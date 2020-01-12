«Господин Турчинов, вам должно быть стыдно!»: Госдума отреагировала на обвинения по «Боингу»

В Госдуме пристыдили бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова за попытку повесить на Россию ответственность за сбитый в Иране украинский «Боинг».

- Хотел бы ответить украинским политикам, пытающимся усмотреть сейчас российский след в катастрофе «Боинга-737». Это полная чушь. Господин Турчинов и остальные, вам должно быть стыдно! Мы скорбим вместе с народами Украины и Ирана, - заявил в субботу глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, в этот же день ушедший в политическое небытие Турчинов напомнил о себе, скандально высказавшись на фоне признания Ираном своей вины в авиакатастрофе.

- За сбитый украинский «Боинг» должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ. В нарушение международных санкций (Россия) поставляла в Иран смертоносное оружие, готовила военных специалистов и, не исключено, оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, состоявшейся 8 января, - написал он в Фейсбуке.

Трагедия "Боинга": Как это произошлоФото: Рушан КАЮМОВ

Признание же Тегерана в Госдуме сочли сильным поступком.

- Признание Ираном непреднамеренней человеческой ошибки, приведшей к крушению «Боинга», - сильный поступок. При всей трагичности произошедшего и вероятности политических спекуляций Тегеран не стал играть в игры и как-то пытаться маневрировать, а честно и открыто заявил о своей ответственности и глубоком сожалении в связи с катастрофой. Несмотря на весь накал ситуации вокруг Ирана, руководство страны сделало единственно правильный шаг. Вашингтон все последние годы изобличал Тегеран как лживый и деструктивный режим. Своим поступком Иран разбивает в прах подобные необъективные оценки и доказывает, что является одним из лидеров в регионе. Более того, первопричина всего - агрессивная политика США, - заключил Слуцкий.

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