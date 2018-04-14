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Госпогранслужба Украины: с 1991 года из страны выдворили более 40 тысяч иностранцев
14 апреля 2018, 12:09 • 51 • Украина
С территории Украины с 1991 года были выдворены более 40 тыс. иностранных граждан, нарушивших законодательство страны. Об этом информирует Госпогранслужба Украины.
РИА Новости
По данным ведомства, с момента объявления независимости Украины в 1991 году на украинских границах задержали около 150 тыс. нелегальных мигрантов, из которых 123 тыс. — за незаконное пересечение границы.
«С 2008 года на границах со странами ЕС удалось сократить количество попыток нарушения границы незаконными мигрантами на 10%, и в последующие годы фиксируется постоянный спад незаконной миграции», — добавили в погранслужбе.
Ранее стало известно, что с начала 2018 года 96 тысяч россиян прошли биометрический контроль на границе с Украиной.
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