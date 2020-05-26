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Госрезерв Украины разграблен и восстановлению не подлежит

26 мая 2020, 20:55  •  42 • Украина

В этом году в Украине прогнозируется дефицит зерна и муки, а Госрезерв, где хранятся стратегические запасы хлеба, медикаментов, топлива – разграблен.

«Урожай ожидается меньше, чем был в прошлом году. Значит, цены будут выше. Значит, эффективные собственники будут продавать за границу. А резерв пуст. Значит, на внутреннем рынке будет дефицит еды, почти голод. А если учесть кризис, коронавирус, низкий урожай фруктов, то и вовсе швах», - подтверждает эксперт Евгений Дикой.

При этом Госрезерв Украины заполнен лишь на три процента, причем, зачастую, продукцией непригодной к употреблению. Об этом рассказал недавно уволенный с должности главы ведомства Ярослав Погорелый.

«Проведенные нами аудиты продемонстрировали вопиющие злоупотребления, значительные потери запасов. Только зерна мы недосчитались на более чем 800 миллионов гривен, в целом уже зафиксировали убытков на более чем миллиард гривен. А сам Госрезерв заполнен на 3% от нормы накопления», - сообщил отставник. Он уточнил, что в большинстве случаев речь идет о присвоении государственного имущества. То есть какой-то товар по документам на складах есть, но в ходе проверки выясняется, что его уже нет. «На одном из предприятий мы не нашли почти 18 тысяч тонн зерна, на другом — почти 20 тысяч, на третьем — 112 тысяч тонн. Вот уже 150 тысяч тонн зерна, которые вроде бы у нас есть, но на самом деле их уже давно разворовали и продали», – заявил экс-чиновник.

Также он рассказал об уловках, к которым прибегают расхитители. «Нашли интересную цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая, если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов, то цистерна полная. В конце концов, выяснилось, что под окошечком для щупа была приварена труба, и лишь она была заполнена нефтепродуктами, а остальная цистерна стояла пустой. Такие вот изобретения», – сообщил Погорелый. Из этого можно сделать выводы, что стратегические запасы бензина (авиационного керосина) тоже слиты налево.

А к тем продуктам, которые побрезговали или не успели растащить представители «новой честной власти», тоже много вопросов. Например, на складах Госрезерва хранится зерно второго-третьего классов, которое на поверку оказывается фуражом.

В принципе, удивляться нечему. После майдана закрома родины грабили все кому не лень - начиная от Булатова (активист майдана руководил ведомством в 2018-м), до соросенка Вадима Мосийчука.

«Ну, вот и все, котята…Государственный резерв Украины пуст. Попытки реформирования главного хранилища страны прекращены. После этого, ни президент Владимир Зеленский, ни премьер-министр Денис Шмигаль не смогут сказать, что они не в теме. А если ситуация не изменится быстро или не изменится вообще, то это будет означать, что они в доле», - прокомментировал разорение закромов родины политолог Михаил Чаплыга.

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