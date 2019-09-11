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Госсекретаря США Помпео обеспокоил урон национальной безопасности от "ценного шпиона" из правительства России

11 сентября 2019, 04:54  •  92 • Политика
Госсекретаря США Майка Помпео весьма обеспокоило внимание прессы к информации о "ценном шпионе" ЦРУ, работавшего якобы в правительстве России. Помпео назвал огласку этих данных некорректной, отметив, что это стало настоящей угрозой для национальной безопасности Америки.
Напомним, что телеканал CNN выпустил репортаж, в котором со ссылкой на источники в разведке сообщил о якобы вывезенном в 2017 году "особо ценном" информаторе. Последний будто бы работал в правительстве России, имел доступ к гостайне и мог быть раскрыт из-за встречи президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
После этого в ЦРУ опровергли факт некоей спецоперации по вывозу из России осведомителя. Туманно высказавшись о самой вероятности наличия такого «агента», в разведке твердо назвали спекуляцией обвинения Трампа в небрежном обращении с секретной информацией.
Теперь прокомментировать данные журналистов решил и Майк Помпео. Историю о срочном вывозе шпиона он назвал "фактически некорректной", передает РИА Новости. Он также заявил, что любые комментарии истории с "ценным шпионом" вредят национальной безопасности страны, воздержавшись от более точных объяснений.

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