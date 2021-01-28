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Госсекретарь США объявил Навального "голосом русских". Русские не промолчали: "Чё не так-то?"
28 января 2021, 13:00 • 261 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о "глубокой обеспокоенности" задержанием блогера Алексея Навального, которого он назвал "голосом русских". Возмущённые русские не промолчали: "Чё не так-то?"
По словам Блинкена, в Вашингтоне обеспокоены "безопасностью Навального".
"И ещё более важно то, что его голос - это голос многих-многих русских, и он должен быть услышан", - заявил госсекретарь США.
На вопрос о том, что станет "красной линией" в ситуации с Навальным, за которой последуют новые антироссийские санкции, Блинкен заявил, что Вашингтон изучит весь спектр существующих вопросов в отношении России.
При этом он отказался "забегать вперёд" в отношении дальнейших шагов администрации, не исключив "никаких мер".
"Но мы хотим завершить анализ и после будем принимать решения", - подытожил он.
Русские пользователи Сети возмутились приписыванием Навальному их голосов и ответили зеркально.
"Вот и Россия обеспокоена безопасностью задержанных американцев. "Это голос многих-многих американцев, и он должен быть услышан." Чё не так-то?" - пишет Nikolas Matveev.
"Своих в тюрьмы садят и террористами объявили за взятие Капитолия, а за Алёшку Овального переживают", - отметил Sergej Vox.
"Мы очень обеспокоены судьбой Джулиана Ассанжа и Сноудена, это голоса американцев, уставших от преступлений и диктатуры Демпартии США", - добавил Аноним Анонимыч.
При этом пользователи также выразили мнение, что Навальный доволен тем, "что сейчас сидит в тюрячке под защитой родной полиции".
"Ему там безопаснее", - подчеркнул Вячеслав Тарасов.
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