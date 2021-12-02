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Госсекретарь США заявил о готовности ввести чрезвычайные санкции против России
02 декабря 2021, 03:35 • 50 • Политика
Энтони Блинкен предупредил о введении новых санкций против России. США прорабатывает вариант с вторжением на Украину.
На пресс-конференции в Риге Энтони Блинкен заявил о том, что США готово ввести чрезвычайные меры в сфере экономических санкций, если Россия начнет вторжение в Украину.
– заявил госсекретарь США после встречи руководителей МИД стран, входящих в НАТО.
Глава министерства финансов США Джанет Йеллен позицию Энтони Блинкена разделяет, считая, что финансовое давление увеличить уместно.
О конкретных деталях нового пакета санкций Блинкен обещал заранее проинформировать правительство России.
Ранее в Конгресс США было внесено предложение о новом пакете санкций против компаний, работающих в рамках контрактов с "Северным потоком – 2". Список попадающих под экономические ограничения значительно вырос.
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