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Госсекретарь США выдал угрожающее предупреждение Москве

03 декабря 2021, 23:20  •  111 • Политика
Глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Россию будут ждать "серьезные последствия" в случае вторжения на Украину.
От США вновь озвучено угрожающее предупреждение в адрес России. Выступая на конференции Reuters NEXT, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москву ждут последствия, если русские совершат вторжение на Украину.
По его словам, НАТО не планирует агрессии против России. Однако, добавил глава Госдепа, в случае проявления агрессии от русских, меры будут аналогичны. В частности, США и Европа намерены дать отпор, если Россия "продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины".
При этом Блинкен заявил, что американцы рассчитывают на стабильные и предсказуемые отношения с Москвой.
"Существуют сферы, где у нас совпадают интересы и где мы могли бы работать совместно, опираясь на стабильность и предсказуемость в наших отношениях. Действия России и угроза дальнейшей агрессии в отношении Украины уводят нас в ровно противоположном направлении", - посетовал дипломат.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

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