Госсекретарь США объявил Навального "голосом русских". Русские не промолчали: "Чё не так-то?"

По словам Блинкена, в Вашингтоне обеспокоены "безопасностью Навального".

"И ещё более важно то, что его голос - это голос многих-многих русских, и он должен быть услышан", - заявил госсекретарь США.

На вопрос о том, что станет "красной линией" в ситуации с Навальным, за которой последуют новые антироссийские санкции, Блинкен заявил, что Вашингтон изучит весь спектр существующих вопросов в отношении России.

При этом он отказался "забегать вперёд" в отношении дальнейших шагов администрации, не исключив "никаких мер".

"Но мы хотим завершить анализ и после будем принимать решения", - подытожил он.

Русские пользователи Сети возмутились приписыванием Навальному их голосов и ответили зеркально.

"Вот и Россия обеспокоена безопасностью задержанных американцев. "Это голос многих-многих американцев, и он должен быть услышан." Чё не так-то?" - пишет Nikolas Matveev.

"Своих в тюрьмы садят и террористами объявили за взятие Капитолия, а за Алёшку Овального переживают", - отметил Sergej Vox.

"Мы очень обеспокоены судьбой Джулиана Ассанжа и Сноудена, это голоса американцев, уставших от преступлений и диктатуры Демпартии США", - добавил Аноним Анонимыч.

При этом пользователи также выразили мнение, что Навальный доволен тем, "что сейчас сидит в тюрячке под защитой родной полиции".

"Ему там безопаснее", - подчеркнул Вячеслав Тарасов.