Госсекретарь назвал цель США в отношениях с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл, что Соединённые Штаты Америки ищут в отношениях с Россией. Он также рассказал о том, что именно намерен обсудить во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам Блинкена, США "не стремятся к эскалации", а намерены прийти к "более предсказуемым, стабильным отношениям" с Россией.

"И я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым", - сказал он.

При этом госсекретарь США добавил, что в беседе с Лавровым также намерен поднять вопрос "Северного потока - 2".