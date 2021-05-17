Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
Почему Россия назначена врагом? Экс-советница президента США дала честный ответ
Главная / Политика

Госсекретарь назвал цель США в отношениях с Россией

17 мая 2021, 08:35  •  140 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл, что Соединённые Штаты Америки ищут в отношениях с Россией. Он также рассказал о том, что именно намерен обсудить во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
По словам Блинкена, США "не стремятся к эскалации", а намерены прийти к "более предсказуемым, стабильным отношениям" с Россией.
"И я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым", - сказал он.
При этом госсекретарь США добавил, что в беседе с Лавровым также намерен поднять вопрос "Северного потока - 2".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



140
Источник
Похожие новости
17 мая 2021, 03:05
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
16 мая 2021, 23:25
Американский подполковник "остановил" Украину словами Путина
16 мая 2021, 23:25
Предупреждение из Минска: В НАТО отрабатывают удары по России
16 мая 2021, 23:25
Госдеп США похвалил Данию за арктическую оборону против России
17 мая 2021, 06:45
Пушков подсказал способ бороться с "произволом и алчностью" Facebook
17 мая 2021, 02:10
Сдать фитиль: наказание за изготовление взрывчатки хотят увеличить вдвое
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 мая 2021, 22:25
«Мы готовы уехать с вокзалом», — житель Славянска «уничтожил» украинского пропагандиста
16 мая 2021, 02:20
Чёрный список русских заставил ЕС вспомнить о Венской конвенции
11 мая 2021, 08:40
Массовое недомогание чиновников США объяснили тремя русскими буквами
16 мая 2021, 12:25
Байден пойдёт с "козырей": Встреча с Путиным может окончиться неожиданно - политолог
11 мая 2021, 06:50
ВСУ против «Правого сектора»
12 мая 2021, 13:05
Лицо журналистки всё выдало: Четыре ляпа Зеленского
10 мая 2021, 22:35
Главный козырь Путина: Каким русский парад Победы увидела Германия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.