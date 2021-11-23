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Госсекретарь США объявил о новых санкциях против участников стройки Nord Stream - 2

23 ноября 2021, 04:55  •  193 • В мире
Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил о введении ограничений против двух судов и компании, задействованных в строительстве газопровода.
США объявили о новых санкциях против двух судов, задействованных в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, ограничения аналогичного характера введены против компании Transadria Ltd.
Как пояснил Блинкен, компания "связана с Россией".
По словам американского госсекретаря, в отношении Transadria Ltd. будут применены санкции, а её судно "Марлин" "будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке".
Напомним, газопровод "Северный поток - 2", который тянется от побережья России через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Создание проекта завершено в сентябре этого года.

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