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Госсекретарь назвал цель США в отношениях с Россией
17 мая 2021, 08:35 • 140 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл, что Соединённые Штаты Америки ищут в отношениях с Россией. Он также рассказал о том, что именно намерен обсудить во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
По словам Блинкена, США "не стремятся к эскалации", а намерены прийти к "более предсказуемым, стабильным отношениям" с Россией.
"И я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым", - сказал он.
При этом госсекретарь США добавил, что в беседе с Лавровым также намерен поднять вопрос "Северного потока - 2".
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