Госсекретаря США Помпео обеспокоил урон национальной безопасности от "ценного шпиона" из правительства России

Напомним, что телеканал CNN выпустил репортаж, в котором со ссылкой на источники в разведке сообщил о якобы вывезенном в 2017 году "особо ценном" информаторе. Последний будто бы работал в правительстве России, имел доступ к гостайне и мог быть раскрыт из-за встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

После этого в ЦРУ опровергли факт некоей спецоперации по вывозу из России осведомителя. Туманно высказавшись о самой вероятности наличия такого «агента», в разведке твердо назвали спекуляцией обвинения Трампа в небрежном обращении с секретной информацией.

Теперь прокомментировать данные журналистов решил и Майк Помпео. Историю о срочном вывозе шпиона он назвал "фактически некорректной", передает РИА Новости. Он также заявил, что любые комментарии истории с "ценным шпионом" вредят национальной безопасности страны, воздержавшись от более точных объяснений.