Госсекретарь США объяснил союзникам, чем обернётся закупка вооружения у России

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Турцию и других союзников отказаться от военной техники России.

В США указали, что союзники Вашингтона не должны закупать вооружение у России. Глава Госдепа США Энтони Блинкен уточнил, что это важно уяснить на будущее.

Он особо подчеркнул, что американская сторона призывает Турцию осознать эту позицию. По мнению Блинкена, приобретение у России даёт Москве доходы, доступ и влияние.

В противном случае, заметил глава американской дипломатии, для покупателей вооружения России могут быть введены односторонние санкции.

"Любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона - CAATSA, - напомнил он. - И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые [ранее] уже были введены".

Относительно Турции Блинкен заметил, что США будут продолжать добиваться выполнение своих требований.

"Мы продолжим добиваться сотрудничества с Турцией по общим приоритетам, вести диалог по тем сферам, в которых между нами существуют разногласия", - указал он.