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Госпогранслужба Украины заявила о задержании россиянина с поддельным паспортом

14 апреля 2018, 18:39  •  62 • Украина
В международном аэропорту Одессы был задержан россиянин, у которого при себе был загранпаспорт с признаками подделки. Об этом информирует Госпогранслужба Украины.
 
globallookpress.com © Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com
 

«Воспользоваться поддельным паспортом пытался гражданин России, который прибыл рейсом Стамбул — Одесса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что правоохранители во время проверки нашли такие признаки подделки документа, как «повторное наклеивание защитной ламинированной плёнки», «перепрошивка документа» и «изменение некоторых сроков действия»

В результате россиянина привлекли к административной ответственности и запретили ему въезд на Украину в течение трёх лет.

Ранее на Украине задержали гражданина России за незаконное пересечение границы.

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