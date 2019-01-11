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Госсекретарь США ушёл от вопроса, является ли задержанный в России Пол Уилан американским шпионом

11 января 2019, 17:54  •  61 • Политика
Во время интервью госсекретарь США Майкл Помпео отказался отвечать на вопрос, является ли задержанный в Москве за шпионаж Пол Уилан американским шпионом.
Госсекретарь США Майкл Помпео уклонился от прямого вопроса, является ли задержанный в России Пол Уилан американским шпионом или нет. Это произошло во время интервью главы американского внешнеполитического ведомства телеканалу Fox News.
"По многим причинам я не могу вдаваться в детали данного конкретного дела", - ответил Помпео на вопрос журналиста.
Напомним, что 48-летний американец Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве по подозрению в шпионаже в пользу США. Согласно информации ФСБ, гражданин США был пойман с поличным во время проведения "шпионской акции". Речь идет о передаче флешки с перечнем сотрудников одного из секретных ведомств России.

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