Госсекретарь Байдена будет мстить России за дедушку? Блинкен публично припомнил гонения

Выбранный Джо Байденом в качестве нового госсекретаря США Энтони Блинкен рассказал, как его семья попала в Америку. Оказалось, что всё благодаря его отчиму, который встал на колени перед американским солдатом-афроамериканцем.

На пресс-конференции Блинкен заявил, что для его семьи Соединённые Штаты всегда были последней надеждой на земле. Будущий госсекретарь США утверждает, что его дед сбежал из России в Европу от еврейских погромов. А его отчим был узником концлагеря, но сумел сбежать.

В лесу он увидел танк с белой звездой, из люка выглядывал солдат-афроамериканец. Отчим встал на колени и произнёс три английских слова, которые знал: "Боже, храни Америку!" - похвастал Блинкен.

Он добавил, что именно такой Америка является для своих граждан и такой её видят во всём мире.

Напомним, что Блинкен известен своей антипатией к России. Именно он в 2014 году был одним из архитекторов антироссийских санкций за Крым. С его приходом на пост ожидается ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой.