Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбир...
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сде...
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незаме...
Главная / Политика

Госсекретарь США заявил о готовности ввести чрезвычайные санкции против России

02 декабря 2021, 03:35  •  50 • Политика
Энтони Блинкен предупредил о введении новых санкций против России. США прорабатывает вариант с вторжением на Украину.
На пресс-конференции в Риге Энтони Блинкен заявил о том, что США готово ввести чрезвычайные меры в сфере экономических санкций, если Россия начнет вторжение в Украину.
Мы не знаем, принял ли президент [Владимир] Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он создает потенциал для того, чтобы сделать это в короткие сроки, если он решит,
– заявил госсекретарь США после встречи руководителей МИД стран, входящих в НАТО.
Глава министерства финансов США Джанет Йеллен позицию Энтони Блинкена разделяет, считая, что финансовое давление увеличить уместно.
О конкретных деталях нового пакета санкций Блинкен обещал заранее проинформировать правительство России.
Ранее в Конгресс США было внесено предложение о новом пакете санкций против компаний, работающих в рамках контрактов с "Северным потоком – 2". Список попадающих под экономические ограничения значительно вырос.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



50
Источник
Похожие новости
01 декабря 2021, 21:45
Столтенберг испугался ядерного ультиматума Лукашенко? НАТО дало заднюю
01 декабря 2021, 21:45
Украинских пограничников обвинили в расстреле мигрантов. Фейк или зрада?
01 декабря 2021, 21:45
"Кулеба головного мозга" не помог Украине в день госпереворота. Но без бунта может не обойтись
01 декабря 2021, 23:30
Скабеева обратила внимание на интересную деталь акции протеста в Киеве - видео
01 декабря 2021, 23:30
В воздухе запахло покрышками. Собравшаяся в Киеве толпа двинулась в сторону офиса Зеленского
01 декабря 2021, 23:30
России предложили "радикальный" вариант "зелёного" перехода: Доклад Всемирного банка
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 декабря 2021, 23:30
Скабеева обратила внимание на интересную деталь акции протеста в Киеве - видео
01 декабря 2021, 23:30
В воздухе запахло покрышками. Собравшаяся в Киеве толпа двинулась в сторону офиса Зел...
01 декабря 2021, 23:30
России предложили "радикальный" вариант "зелёного" перехода: Докл...
01 декабря 2021, 23:30
Юлий Гусман против Марии Шукшиной: "Несут полный бред"
01 декабря 2021, 23:30
"Не хватает на еду": пенсионерка из Украины расплакалась в прямом эфире
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 ноября 2021, 03:15
Эксперт: У Зеленского не будет восьми часов на подготовку к войне с Россией
27 ноября 2021, 01:40
Обвинение Зеленского вмиг ударило по Украине - Аваков
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
01 декабря 2021, 08:20
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать уже сейчас"
01 декабря 2021, 06:35
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
26 ноября 2021, 14:35
Не сдадите Украину, будет война: Путин поставил Байдену ультиматум - The Guardian
27 ноября 2021, 19:10
В Киеве покусились на российские земли
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.