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Госпогранслужба Украины уделит «особое внимание» журналистам во время выборов
28 января 2019, 16:24 • 21 • Украина
Госпогранслужба Украины проведёт предварительную проверку всех международных наблюдателей, которые прибудут на выборы президента, особое внимание уделят и журналистам.
©dpsu.gov.ua
Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Пётр Цигикал во время коллегии МВД.
«ГНСУ готова проводить заблаговременную проверку этой категории лиц (наблюдателей. — RT) по ведомственным базам данных. Будут организованы соответствующий учёт, передача информации заинтересованным органам и её обнародование», — цитирует пресс-служба МВД Украины Цигикала.
Как отмечается, «особое внимание будет уделено пророссийским журналистам».
Цигикал также рассказал, что ведомство с начала 2019 года не пустило на Украину 1,3 тыс. иностранцев, из них 700 — граждане России, передаёт РИА Новости.
Ранее Комитет избирателей Украины призвал не регистрировать наблюдателей с российскими паспортами на предстоящих выборах президента.
В декабре 2018 года стало известно о решении ЦИК Украины ликвидировать все заграничные избирательные участки в России.
При этом в России заявляли о намерении направить на Украину своих наблюдателей в рамках миссии ОБСЕ для работы на выборах.
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