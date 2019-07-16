"Весь мир наблюдает за вами, это факт. Они наблюдают за вами, потому что надеются на ваш успех", - заявил с трибуны Верховной рады радостный Джо Байден. И ему было чему радоваться: Украина стремительно расставалась со своей экономической самостоятельностью.

После распада СССР Украина, в которой к 1991 году была сосредоточена третья часть промышленности Советского Союза, входила в десятку стран с самой развитой экономикой. Закончилось же все антирекордом: экономика Украины за годы независимости сократилась на треть.

Взяв курс на декоммунизацию, Украина начала крушить памятники советского периода, а вместе с ними страна рассталась со свои индустриальным величием.

"Вы думаете, что все это было спланировано? Люди с Уолл-стрит и западные политики, может быть, хотят сделать из Украины свалку, мусорной облигацией и торговать ею на фондовом рынке? Кому это было выгодно?" - задается вопросом Оливер Стоун.

Кому было выгодно, чтоб Украина, которая сама производила огромное число локомотивов, теперь стала закупать их у США? Кому было выгодно, чтобы Украина, обладающая мощными залежами угля на территории Донбасса, неожиданно сама стала брать уголь у других стран? После начала конфликта в Донбассе Киев демонстративно отказывается закупать там уголь, а вместо этого начинает доставлять его из США и ЮАР, несмотря на достаточно высокую стоимость.

По словам депутата Верховной рады Виктора Медведчука, главные выгодоприобретатели – это те, кто сегодня лоббирует вопросы реализации своей продукции на Украине. Понятно, что Запад не намерен давать на своих рынках место для украинских товаров, зато намного выгоднее было заставить украинцев ликвидировать свой потенциал.

"Это и есть один из элементов внешней экспансии и внешнего управления – заставить разрушить свое производство и покупать у других. Именно такую политику вел по отношению к Украине с 2014 года Вашингтон", - рассказал Виктор Медведчук.

Украина, обладающая мощными залежами угля на территории Донбасса, неожиданно сама стала закупать уголь у других стран. После начала конфликта в Донбассе Киев демонстративно отказывается закупать там уголь, а вместо этого начинает закупать его у США и ЮАР, несмотря на достаточно высокую стоимость.

Кому все это выгодно? Ответ лежит на поверхности: тому, кому нужно, чтобы на Украине не было собственного производства, чтобы страна из производителя превращалась в страну-приобретателя.