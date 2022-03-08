«Господство в воздухе»: чем уникален российский многофункциональный истребитель Су-35

В ходе спецоперации на Украине экипажи многофункциональных самолётов Су-35 ВКС России наносят удары высокоточным оружием по объектам националистических формирований и противодействуют ведению воздушной разведки ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Как считают эксперты, возможности этой машины позволяют выполнять широкий спектр боевых задач в воздухе, в море и на земле. По характеристикам Су-35 приближен к пятому поколению авиатехники. Он сочетает в себе качества современного истребителя и тактического самолёта. К его достоинствам аналитики относят сверхманёвренность, высокую скорость, качественную бортовую электронику и современное ракетно-бомбовое вооружение.

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала информацию о задачах, которые в ходе спецоперации на Украине выполняют экипажи многофункциональных истребителей Су-35.

Как заявили в военном ведомстве, российские лётчики наносят удары высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры националистических формирований, противодействуют ведению воздушной разведки и нанесению ударов авиацией и беспилотниками ВСУ.

«Боевое применение выполняется на малых, средних и больших высотах. Бортовое оборудование истребителей Су-35 позволяет использовать авиационные средства поражения с максимальной точностью», подчёркивают в военном ведомстве», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Напомним, специальная военная операция ВС РФ стартовала 24 февраля. Согласно последним данным Минобороны РФ, в ходе операции силы российской армии уничтожили 2396 объектов военной инфраструктуры Украины, включая танки, бронетехнику, артиллерийские системы, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, «Бук М-1» и «Оса», радиолокационные станции (РЛС), пункты управления, узлы связи и различную авиатехнику.

«Самый современный»

Су-35 — сверхманёвренная боевая машина поколения 4++, которая сочетает в себе достоинства современного истребителя и тактического самолёта.

Согласно материалам Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), преимуществами этого летательного аппарата являются совершенные средства обнаружения, сверхзвуковая скорость, сниженная радиолокационная заметность, высокая боевая живучесть, значительная дальность полёта, широкая номенклатура вооружений, многоканальная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Самолёт поколения 4++ Су-35

РИА Новости

© Максим Блинов

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества», авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко заявил, что «многофункциональная природа» Су-35 позволяет экипажам этих самолётов решать весь комплекс задач в воздухе, в море и на суше.

«Су-35 — самый современный самолёт оперативно-тактической авиации ВКС после, конечно, Су-57. Возможности этой машины позволяют завоевать господство в воздухе и бить по широкому спектру наземных целей», — пояснил Дрозденко.

По словам эксперта, на Украине Су-35 необходим для максимально точного поражения объектов военной инфраструктуры ВСУ и националистических формирований.

Также, как считает Дрозденко, данные машины востребованы для борьбы с остатками авиации противника. Так, по информации Минобороны РФ, вечером 6 марта самолёты ВКС России и войсковой ПВО сбили три истребителя Су-27, один штурмовик Су-25, два вертолёта Ми-24 и восемь БПЛА Военно-воздушных сил Украины, в том числе Bayraktar TB2.

«Судя по официальным данным РФ, продолжается поиск и уничтожение оставшихся средств противовоздушной обороны ВСУ — это зенитные комплексы и различные РЛС. Для этих целей в арсенале Су-35 есть противорадиолокационная ракета, которая «ориентируется» на излучение от средств ПВО», — рассказал Корнев.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы Су-35. В видеоролике были продемонстрированы подвешенные к самолёту высокоскоростные противорадиолокационные ракеты Х-31П и управляемые ракеты средней дальности класса «воздух — воздух» Р-77.

Х-31П была разработана в стенах АО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз». Боеприпас имеет три сменных модуля пассивной радиолокационной головки самонаведения (ГСН), которые перекрывают весь частотный диапазон работы РЛС-целей.

Стартовая масса Х-31П составляет 600 кг, вес осколочно-фугасной боевой части — 87 кг, максимальная дальность пуска — в пределах 110 км, диапазон высот пуска — 100 м — 15 тыс. м.

Противорадиолокационная ракета Х-31П (металлического цвета) в составе стандартного арсанала самолёта ВКС России

© www.roe.ru

По информации предприятия, поиск вражеского объекта производится станцией радиотехнической разведки самолёта или головкой самонаведения Х-31П. После обнаружения цели лётчик соответствующим образом корректирует полёт машины и вводит данные целеуказания в ракету.

«При наличии сигналов, подтверждающих захват цели ГСН ракеты, нахождении в зоне разрешённых пусков, лётчик осуществляет пуск ракеты. После старта ракета переходит в режим набора высоты по программе, а при достижении определённого угла визирования цели ГСН, разворачивается на неё пикирует», — говорится в материалах разработчика.

Р-77 является вариантом советской авиационной ракеты К-77. Она была принята на вооружение в 2011 году. Масса боеприпаса составляет 190 кг, вес боевой части — 22,5 кг, дальность — до 110 км, скорость — 4—4,5 чисел Маха, высота полёта поражаемых целей — от 20 м до 25 тыс. м.

В комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что технические возможности и номенклатура боеприпасов Су-35 позволяют российским лётчикам успешно наносить удары по колоннам техники ВСУ и вести воздушные бои с уцелевшей украинской авиатехникой.

«У Су-35 выдающаяся манёвренность, которая обеспечивает ему превосходство в воздушном бою. Кроме того, это качество даёт хорошо подготовленному лётчику возможность совершить противоракетный манёвр, если в направлении истребителя была выпущена вражеская ракета», — полагает Кнутов.

«На закритических углах»

Су-35 был создан ОКБ Сухого на базе тяжёлого истребителя Су-27 и по своим характеристикам приближен к самолётам пятого поколения.

От базового самолёта Су-35 отличается формой центральной балки хвостовой части фюзеляжа, увеличенной площадью рулей направления и более толстым крылом, что позволило разместить две дополнительные точки подвески боеприпасов.

Производство машины развёрнуто на авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

Предельная взлётная масса Су-35 составляет 34,5 т, максимальная масса боевой нагрузки 8 т боеприпасов на 12 узлах подвески, практическая дальность полёта без дозаправки 3,6 тыс. км.

Самолёты Су-35 ВКС России на аэродроме

РИА Новости

© Илья Тимин

Машина может использоваться для поражения разнообразных целей, в том числе прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Помимо противорадиолокационных боеприпасов и ракет «воздух—воздух», самолёт способен производить бомбометание и применять управляемое оружие «воздух—поверхность» и неуправляемые снаряды семейств С-8, С-13, С-25. Боевое крещение Су-35 получил в ходе сирийской операции.

Как сообщается на сайте разработчика, Су-35 отличает высокая эффективность действий в дальнем воздушном бою за счёт широкого поля обзора, большого количества одновременно сопровождаемых целей, современных радиолокационных и оптико- электронных систем.

Су-35 оснащён РЛС с фазированной антенной решёткой «Ирбис-Э». Она гарантированно обеспечивает обнаружение и захват типовых воздушных целей на дальности до 200 км, а при определённых условиях — до 350—400 км.

Цифровая начинка Су-35 обеспечивает возможность действий в воздухе группы до 16 самолётов. Все эти истребители способны обмениваться данными в автоматизированном режиме и распределять цели.

Уникальными характеристиками обладает и двухдвигательная силовая установка Су-35 — АЛ-41Ф-1С (изделие 117С) разработки ПАО «ОДК-Сатурн» (Рыбинск, Ярославская область).

Агрегат является дальнейшим развитием двигателя АЛ-31Ф, устанавливаемого на Су-27. Он превосходит предшественника по форсажной и бесфорсажной тяге и имеет в два раза больший эксплуатационный ресурс.

«Новые двигатели в сочетании с аэродинамической компоновкой обеспечили Су-35 чрезвычайно высокий уровень манёвренности, а также управляемость на закритических углах атаки», — говорится в материалах «Сухого».

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отнёс к преимуществам АЛ-41Ф-1С цифровую систему управления, высокие для четвёртого поколения двигателей показатели тяги, скорости и топливной эффективности.

Сопла двигателей самолёта поколения Су-35

РИА Новости

© Илья Тимин

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что разработчики позаботились об оснащении Су-35 качественной бортовой электроникой. Именно она позволяет самолёту сопровождать большое количество разных целей, наносить по ним удары и обмениваться данными с другими самолётами.