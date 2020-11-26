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Госсекретарь Байдена будет мстить России за дедушку? Блинкен публично припомнил гонения
26 ноября 2020, 03:20 • 73 • Политика
Будущий госсекретарь США Блинкен рассказал, как его предки попали в США. "Отчим встал на колени и произнёс три английских слова, которые знал: «Боже, храни Америку!»", - поведал будущий глава американской дипломатии.
Выбранный Джо Байденом в качестве нового госсекретаря США Энтони Блинкен рассказал, как его семья попала в Америку. Оказалось, что всё благодаря его отчиму, который встал на колени перед американским солдатом-афроамериканцем.
На пресс-конференции Блинкен заявил, что для его семьи Соединённые Штаты всегда были последней надеждой на земле. Будущий госсекретарь США утверждает, что его дед сбежал из России в Европу от еврейских погромов. А его отчим был узником концлагеря, но сумел сбежать.
Он добавил, что именно такой Америка является для своих граждан и такой её видят во всём мире.
Напомним, что Блинкен известен своей антипатией к России. Именно он в 2014 году был одним из архитекторов антироссийских санкций за Крым. С его приходом на пост ожидается ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой.
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