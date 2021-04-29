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Госсекретарь США объяснил союзникам, чем обернётся закупка вооружения у России

29 апреля 2021, 02:20  •  46 • В мире
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию и других союзников отказаться от военной техники России.
В США указали, что союзники Вашингтона не должны закупать вооружение у России. Глава Госдепа США Энтони Блинкен уточнил, что это важно уяснить на будущее.
Он особо подчеркнул, что американская сторона призывает Турцию осознать эту позицию. По мнению Блинкена, приобретение у России даёт Москве доходы, доступ и влияние.
В противном случае, заметил глава американской дипломатии, для покупателей вооружения России могут быть введены односторонние санкции.
"Любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона - CAATSA, - напомнил он. - И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые [ранее] уже были введены".
Относительно Турции Блинкен заметил, что США будут продолжать добиваться выполнение своих требований.
"Мы продолжим добиваться сотрудничества с Турцией по общим приоритетам, вести диалог по тем сферам, в которых между нами существуют разногласия", - указал он.

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