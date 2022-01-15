Господа из НАТО, вы хотите истребительной войны?

Приходят на память слова Сталина...

Военно-политическая обстановка в мире накалена. Она усугубляется тем, что США не торопятся учитывать законные интересы Российской Федерации, как и других государств, объявленных Вашингтоном врагами. А ведь Москва не требует чего-то необычного: отодвиньте ваши нацеленные на российские города ракеты и аэродромы и не продвигайтесь к порогу нашего дома. Такая близость чревата, помимо прочего, несанкционированным запуском ракеты из-за технического сбоя, что при малом подлетном времени не позволит даже связаться по «горячей линии» для предотвращения ответного удара. А значит, чревата началом ракетно-ядерной войны.

Верхом цинизма и лицемерия является последнее заявление советника президента США по национальной обороне Джейка Салливана с угрозами нашей стране в случае, если Россия разместит контингент своих войск в Латинской Америке. «Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом», – заявил советник. То есть американцам можно, а России нельзя? Или американские «хозяева жизни» захотели сражения до конца?

Приходят на память слова Сталина, сказанные им на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 6 ноября 1941 года: «Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат». Фразу Сталина встретили бурными, продолжительными аплодисментами стоя, она стала крылатой. В Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах этого не помнят, как забывают и затушевывают пропагандой историю победы во Второй мировой войне Красной армии, прошедшей от Москвы до Берлина.

И вот по прошествии 76 лет после Победы нашему народу вновь отказывают в праве на мирную жизнь. Можно по-разному оценивать деятельность российского руководства внутри страны, но его требование обеспечить безопасность жизни народа, само существование людей находит в стране отклик и поддержку любого, где бы он ни проживал.

Опасность уничтожения в огне ядерной войны исходит не только с западных границ. В Азиатско-Тихоокеанском регионе сколачивается «восточная НАТО», куда загоняются Япония, Австралия и другие страны-сателлиты США. Это происходит от утрачиваемой Вашингтоном способности эффективно выполнять роль мирового жандарма. Появление у объявленных противниками США стран новых видов вооружения, которого нет у американцев, заставляет последних активнее, чем прежде, включать в разработку такого оружия высокотехнологичную Японию. Одновременно США стремятся изменить характер японских вооруженных сил, превращая их из вспомогательных в боевые. Ставится задача включить вышедшие на уровень ведущих армий и флотов мира японские «силы самообороны» в оперативные планы военных действий против КНР и РФ.

Фото: bunshun.jp

Это отвечает интересам правых сил Страны восходящего солнца, которые всё более откровенно заявляют о своем стремлении пересмотреть итоги Второй мировой войны, сбросить с себя «позорное для нации самураев» клеймо потерпевших поражение. Отсюда призывы экстремистских сил Японии обзавестись ядерным оружием, ударными авианосцами, ракетным вооружением, кибернетическими и космическими системами военного назначения. О том, что ни о какой «самообороне» сегодня речь не идет, свидетельствует пересмотр стратегической программы строительства и применения вооруженных сил страны, придания им ярко выраженной наступательной направленности. Правящая Либерально-демократическая партия добивается согласия большинства населения удалить из Конституции Японии ограничения по наращиванию военной мощи государства. Примером того, что отныне японские вооруженные силы не будут в случае возникновения серьезных межгосударственных проблем останавливаться перед нападением на сопредельные государства, является намерение премьер-министра Фумио Кисиды и его кабинета узаконить право Японии на превентивные удары по базам противников.

Все это вызывает тревогу у соседних с Японией стран, включая Россию, заставляет их проявлять дополнительную заботу об обеспечении безопасности своих рубежей. В эти дни в Восточном военном округе (ВВО) проводится внезапная проверка боевой готовности войск. В Министерстве обороны РФ отметили, что внезапная проверка нужна для оценки готовности войск к выполнению задач после переброски на большие расстояния. Особое внимание будет уделено возможностям транспортной инфраструктуры по перемещению военных и оборудования. В назначенных районах частям и подразделениям ВВО предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачётные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах.

Плановые стрельбы проходят и в частях группировки вооруженных сил на Сахалине и Курильских островах. Эти не создающие никакой угрозы соседней Японии как на суше, так и на море учения используются Токио для назойливого напоминания российскому правительству о «непризнании» российского суверенитета на южнокурильских островах. Из японской столицы в Москву вновь направлен «дипломатический протест», в котором заявляется, что Япония считает «недопустимыми учения и другие формы усиления военного присутствия России на четырех северных островах».

В то время как у границ России в ее западных районах, где под ложными лозунгами о «российской угрозе» НАТО регулярно совершает провокационные учения, подходы американских кораблей к территориальным водам и подлеты бомбардировщиков к воздушному пространству РФ, американцы и японцы на Дальнем Востоке демонстративно отрабатывают совместные операции в непосредственной близости к территории России.

Фото: avia.pro

Примеров того, как Япония совместно с США провоцируют наших военных на Дальнем Востоке, в частности в районе Сахалина и Курильских островов, немало. Как сообщают российские СМИ, некоторое время назад состоялись учения, в которых приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer и шесть истребителей сил Токио. Отмечается, что манёвры проходили над Японским морем и вблизи юго-восточной части острова Хоккайдо. Действия японцев и их союзников стали настолько вызывающими, что МИД РФ в конце декабря был вынужден заявить японскому правительству решительный протест в связи с японо-американскими учениями у российских границ. В Москве подчеркнули упорное нежелание Токио учитывать российскую обеспокоенность вопросами безопасности.

В связи со столь недружественными и провокационными действиями на границе с РФ по меньшей мере неискренними выглядят заверения японских лидеров в стремлении развивать с Россией «добрососедские отношения сотрудничества» и решать существующие проблемы «мирным дипломатическим путём». В связи с этим требования предоставления гарантий безопасности России следовало бы адресовать и враждебной нашей стране японо-американской коалиции.