Госсекретарь США ушёл от вопроса, является ли задержанный в России Пол Уилан американским шпионом

Во время интервью госсекретарь США Майкл Помпео отказался отвечать на вопрос, является ли задержанный в Москве за шпионаж Пол Уилан американским шпионом.

Госсекретарь США Майкл Помпео уклонился от прямого вопроса, является ли задержанный в России Пол Уилан американским шпионом или нет. Это произошло во время интервью главы американского внешнеполитического ведомства телеканалу Fox News.

"По многим причинам я не могу вдаваться в детали данного конкретного дела", - ответил Помпео на вопрос журналиста.

Напомним, что 48-летний американец Пол Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве по подозрению в шпионаже в пользу США. Согласно информации ФСБ, гражданин США был пойман с поличным во время проведения "шпионской акции". Речь идет о передаче флешки с перечнем сотрудников одного из секретных ведомств России.