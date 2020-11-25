|
Госсекретарь Байдена заявил о главной ошибке США и немедленно оскорбил Путина
25 ноября 2020, 04:25 • 116 • Политика
Выбранный Байденом на должность госсекретаря США Блинкен дважды оскорбил Путина и заявил о невозможности сотрудничества с Россией.
Выдвинутый на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил о невозможности сотрудничества Запада с Россией, а также дважды за интервью оскорбил президента Владимира Путина. Соответствующие отрывки опубликовала телеведущая Ольга Скабеева на своём Telegram-канале.
Рассказывая о переговорах президента США Барака Обамы с главой России Владимиром Путиным, будущий американский госсекретарь заявил, что российский лидер крайне спокойный человек, который может говорить жёсткие вещи, но никогда не раздражается. В этом, по словам Блинкена, он схож с Обамой. Однако сразу после этот будущий глава американской дипломатии перешёл к оскорблениям.
Также он считает главной ошибкой США попытки сотрудничества с Россией. По словам Блинкена, сотрудничество России и Запада невозможно из-за Путина, которого тот обозвал ещё и клептократом.
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 ноября 2020, 02:30
|
23 ноября 2020, 16:40
|
19 ноября 2020, 01:45
|
21 ноября 2020, 05:05
|
22 ноября 2020, 11:20
|
22 ноября 2020, 16:50
|
22 ноября 2020, 02:10