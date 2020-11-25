Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина

Выдвинутый на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил о невозможности сотрудничества Запада с Россией, а также дважды за интервью оскорбил президента Владимира Путина. Соответствующие отрывки опубликовала телеведущая Ольга Скабеева на своём Telegram-канале.

Рассказывая о переговорах президента США Барака Обамы с главой России Владимиром Путиным, будущий американский госсекретарь заявил, что российский лидер крайне спокойный человек, который может говорить жёсткие вещи, но никогда не раздражается. В этом, по словам Блинкена, он схож с Обамой. Однако сразу после этот будущий глава американской дипломатии перешёл к оскорблениям.

"Путин говорит ложь за ложью и пытается ввести в заблуждение. Но делает это легко - как дышит", - заявил Блинкен.

Также он считает главной ошибкой США попытки сотрудничества с Россией. По словам Блинкена, сотрудничество России и Запада невозможно из-за Путина, которого тот обозвал ещё и клептократом.