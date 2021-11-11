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Госсекретарь США Блинкен после встречи с главой МИД Украины вспомнил 2014 год: "Мы обеспокоены"
11 ноября 2021, 05:50 • 124 • Политика
После встречи с главой МИД Украины госсекретарь США Энтони Блинкен вспомнил события 2014 года, которые до сих пор вызывают беспокойство у партнеров.
Энтони Блинкен, госсекретарь США, после встречи с министром Дмитрием Кулебой, заявил, что он обеспокоен, так как вспомнил события 2014 года. По словам Блинкена, Россия может совершить ту же ошибку, что и 7 лет назад. Причиной такой обеспокоенности стали "провакационные" передвижения частей армии России около границы с Украиной. Он тут же выдвинул версию, впрочем не подтвержденную, что в 2014 году Россия накопила военные силы вдоль границы и проникла на украинскую территорию, нарушив суверенитет. Это и есть та ошибка, от которой так горячо предостерегает власти России представитель США.
Блинке также заявил, что США поддерживает деэскалацию конфликта в Донбассе, его нужно урегулировать дипломатическим путем.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь пообещал послать России "чёткий" совместный американо-украинский сигнал: "Кремль заплатит высокую цену в случае расширения агрессии".
Встреча такого уровня прошла впервые с 2018 года, как сообщают "Известия".
– сказал Энтони Блинкен.
Он также пообещал, что будет продолжена работа с конгрессом США в сфере обеспечения военной помощи Украине.
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