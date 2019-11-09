Госсекретарь США Помпео признался, что Украина – проект США

Нынешняя Украина не самостоятельное суверенное государство, а многолетний проект США. Об этом напрямую, без всяких экивоков в Берлине заявил Госсекретарь США Майк Помпео.

- Проект, над которым США работает много лет, - буквально дословно заявил глава Госдепартамента на торжествах по случаю падения Берлинской стены и обозначил цели, которые преследует Вашингтон. – Сделать Украину менее коррумпированной и способной двигаться в направлении Запада. Чуть ранее тот же Помпео пообещал, что с коррупцией на Украине США будут бороться, грубо говоря, до последнего украинца.

Подобные признания характерны для нынешнего поколения американских высокопоставленных чиновников. Вспомним, как Виктория Нуланд несколько лет назад проговорилась, что на подготовку «цветной революции» в Киеве Вашингтон потратил 5 млрд. долларов, и это оказалось одним из самых эффективных вложений.

Собственно говоря, признания Помпео лишь подтвердили то, что все нормальные люди знали и так. Не слова, а действия доказывают, что украинские власти действуют по тем лекалам, которые для них чертит Вашингтон. Так, буквально на днях временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что после двустороннего разведения военных на линии разграничения в населенные пункты на ней должны зайти подразделения Национальной гвардии Украины (внутренние войска – прим. авт.) и полиции Украины. И в Киеве такому рецепту очень обрадовались, а кое-кто решил именно так и действовать, благо сам «белый господин» одобрил.

- В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики: министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел. А процесс разведения на новых участках станет неосуществимым, - предупредил Киев глава ДНР Денис Пушилин и удивился непрофессионализму американского дипломата. - Такой непрофессиональный, халатный подход американского представителя в этом вопросе недопустим, поскольку может ввести в заблуждение кого-нибудь из украинских чиновников.

Действительно ли речь здесь идет о непрофессионализме? Скорее всего, не только о нем. Непрофессионализм, который демонстрируют своим поведением многие американские дипломаты, дополняется еще и отсутствием четкого концептуального планирования во внешней политике современных США. Они разрабатывают планы, как, например, цель украинского проекта – это максимальное ослабление России и взращивание ее эффективных противников, но когда в реальности что-то отличается от плана, Вашингтон начинает метаться из одной крайности в другую. Американцам удалось противопоставить Украину России, но вот насчет эффективности противодействия как-то сразу не заладилось, и, как говорилось в одной старой присказке, чем дальше в лес, тем толще партизаны.

Так, например, буквально на днях авторитетные американские СМИ сообщили, что пост спецпредставителя Госдепартамента США по Украине, который до своей отставки в сентябре нынешнего года занимал Курт Волкер, будет вскоре упразднен. А его обязанности будут распределены между другими сотрудниками администрации, в сферу ответственности которых входят те или иные вопросы, связанные с Украиной.

И причин для такого шага созрело уже несколько. С одной стороны, Госдепартамент просто не может кандидата на этот «расстрельный» пост.

- Никто в здравом уме не захочет оказаться в фокусе всеобщего внимания в подобном свете, заявил журналистам Foreign Policy источник в администрации США из числа высокопоставленных чиновников. - Это явная проблема, когда весь мир внимательно тебя изучает, и при этом руководство в Государственном департаменте продемонстрировало свое нежелание защищать своих людей самым элементарным образом.

Кроме того, о сведениям издания, пост спецпредставителя США по Украине был неоплачиваемым. И в силу этого обстоятельства Волкер выполнял свои обязанности одновременно с работой в частном, неправительственном секторе, фактически будучи неким аналогом внештатного советника. Впрочем, другие СМИ уже отмечали в свое время, что Волкер получал вознаграждение на Украине, в частности, от Порошенко, выплачивавшего ему значительные суммы.

Так или иначе, но очень похоже, что Вашингтон сейчас просто не знает, что делать дальше с Украиной, которая все больше становится «токсичным активом» во внешнеполитическом «портфеле» США. Правда, отказываться от антироссийской направленности «проекта Украина» в Вашингтоне явно не собирается. А это значит, что Киев, из-за которого сейчас фактически началась процедура импичмента президента США (пусть и имеющая крайне незначительную вероятность успеха), преподнесет американским политикам еще немало неприятных сюрпризов.