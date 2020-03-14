«Господа соврамши» из команды Зеленского отказались от диалога с Донбассом

«Недолго музыка играла. Недолго фраер танцевал». В оригинале «фраер пировал», но тоже недолго. Простите уж за переиначивание, но именно эти строки лучше всего характеризует поведение Киева в процессе урегулирования конфликта на Донбассе. И последние события лишь доказывают этот тезис.

Итак, напомним, в ходе последнего по времени заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по итогам переговоров, в которых приняли участие замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава Офиса президента Украины (ОПУ – аналог российской АП, но по-украински) Андрей Ермак удалось подписать документ, который должен был сдвинуть давно буксующие Минские соглашения с места.

О чем договорились:

Первое, в срок до 18 марта представители Украины и ЛДНР представляют списки на обмен удерживаемыми лицами - 51 человек, установленных на Украине и 40 человек в ЛДНР. Второе, не позднее того же дня представить в СММ ОБСЕ дополнительные предложения о по возможным компромиссным участкам разведения сторонами сил и средств. Имеются в виду воинские части на линии разделения. Кроме того, предложено выработать предложения об открытии дополнительных Контрольно-Пропускных пунктов двустороннего въезда и выезда в населенных пунктах Золотое и Счастье. Это все была присказка из раздела «домашнего задания», полученного Зеленским на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже. Без выполнения которого Киеву оставалось только мечтать и гадать о следующей встрече в этом формате.

А вот дальше началось самое интересное. Стороны договорились учредить Консультативный совет (КС ТКГ) для прямых переговоров между представителями ЛДНР и Украины по разным вопросам. И, хотя сразу оговаривалось, что он может принимать только рекомендательные, не обязательные к исполнению решения, здесь важен сам факт выхода на прямой диалог между представителями противоборствующих в конфликте сторон.

Именно это возмутило украинских радикалов-националистов, увидевших в создании КС ТКГ измену, «ганьбу и зраду» делу и завоеваниям «революции гидности», как на Украине называют майданный госпереворот 2014 года.

- За стол переговоров или, пардон, «консультаций», на равных правах и в равном статусе усаживают представителей официальной Украины и самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Это то, от чего Киев категорически отказывался все шесть лет, - негодуют свидомые украинцы.

Но больше всего их бесит, что «Россия усаживается за стол переговоров» в качестве посредника, а не «участника конфликта». То ли они разучились читать, то ли видят буквы, но не могут постигнуть смысла, но в Минских соглашениях Россия нигде никогда не фигурировала в качестве, «участника», хотя для большинства украинцев, судя по опросам, это стало навязчивой идеей, манией преследования. Россия изначально была там посредником, стороной-гарантом, как и Франция, и Германия. Москва – участник ТКГ, а не конфликта. И то, по той причине, что предлагает конкретные механизмы урегулирования, а не стоит в сторонке, ведя бухгалтерский учет потерям и достижениям. Остались бы они чуть более человечными, вот эти возмущающиеся, можно было бы и пожалеть их даже где-то. Не не таких.

Одним словом, в Киеве тут же началась буча, угрозы вышвырнуть «зрадников» с Банковой (там, напомню, находится резиденция президента Украины), обещания Зеленскому и его команде светлой камеры в СИЗО с окошками на север, а то и вовсе перспективы с «гилякой», где, как вы помните, должны были изначально болтаться в петле «москали». В лучших традициях «украинского лыцарства» и знаменитого украинского народного героя козака Мамая (славянские корни так и прут – да?), всегда изображавшегося украинским художниками играющим на бандуре у расстеленной на земле скатерти с яствами и на фоне повешенного славным козаком на дереве «жида».

В общем, у «пибратимов» и «питриотов» случился массовый разрыв того, что на мове ласково именуется «дупой».

Главу ОПУ Андрея Ермака происходящее, а еще больше – перспективы, настолько впечатлили, что он тут же, по приезду из Минска выступил с заявлением, что никакого правового поля для диалога с ЛДНР не существует и никаких переговоров не будет.

- Ни о каких прямых переговорах речь не идет. Мы говорим о создании платформы, в рамках которой проживающие как на контролируемой, так и на неконтролируемой территории граждане Украины могут общаться, - заявил глава ОПУ Ермак на брифинге. Типа, это как старушки на лавочке обсуждает Любку с третьего этажа, совсем она пропащая или еще может исправиться, если найдет хорошего парня, не знающего о ее прошлом.

Поздравляем, господин соврамши. Что, впрочем, для украинских властей в последние 6 лет, скорее, правило, чем исключение. Потому что подписанные в результате заседания ТКГ, в том числе, и со стороны Украины Леонидом Кучмой, документы уже попали в Сеть. И в них, в частности, говорится:

- Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультация и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексом мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

- В состав Совета входят с правом решающего голоса 10 представителей от Украины, 10 представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ ФРГ, Французской республики (при согласии ОБСЕ, РФ, ФРГ, Франции).

- Критерии и порядок назначения членов Совета определяются … (сторонами) самостоятельно.

- Заседания Совета модерирует представитель ОБСЕ, у которого есть по два заместителя от Украины и от отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

- Решения Совета принимаются ¾ голосов от установленной численности членов Совета, имеющих решающий голос.

- Решения Совета носят рекомендательный характер.

- Заседания Совета проводятся в Минске не реже 1 раза в две недели в день, предшествующий дню заседания Трехсторонней контактной группы и ее рабочих подгрупп, а также в другие дни по мере необходимости.

И так далее.

И как, похоже это на неторопливые беседы старушек ни о чем на лавочке у подъезда? Или это достаточно жесткий регламент, пусть и имеющего рекомендательный характер рабочего органа. Каким, например, в больших масштабах является та же ПАСЕ? Скорее, все же второе. Неужели Ермак не понимал, что его ложь тут же выплывет наружу и лишь еще больше подхлестнет истерику. Или он теперь боится, что ему припомнят обещания наладить контакт с заменившим Суркова на данном направлении Козаком в пользу Украине? Чему. Как выясняется теперь, на Украине радовались чрезмерно, но рано. Кстати, до Козака Киев ничего подписывал вот уже несколько лет.

Понятно одно, у Зеленского испугались. Они сейчас будут всячески открещиваться от принятых решений, динамить и саботировать их. Может, они и понимают, что это – единственный путь не только для урегулирования конфликта на Донбассе, но и для сохранения Украины как таковой. Но им самим сейчас просто очень страшно. За себя. А потому они не станут выполнять данное ими слово.

«Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти я тебе». Ох, точно не по «масти». И, наверное, пора перестать допускать инфантильных и робеющих до «мокроты в штанишках» «детишек» во взрослые разговоры.