё остались в украинском бюджете.
Он добавил, что на данный момент на Украине уже действует несколько подобных "виртуальных" организаций и ведомств. Никаких реальных полномочий у них нет, чем они занимаются - неясно, однако на их работу выделяются деньги из государственного бюджета.
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