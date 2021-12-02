Госсекретарь США заявил о готовности ввести чрезвычайные санкции против России

Энтони Блинкен предупредил о введении новых санкций против России. США прорабатывает вариант с вторжением на Украину.

На пресс-конференции в Риге Энтони Блинкен заявил о том, что США готово ввести чрезвычайные меры в сфере экономических санкций, если Россия начнет вторжение в Украину.

Мы не знаем, принял ли президент [Владимир] Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он создает потенциал для того, чтобы сделать это в короткие сроки, если он решит,

– заявил госсекретарь США после встречи руководителей МИД стран, входящих в НАТО.

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен позицию Энтони Блинкена разделяет, считая, что финансовое давление увеличить уместно.

О конкретных деталях нового пакета санкций Блинкен обещал заранее проинформировать правительство России.

Ранее в Конгресс США было внесено предложение о новом пакете санкций против компаний, работающих в рамках контрактов с "Северным потоком – 2". Список попадающих под экономические ограничения значительно вырос.