Госсекретарь США нашёл объяснение действиям Лукашенко: "Благодарность Польше"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что истинной причиной якобы развёрнутого президентом Белоруссии Александром Лукашенко миграционного кризиса стало "отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной".

О том, что в действиях Александра Лукашенко в США увидели отвлекающий манёвр, Блинкен заявил в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау. Он заявил, что действия президента Белоруссии угрожают безопасности и призваны "отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной". При этом Блинкен совместно с польским коллегой осудил использование мигрантов в политических целях. Также госсекретарь США "выразил благодарность Польше" за постоянную поддержку территориальной целостности Украины.

Детали разговора госсекретаря США с польским коллегой озвучил представитель Госдепа Нед Прайс. Беседа дипломатов состоялась в субботу, уточнил он. Итогом переговоров стало решение заставить Москву ответить "за её военную агрессию и пагубное влияние в регионе".

"США, Польша и другие союзники и партнёры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за её военную агрессию и пагубное влияние в регионе", - указал представитель Госдепа.

Тем временем к границе Польши и Белоруссии стягивают дополнительные силы. Об этом напрямую ранее заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

Он подчеркнул, что у границы замечена военная техника с боевым оружием крупного калибра.

При этом аналогичная ситуация наблюдается не только в Польше, но также и на приграничных территориях Литвы, Украины.

В воскресенье, 14 ноября, в регионе Латвии, граничащем с Россией и Белоруссией, начались военные учения. Министр обороны прибалтийской республики Артис Пабрикс намекнул, что учения разворачиваются с оглядкой на ситуацию с мигрантами в Белоруссии.

"Я попросил объявить о начале военных учений в Латгалии, чтобы и наши белорусские коллеги - если их можно так называть - знали, что это не просто так", - заявил министр.

"Искандеры" нужны"

В Минске и Москве о ситуации на границах с западными странами прекрасно осведомлены: ранее на западе Белоруссии состоялись совместные учения с привлечением военных обеих стран.

Кроме того, лидер Белоруссии ранее указал на необходимость усиления военного компонента в приграничных территориях: в Минске не исключают провокаций со стороны зарубежных представителей.

Помощь России в разрешении разворачивающейся кризисной ситуации также нужна. Об этом напрямую заявил Александр Лукашенко. В недавнем интервью журналу "Национальная оборона" он отметил, что Минск заинтересован в получении ракетных комплексов "Искандер". По его словам, они нужны на западном и южном направлениях.

"Искандер"… Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это 500 километров дальность пуска, потому что наш "Полонез" - до 300 километров", - пояснил он в интервью.