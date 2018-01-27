Госсовет Крыма раскрыл реальную цель создания украинской полиции по Крыму и Севастополю

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Глава МВД Украины объявил, что создаст патрульную полицию для работы в Крыму.

В Государственном совете Крыма объяснили, что на самом деле стоит за словами министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о создании патрульной полиции по Крыму и Севастополю. По словам депутата Владислава Ганжары, "виртуальная" украинская полиция нужна для разворовывания остатков бюджета Украины.

Политик объясняет, что никаких реальных полномочий создаваемая Киевом патрульная полиция не имеет и иметь не может, так как Крым это территория России. Истинная цель создания такой полиции - получение тех немногих средств, что ещё остались в украинском бюджете.

"Это очередной коррупционный проект украинских властей", - подчеркнул Владислав Ганжара.

Он добавил, что на данный момент на Украине уже действует несколько подобных "виртуальных" организаций и ведомств. Никаких реальных полномочий у них нет, чем они занимаются - неясно, однако на их работу выделяются деньги из государственного бюджета.

"Создание дополнительного ведомства, на мой взгляд, является целью МВД Украины в борьбе за те минимальные бюджетные средства и ресурсы, которые сегодня в этом государстве есть", - сказал депутат в интервью RT.