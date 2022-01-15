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Госсекретарь США обратился к Москве и разозлил русских: Выметайтесь!
15 января 2022, 09:20 • 374 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен после очередного обращения к Москве разозлил русских. "Пусть выметаются!" - пишут пользователи о представителях американской дипломатии и культуры.
В частности, в своём Twitter-аккаунте Блинкен заявил о том, что "США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией". Он также сообщил о том, что уже говорил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом после Совета НАТО - Россия.
По мнению пользователей русского сегмента Сети, санкционное давление, которое оказывают и которым грозят США России, не является проявлением готовности к диалогу.
"Скорее, это признак абсолютной неготовности и нежелания говорить", - пишет Бозон Хиггса.
"Пустая болтовня Блинкена уже надоела. Пусть выметаются с "Макдональдсом", "Эпплом" и отключают от "Свифта". А дальше освобождают здания посольства в РФ", - считает qwerty 12345.
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