Госсекретарь США обратился к Москве и разозлил русских: Выметайтесь!

Госсекретарь США Энтони Блинкен после очередного обращения к Москве разозлил русских. "Пусть выметаются!" - пишут пользователи о представителях американской дипломатии и культуры.

В частности, в своём Twitter-аккаунте Блинкен заявил о том, что "США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией". Он также сообщил о том, что уже говорил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом после Совета НАТО - Россия.

По мнению пользователей русского сегмента Сети, санкционное давление, которое оказывают и которым грозят США России, не является проявлением готовности к диалогу.

"Скорее, это признак абсолютной неготовности и нежелания говорить", - пишет Бозон Хиггса.

"Пустая болтовня Блинкена уже надоела. Пусть выметаются с "Макдональдсом", "Эпплом" и отключают от "Свифта". А дальше освобождают здания посольства в РФ", - считает qwerty 12345.